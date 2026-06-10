«Πολύ κοντά» οι ΗΠΑ σε συμφωνία με το Ιράν, είπε ξανά ο Βανς: «Μπορεί να κλείσει την επόμενη εβδομάδα, μπορεί και σε μήνες»

«Νομίζω ότι θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές» τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφορικές με τις διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον - Τεχεράνης

Τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ πως ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα αντιμετωπίζει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «σε μακροπρόθεσμη βάση», επανέλαβε ο Τζέι Ντι Βανς, αν και παραδέχθηκε ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσα στην επόμενη εβδομάδα είτε αρκετούς μήνες αργότερα.



«Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε θέση να πετύχουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες από οικονομικής άποψης και που θα αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όχι μόνο τώρα, όχι μόνο όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος, αλλά και μακροπρόθεσμα. Σε τέτοιο βαθμό ώστε τα παιδιά μου, όταν ενηλικιωθούν, να μπορούν να πουν: “Το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο”», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξη στην εκπομπή «CBS Sunday Morning».







«Αυτός είναι ο στόχος της πολιτικής μας. Και πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξή του. Ωστόσο, έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες», πρόσθεσε.



Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι η συμφωνία θα μπορούσε «απολύτως» να επιτευχθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.



«Νομίζω ότι θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η συμφωνία μπορεί να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αλλά μπορεί επίσης να χρειαστούν μήνες», ανέφερε.



Παρόμοια αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε νωρίς το πρωί της Τρίτης ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στα «τελευταία τους στάδια» και ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες «δύο ή τρεις ημέρες».



Ωστόσο, αργότερα ο Τραμπ υποστήριξε ότι Ιρανοί κατέρριψαν το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache που συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά στα Στενά του Ορμούζ και διαμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν. Οι απαντήσεις αυτές, ήρθαν τη νύχτα της Τρίτης και ακολούθησε νέα ανταλλαγή πυρών με το Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης.



Ο Βανς δήλωσε ακόμη ότι δεν θεωρεί πως η Τεχεράνη επιχειρεί να κερδίσει χρόνο ή να παραπλανήσει τον πρόεδρο Τραμπ.



«Νομίζω ότι το πολιτικό τους σύστημα χρειάζεται πολύ χρόνο για να καταλήξει σε συναίνεση. Συχνά με ρωτούν αν εμπιστεύομαι τους Ιρανούς. Και αυτό που έχει πει ο πρόεδρος είναι: “Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Αυτό που εμπιστεύομαι είναι τη δική μου ικανότητα να διαπραγματεύομαι. Εμπιστεύομαι την ικανότητα της κυβέρνησής μας να διαπραγματεύεται και εμπιστεύομαι τους μηχανισμούς επιβολής και ελέγχου που θα διασφαλίσουμε στη συμφωνία”», κατέληξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.