Υπεύθυνος για τον εφοδιασμό πυρομαχικών στον ρωσικό στρατό, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ανατινάχθηκε έξω από τη Μόσχα

Το ανεξάρτητο μέσο The Insider ταυτοποίησε το θύμα της έκρηξης στη Μπαλασίχα ως τον συνταγματάρχη Νταμίρ Νταβίντοφ – Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν την Ουκρανία με την επίθεση

Νταμίρ Νταβίντοφ, υψηλόβαθμος αξιωματικός του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και υπεύθυνος για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων με πυραυλικά και πυροβολικά πυρομαχικά, σκοτώθηκε σε The Insider.



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Νταβίντοφ, επικεφαλής της Διοίκησης Πυραύλων και Πυροβολικού του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σκοτώθηκε όταν το BMW X3 πουχρησιμοποιούσε, εξερράγη στη μέση του δρόμου, κοντά σε πολυκατοικία στην πόλη, περίπου στις 05:30 το πρωί.







Οι ρωσικές αρχές είχαν επιβεβαιώσει το περιστατικό και είχαν ανακοινώσει την έναρξη ποινικής έρευνας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν την ταυτότητα του θύματος. Η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης είχε οδηγήσει αρκετά ρωσικά κανάλια στο Telegram σε εικασίες ότι το θύμα ήταν ο ανώτερος αξιωματικός των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων της Ρωσίας, Αλεξάντερ Μαξίμτσεφ.



Δείτε τη στιγμή της έκρηξης







Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η έκρηξη είχε ισχύ περίπου 400 γραμμαρίων ΤΝΤ. Το σημείο της επίθεσης απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την περιοχή όπου είχε σκοτωθεί ο αντιστράτηγος Γιαροσλάβ Μοσκαλίκ σε παρόμοια βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα.



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Η δολοφονία του Μοσκαλίκ είχε αποτελέσει την τέταρτη περίπτωση θανάτου Ρώσου αξιωματικού με βαθμό αντιστρατήγου εντός της Ρωσίας μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.



Η περιοχή Αβιατόροφ, κοντά στο σημείο της επίθεσης, αποτελεί συνοικία που κατασκευάστηκε αρχικά για στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, διαμερίσματα στην περιοχή είχαν παραχωρηθεί μέσω του ρωσικού υπουργείου Άμυνας σε βετεράνους πολέμου, απόστρατους στρατιωτικούς και συγγενείς τους.



Ο συνταγματάρχης, υψηλόβαθμος αξιωματικός του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και υπεύθυνος για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων με πυραυλικά και πυροβολικά πυρομαχικά, σκοτώθηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μπαλασίχα , προάστιο της Μόσχας, σύμφωνα με το ερευνητικό μέσοΣύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο, επικεφαλής της Διοίκησης Πυραύλων και Πυροβολικού του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σκοτώθηκε όταν το BMW X3 πουχρησιμοποιούσε, εξερράγη στη μέση του δρόμου, κοντά σε πολυκατοικία στην πόλη, περίπου στις 05:30 το πρωί.Οι ρωσικές αρχές είχαν επιβεβαιώσει το περιστατικό και είχαν ανακοινώσει την έναρξη ποινικής έρευνας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν την ταυτότητα του θύματος. Η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης είχε οδηγήσει αρκετά ρωσικά κανάλια στο Telegram σε εικασίες ότι το θύμα ήταν ο ανώτερος αξιωματικός των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων της Ρωσίας,Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η έκρηξη είχε ισχύ περίπου. Το σημείο της επίθεσης απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την περιοχή όπου είχε σκοτωθεί ο αντιστράτηγοςσε παρόμοια βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα.Η δολοφονία τουείχε αποτελέσει την τέταρτη περίπτωση θανάτου Ρώσου αξιωματικού με βαθμό αντιστρατήγου εντός της Ρωσίας μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.Η περιοχή, κοντά στο σημείο της επίθεσης, αποτελεί συνοικία που κατασκευάστηκε αρχικά για στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, διαμερίσματα στην περιοχή είχαν παραχωρηθεί μέσω του ρωσικού υπουργείου Άμυνας σε βετεράνους πολέμου, απόστρατους στρατιωτικούς και συγγενείς τους.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB έχει ανακοινώσει ότι έχει αυξήσει τα μέτρα προστασίας για ανώτερους αξιωματικούς, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στελεχών στο εσωτερικό της χώρας.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία που να συνδέουν την Ουκρανία με τη βομβιστική επίθεση στη Μπαλασίχα. Δεν έχει προκύψει καμία επιβεβαίωση ότι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν.