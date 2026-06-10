Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ

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Ενώπιον του Δικαστηρίου τουεμφανίστηκε ο 30χρονοςο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στη βορειοϊρλανδική πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι το θύμα έχασε το αριστερό του μάτι εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη., υπήκοος Σουδάν, εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχετικά με την επίθεση που συγκλόνισε τη Βόρεια Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας.Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, καθώς και για απειλές κατά της ζωής εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (), οι οποίες φέρεται να διατυπώθηκαν την ίδια ημέρα με την επίθεση, στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε για έναν τραυματισμό στο χέρι.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι το θύμα της επίθεσηςλόγω των τραυμάτων που υπέστη.Ο Αλοντίντ δεν μίλησε κατά την παρουσία του στο δικαστήριο και δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του απευθύνθηκαν.Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή του, απορρίπτοντας το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τιςΤην ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός,, παρενέβη δημόσια μετά τα επεισόδια βίας που ακολούθησαν στο Μπέλφαστ, καταδικάζοντας τις ταραχές και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην πόλη.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Στάρμερ χαρακτήρισε τα επεισόδια «σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα», υποστηρίζοντας ότι είναι σαφές πως ορισμένοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν «εξαιτίας της καταγωγής τους».