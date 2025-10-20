Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ άλλου οχήματος
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο Καραμπόλα Τροχαίο ατύχημα

Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ άλλου οχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής(17/10) κοντά στην Επανομή – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ άλλου οχήματος
108 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) στη στροφή Πλαγιαρίου, λίγο πριν την περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, όταν πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.


Φοβερό τροχαίο ατύχημα

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ένα από τα οχήματα να ανατραπεί.

Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ άλλου οχήματος


Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, ένα όχημα φαίνεται να βγαίνει από την πορεία του και να συγκρούεται  με διερχόμενο βανάκι.
Κλείσιμο
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ άλλου οχήματος

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν και τα οχήματα που ακολουθούσαν το βαν.

Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ άλλου οχήματος


Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;

Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα

«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
108 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης