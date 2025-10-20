Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
ΕΕ: Εγκρίθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕ: Εγκρίθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το μέτρο, που εγκρίθηκε από τους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ, θα εφαρμοσθεί μέχρι το τέλος του 2027
Η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα εφαρμοσθεί μέχρι το τέλος του 2027 εγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία των κρατών μελών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο.
Το μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε προταθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, μειοψήφησαν.
Σταματώντας την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την απεξάρτησή της από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες από τον Φεβρουάριο του 2022 και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Όμως, αν και έχει σταματήσει σχεδόν καθολικά την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, διατηρεί ισχυρή εξάρτηση από την Μόσχα για την τροφοδοσία της σε φυσικό αέριο: το ρωσικό αέριο αντιπροσώπευε το 19% των συνολικών εισαγωγών στην ΕΕ το 2024, έναντι 45% το 2021.
Για να επιταχύνει τη διαδικασία, η Κομισιόν πρότεινε την άνοιξη στα κράτη μέλη καθολική διακοπή εισαγωγών φυσικού αερίου στο τέλος του 2027.
Τον Σεπτέμβριο, πρότεινε νέα καταληκτική ημερομηνία στο τέλος του 2026 σε ό,τι αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
Ωστόσο, αυτό το επιπλέον μέτρο, που προτάθηκε στο πλαίσιο του 19ου πακέτου των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δεν περιλαμβανόταν στο μενού της σημερινής υπουργικής συνόδου.
Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει μία ακόμη πιο προωθημένη προσέγγιση: οι επιτροπές Βιομηχανίας και Εμπορίου ενέκριναν την Πέμπτη κείμενο που προτείνει την απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, είτε μέσω αγωγών είτε υπό μορφήν LNG από την 1η Ιανουαρίου 2026, εκτός περιορισμένων εξαιρέσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Έμπειροι οι ληστές «κομάντο» στο Λούβρο, τι μπορούν να κάνουν τα βασιλικά κοσμήματα - Πώς έγινε η ιστορική διάρρηξη μέσα σε λίγα λεπτά
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Σκάνδαλο με τον «δυτικό» γάμο της κόρης του στενότερου συμβούλου του Χαμενεΐ στο Ιράν - Το αποκαλυπτικό νυφικό και η διαρροή του βίντεο
Το μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε προταθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, μειοψήφησαν.
Σταματώντας την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την απεξάρτησή της από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες από τον Φεβρουάριο του 2022 και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Όμως, αν και έχει σταματήσει σχεδόν καθολικά την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, διατηρεί ισχυρή εξάρτηση από την Μόσχα για την τροφοδοσία της σε φυσικό αέριο: το ρωσικό αέριο αντιπροσώπευε το 19% των συνολικών εισαγωγών στην ΕΕ το 2024, έναντι 45% το 2021.
Για να επιταχύνει τη διαδικασία, η Κομισιόν πρότεινε την άνοιξη στα κράτη μέλη καθολική διακοπή εισαγωγών φυσικού αερίου στο τέλος του 2027.
Τον Σεπτέμβριο, πρότεινε νέα καταληκτική ημερομηνία στο τέλος του 2026 σε ό,τι αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
Ωστόσο, αυτό το επιπλέον μέτρο, που προτάθηκε στο πλαίσιο του 19ου πακέτου των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δεν περιλαμβανόταν στο μενού της σημερινής υπουργικής συνόδου.
Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει μία ακόμη πιο προωθημένη προσέγγιση: οι επιτροπές Βιομηχανίας και Εμπορίου ενέκριναν την Πέμπτη κείμενο που προτείνει την απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, είτε μέσω αγωγών είτε υπό μορφήν LNG από την 1η Ιανουαρίου 2026, εκτός περιορισμένων εξαιρέσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Έμπειροι οι ληστές «κομάντο» στο Λούβρο, τι μπορούν να κάνουν τα βασιλικά κοσμήματα - Πώς έγινε η ιστορική διάρρηξη μέσα σε λίγα λεπτά
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Σκάνδαλο με τον «δυτικό» γάμο της κόρης του στενότερου συμβούλου του Χαμενεΐ στο Ιράν - Το αποκαλυπτικό νυφικό και η διαρροή του βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα