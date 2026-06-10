Ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ταχύπλοο και εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Ανησυχίες για την ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή, με δύο νέα περιστατικά ασφαλείας την Τετάρτη

Μέσης Ανατολής, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση της έντασης στην περιοχή. Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, UKMTO, ένοπλο ταχύπλοο άνοιξε πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου ανοιχτά της Υεμένης, ενώ λίγες ώρες αργότερα ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές του Ομάν.



Ο Οργανισμός Εμπορικών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), ο οποίος παρακολουθεί την ασφάλεια της Υεμένης.







Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλο ταχύπλοο προσέγγισε εμπορικό πλοίο και άνοιξε πυρ εναντίον του. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με την ομάδα ασφαλείας που επέβαινε στο πλοίο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τυχόν θύματα ή ζημιές.







Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα τελευταία γεγονότα ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη επιστροφής σε πιο δυναμικές μορφές σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης απομακρύνονται και ότι η περιοχή κινδυνεύει να εισέλθει εκ νέου σε κύκλο εντάσεων.



Την ίδια ώρα, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ιράν, ασκώντας πρόσθετη πολιτική πίεση προς την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον προκειμένου να αναζητηθεί μια διαπραγματευτική λύση και να επιτευχθεί εκεχειρία.



Κλείσιμο UKMTO ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο δεξαμενόπλοιου που έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης Σοχάρ.







Σύμφωνα με τον οργανισμό, δύο μέλη του πληρώματος αγνοούνται μετά το συμβάν, ενώ έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον ένας τραυματισμός. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία ούτε για τα αίτια της φωτιάς.



Νέα περιστατικά ασφαλείας καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στις θαλάσσιες οδούς της, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση της έντασης στην περιοχή. Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας,, ένοπλο ταχύπλοο άνοιξε πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου ανοιχτά της Υεμένης, ενώ λίγες ώρες αργότερα ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές τουΟ Οργανισμός Εμπορικών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (), ο οποίος παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και τις γύρω θαλάσσιες περιοχές, ανακοίνωσε ότι διερευνά περιστατικό που σημειώθηκε στα ανοικτά τηςΣύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλο ταχύπλοο προσέγγισε εμπορικό πλοίο και άνοιξε πυρ εναντίον του. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με την ομάδα ασφαλείας που επέβαινε στο πλοίο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τυχόν θύματα ή ζημιές.Το περιστατικό εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και προκαλεί ανησυχία για την κατάσταση ασφαλείας στις κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες της περιοχής.Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα τελευταία γεγονότα ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη επιστροφής σε πιο δυναμικές μορφές σύγκρουσης στη, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης απομακρύνονται και ότι η περιοχή κινδυνεύει να εισέλθει εκ νέου σε κύκλο εντάσεων.Την ίδια ώρα, τοκαι τακαταδίκασαν τις επιθέσεις του, ασκώντας πρόσθετη πολιτική πίεση προς τηνκαι την Ουάσιγκτον προκειμένου να αναζητηθεί μια διαπραγματευτική λύση και να επιτευχθεί εκεχειρία.Παράλληλα, νέο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Ομάν . Τοανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο δεξαμενόπλοιου που έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης Σοχάρ.Σύμφωνα με τον οργανισμό, δύο μέλη του πληρώματος αγνοούνται μετά το συμβάν, ενώ έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον ένας τραυματισμός. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματία ούτε για τα αίτια της φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την πυρκαγιά όσο και για την τύχη των δύο αγνοουμένων, ενώ η εξέλιξη των δύο περιστατικών παρακολουθείται στενά από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις κυβερνήσεις της περιοχής, λόγω της στρατηγικής σημασίας των θαλάσσιων διαδρομών του Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές αγορές.