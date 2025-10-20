Έμπειροι οι ληστές «κομάντο» στο Λούβρο, τι μπορούν να κάνουν τα βασιλικά κοσμήματα - Πώς έγινε η ιστορική διάρρηξη μέσα σε λίγα λεπτά

«Αποτύχαμε... αυτό είναι σίγουρο». Με αυτή τη φράση, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας,παραδέχτηκε το πρωί της Δευτέρας, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμότην κρατική αδυναμία να αποτρέψει τη μεγάλη χολιγουντιανή διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.Οι αρχές «απέτυχαν» να αποτρέψουν τη διάρρηξη και την κλοπή οκτώ βασιλικών κοσμημάτων, γεγονός που στέλνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας» σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο«Το σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε», είπε ο Γάλλος υπουργός, «επειδή οι εγκληματίες κατάφεραν να βγάλουν έναν ανελκυστήρα φορτίων σε δημόσιο δρόμο», να ανέβουν και σε λίγα λεπτά να πάρουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.Στο ίδιο πλαίσιο, η υπουργός Πολιτισμού,δεν απέκλεισε εμπλοκή, ξένης χώρας στη διάρρηξη αυτή. Όπως δήλωσε στο κανάλι, ο εισαγγελέας που είναι υπεύθυνος για την έρευνα της ληστείας στο Λούβρο «δεν αποκλείει καμία υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης αυτής που συνδέεται με ξένες χώρες».«Όλοι ήταν συγκλονισμένοι και πολύ συγκινημένοι», πρόσθεσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, η οποία παρομοίασε αυτό το «συγκλονιστικό αποτέλεσμα» με ότι προκάλεσε το 2019 ηεπειδή «επηρεάζει τον πολιτισμό, την κοινή μας κληρονομιά, τη συνοχή μας και τις πολιτιστικές μας αξίες».Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας,κάλεσε να «μην πυροδοτηθούν αντιπαραθέσεις» σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, η οποία, ούτως ή άλλως, βρίσκεται σε πολιτικό αναβρασμό το τελευταίο διάστημα.«Όταν δεχόμαστε επίθεση, η πρώτη αντίδραση είναι να είμαστε ενωμένοι» και όχι να «ξεκινάμε αντιπαραθέσεις», είπε ο πρώην πρόεδρος σε συνέντευξή του στο, απαντώντας στην ουσία, στα βέλη που εξαπέλυσαν οικαι, οι οποίοι έκαναν λόγο για «εξευτελισμό».Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Λούβρο, όταν τέσσερις ληστές σκαρφάλωσαν με σκάλα στο εμβληματικό μουσείο και, μέσα σε επτά μόλις λεπτά, αφαίρεσαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την Γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται οι γαλλικοί βασιλικοί θησαυροί.Η οργανωμένη συμμορία τεσσάρων «κομάντο» εισήλθε στο μουσείο μέσω παράθυρου στον πρώτο όροφο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκάλα από την πλευρά του Σηκουάνα, στην προβλήτα «Φρανσουά Μιτεράν».Οι δράστες παραβίασαν μια πόρτα και έσπασαν δύο θωρακισμένες προθήκες ασφαλείας, αφαιρώντας οκτώ αντικείμενα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού.



Τα κοσμήματα που έχουν κλαπεί

Έμπειροι και ενδεχομένως αλλοδαποί δράστες



Οργή και κατηγορίες για παραμέληση της ασφάλειας

«Ανεκτίμητα αλλά μη εμπορεύσιμα» κοσμήματα

Στα κλοπιμαία περιλαμβάνονται το περίφημο περιδέραιο με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας-Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς, αποτελούμενο από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, καθώς και την καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ', διακοσμημένη με σχεδόν 2.000 διαμάντια.Οι ληστές, ωστόσο, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, που αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, καθώς, σύμφωνα με το μουσείο, τους αιφνιδίασε η άμεση επέμβαση των φρουρών. Το αντικείμενο ανακτήθηκε, αν και υπέστη ζημιές.Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι έχει «καλές ελπίδες» πως οι δράστες θα εντοπιστούν «πολύ σύντομα».Η έρευνα για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Καταπολέμησης του Εγκλήματος. Ο υπουργός έκανε λόγο για «έμπειρους» ληστές που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί».Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται πίσω από τη ληστεία να κρύβεται «ξένη δύναμη» που ανέθεσε τη δράση. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι «τα έργα θα ανακτηθούν και οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».Το υπουργείο Πολιτισμού υποστήριξε ότι το σύστημα συναγερμού λειτούργησε κανονικά και ότι οι πέντε υπάλληλοι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην Γκαλερί αντέδρασαν άμεσα εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο ασφαλείας. Παρά ταύτα, η έρευνα θα εξετάσει την αλυσίδα ευθυνών, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη ληστεία στο Λούβρο μετά την κλοπή της «Μόνα Λίζα» το 1911.Η πρόεδρος του Λούβρου, Λορένς ντε Καρ, μίλησε το μεσημέρι της Κυριακής στο προσωπικό, ωστόσο δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από υπαλλήλους που κατηγόρησαν τη διοίκηση για έλλειψη πρόληψης. Τα σωματεία CFDT-Culture και SUD-Culture ζήτησαν ανεξάρτητο έλεγχο των μέτρων φύλαξης και ενίσχυση του προσωπικού ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο αναβάθμισης του συστήματος ασφαλείας έχει μετατεθεί για την περίοδο 2025-2029.Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γκαλερί του Απόλλωνα - η πιο επισκέψιμη και ευάλωτη του μουσείου - φυλάσσεται πλέον μόνο από πέντε υπαλλήλους, έναν λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν, ενώ την ώρα της ληστείας βρίσκονταν μόλις τέσσερις, λόγω πρωινού διαλείμματος. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με πηγές, εκμεταλλεύθηκαν οι δράστες για να ενεργήσουν ανενόχλητοι.Ειδικοί σε πολύτιμους λίθους υπολογίζουν την υλική αξία των κοσμημάτων σε εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο τονίζουν ότι τα αντικείμενα είναι «απολύτως μη εμπορεύσιμα». Ο ειδικός Αλεξάντρ Λεζέ εξήγησε ότι «αν και τα διαμάντια αξίζουν πάνω από 500 ευρώ το καράτι, είναι πιθανό τα κοσμήματα να διαλυθούν ώστε να μεταπωληθούν παράνομα».Η ληστεία αναβιώνει τους φόβους για την ασφάλεια των γαλλικών μουσείων, μερικά χρόνια μετά τον «άνθρωπο-αράχνη» Βρεζάν Τομίτς, που είχε αφαιρέσει πέντε έργα ανεκτίμητης αξίας από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού το 2010. Καμία από εκείνες τις δημιουργίες δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.