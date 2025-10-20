ΕΕ: Εγκρίθηκε η απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κλείσιμο

Η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στηνη οποία θα εφαρμοσθεί μέχρι το τέλος τουεγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία των κρατών μελών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στοΤο μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε προταθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.και η, χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, μειοψήφησαν.Σταματώντας την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στηνΗ Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την απεξάρτησή της από τουςαπό τοντουκαι την ρωσική εισβολή στηνΌμως, αν και έχει σταματήσει σχεδόν καθολικά την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, διατηρεί ισχυρή εξάρτηση από την Μόσχα για την τροφοδοσία της σε φυσικό αέριο: το ρωσικό αέριο αντιπροσώπευε το 19% των συνολικών εισαγωγών στην ΕΕ το 2024, έναντιτοΓια να επιταχύνει τη διαδικασία, ηπρότεινε την άνοιξη στα κράτη μέλη καθολική διακοπή εισαγωγών φυσικού αερίου στο τέλος τουΤον, πρότεινε νέα καταληκτική ημερομηνία στο τέλος τουσε ό,τι αφορά τοΩστόσο, αυτό το επιπλέον μέτρο, που προτάθηκε στο πλαίσιο του 19ου πακέτου των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δεν περιλαμβανόταν στο μενού της σημερινής υπουργικής συνόδου.Από την πλευρά του, τοεπιδιώκει μία ακόμη πιο προωθημένη προσέγγιση: οι επιτροπές Βιομηχανίας και Εμπορίου ενέκριναν την Πέμπτη κείμενο που προτείνει την απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, είτε μέσω αγωγών είτε υπό μορφήναπό την 1η Ιανουαρίου 2026, εκτός περιορισμένων εξαιρέσεων.