Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Ιρλανδία Μπέλφαστ Σουδάν

Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ

Ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέλφαστ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας - Αντίδραση του Κιρ Στάρμερ για τα χθεσινοβραδινά επεισόδια

Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ
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Ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέλφαστ εμφανίστηκε ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στη βορειοϊρλανδική πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι το θύμα έχασε το αριστερό του μάτι εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη.

Ο Αλοντίντ, υπήκοος Σουδάν, εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέλφαστ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχετικά με την επίθεση που συγκλόνισε τη Βόρεια Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, καθώς και για απειλές κατά της ζωής εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), οι οποίες φέρεται να διατυπώθηκαν την ίδια ημέρα με την επίθεση, στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε για έναν τραυματισμό στο χέρι. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι το θύμα της επίθεσης έχασε το αριστερό του μάτι λόγω των τραυμάτων που υπέστη.



Ο Αλοντίντ δεν μίλησε κατά την παρουσία του στο δικαστήριο και δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του απευθύνθηκαν.

Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή του, απορρίπτοντας το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 8 Ιουλίου.

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Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, παρενέβη δημόσια μετά τα επεισόδια βίας που ακολούθησαν στο Μπέλφαστ, καταδικάζοντας τις ταραχές και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην πόλη.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Στάρμερ χαρακτήρισε τα επεισόδια «σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα», υποστηρίζοντας ότι είναι σαφές πως ορισμένοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν «εξαιτίας της καταγωγής τους».



«Δεν θα το ανεχθώ», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι όσοι ευθύνονται για τα επεισόδια «θα αντιμετωπίσουν όλη τη δύναμη του νόμου».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία πρέπει να μπορέσει να επιτελέσει απρόσκοπτα το έργο της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την επίθεση όσο και για τα επεισόδια που ακολούθησαν στους δρόμους του Μπέλφαστ.
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