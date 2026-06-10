Οι ΗΠΑ κλείνουν την κάνουλα και η Ουκρανία ετοιμάζει οικονομική εναλλακτική για τους Patriot

Η ουκρανική πρωτοβουλία προέκυψε καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στην προμήθεια πυραύλων Patriot, τους οποίους θεωρεί κρίσιμους για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων

Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προχωρά στην ανάπτυξη ενός νέου συστήματος αεράμυνας που φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στο αμερικανικό Patriot. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph, το σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο οικονομικού, αλλά εξίσου αποτελεσματικού συστήματος αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση του Κιέβου από τις αμερικανικές προμήθειες.



Η πρωτοβουλία προέκυψε καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στην προμήθεια πυραύλων Patriot, τους οποίους θεωρεί κρίσιμους για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα αξιοποιεί την περιορισμένη διαθεσιμότητα



Ιράν, γεγονός που οδήγησε τη Ουάσιγκτον στη μείωση των παραδόσεων των προηγμένων πυραύλων αναχαίτισης PAC-3 προς το Κίεβο. Αυτό συνέβη παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αύξηση των προμηθειών.







Στηρίζουν Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο και το ΝΑΤΟ Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ζελένσκι πρότεινε στους Ευρωπαίους εταίρους τη δημιουργία ενός εναλλακτικού συστήματος αεράμυνας. Μετά από συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, έγινε γνωστό ότι το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο είναι διατεθειμένα να υποστηρίξουν την ενίσχυση των αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.



Στο εγχείρημα έχει ήδη εμπλακεί και το ΝΑΤΟ, με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, να συζητά τον συντονιστικό ρόλο του οργανισμού. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες συναντήσεις με εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας και συμβούλους εθνικής ασφάλειας.



Κλείσιμο



Το σχέδιο προβλέπει μια σύνθετη τεχνολογική συνεργασία, στην οποία η ουκρανική αμυντική βιομηχανία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Πηγές αναφέρουν ότι η Ουκρανία θα αναλάβει την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης βαλλιστικών απειλών, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε αρχικό στάδιο δοκιμών.



Οι πύραυλοι αυτοί προβλέπεται να συνδυαστούν με προηγμένα ευρωπαϊκά ραντάρ και συστήματα καθοδήγησης που αναπτύσσονται από μεγάλες εταιρείες του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εκτιμάται ότι θα μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε σύγκριση με τα υφιστάμενα συστήματα, ενώ θα μπορούσε να καλύψει μελλοντικά και τις ανάγκες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.



Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του συστήματος ούτε για το κατά πόσο θα μπορέσει να επιτύχει επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες των αμερικανικών πυραύλων PAC-3.



Ουκρανία , σε συνεργασία με τηκαι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προχωρά στην ανάπτυξη ενός νέου συστήματος αεράμυνας που φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στο αμερικανικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, το σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο οικονομικού, αλλά εξίσου αποτελεσματικού συστήματος αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση του Κιέβου από τις αμερικανικές προμήθειες.Η πρωτοβουλία προέκυψε καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στην προμήθεια πυραύλων, τους οποίους θεωρεί κρίσιμους για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα αξιοποιεί την περιορισμένη διαθεσιμότητα πυραύλων Patriot, εντείνοντας τις συνδυασμένες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων.Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα της σύγκρουσης με το, γεγονός που οδήγησε τη Ουάσιγκτον στη μείωση των παραδόσεων των προηγμένων πυραύλων αναχαίτισηςπρος το Κίεβο. Αυτό συνέβη παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ουκρανού προέδρου,, προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ,για αύξηση των προμηθειών.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ζελένσκι πρότεινε στους Ευρωπαίους εταίρους τη δημιουργία ενός εναλλακτικού συστήματος αεράμυνας. Μετά από συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό,, έγινε γνωστό ότι το Λονδίνο, τοκαι τοείναι διατεθειμένα να υποστηρίξουν την ενίσχυση των αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.Στο εγχείρημα έχει ήδη εμπλακεί και το ΝΑΤΟ, με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας,να συζητά τον συντονιστικό ρόλο του οργανισμού. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες συναντήσεις με εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας και συμβούλους εθνικής ασφάλειας.Το σχέδιο προβλέπει μια σύνθετη τεχνολογική συνεργασία, στην οποία η ουκρανική αμυντική βιομηχανία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Πηγές αναφέρουν ότι η Ουκρανία θα αναλάβει την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης βαλλιστικών απειλών, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε αρχικό στάδιο δοκιμών.Οι πύραυλοι αυτοί προβλέπεται να συνδυαστούν με προηγμένα ευρωπαϊκά ραντάρ και συστήματα καθοδήγησης που αναπτύσσονται από μεγάλες εταιρείες του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εκτιμάται ότι θα μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε σύγκριση με τα υφιστάμενα συστήματα, ενώ θα μπορούσε να καλύψει μελλοντικά και τις ανάγκες ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του συστήματος ούτε για το κατά πόσο θα μπορέσει να επιτύχει επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες των αμερικανικών

Παράλληλα, η Ουκρανία επιδιώκει να επεκτείνει τις δυνατότητες εγχώριας παραγωγής πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα Patriot. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εξασφάλιση των απαραίτητων αμερικανικών αδειών θα επέτρεπε στο Κίεβο να καλύψει αυτόνομα κρίσιμες ανάγκες αεράμυνας και ενδεχομένως να υποστηρίξει στο μέλλον και άλλους συμμάχους.



Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δώσει προθεσμία έως τις 12 Ιουνίου στους αρμόδιους αξιωματούχους για να επιτύχουν συμφωνία με τους εταίρους της χώρας σχετικά με την προμήθεια συστημάτων Patriot, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν αποφάσεις σε επίπεδο στελεχών.