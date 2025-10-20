Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ άλλου οχήματος
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ άλλου οχήματος
Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής(17/10) κοντά στην Επανομή – Δείτε το βίντεο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) στη στροφή Πλαγιαρίου, λίγο πριν την περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, όταν πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ένα από τα οχήματα να ανατραπεί.
Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, ένα όχημα φαίνεται να βγαίνει από την πορεία του και να συγκρούεται με διερχόμενο βανάκι.
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν και τα οχήματα που ακολουθούσαν το βαν.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, όταν πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ένα από τα οχήματα να ανατραπεί.
Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, ένα όχημα φαίνεται να βγαίνει από την πορεία του και να συγκρούεται με διερχόμενο βανάκι.
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν και τα οχήματα που ακολουθούσαν το βαν.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα