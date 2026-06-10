Επεισόδιο με μαζικούς πυροβολισμούς κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ: Τουλάχιστον 12 νεκροί, ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Εννέα ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά αγνώστων σε παραγκούπολη της περιοχής Κλίβελαντ, έξω από το Γιοχάνεσμπουργκ – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των περίπου δέκα δραστών