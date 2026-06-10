Από την αισιοδοξία Τραμπ στη νέα ανάφλεξη: Πώς η κατάρριψη του Apache πυροδότησε πλήγματα των ΗΠΑ κι αντίποινα από το Ιράν
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία μετά τους βομβαρδισμούς στα στενά του Ορμούζ - Καλεί τις χώρες του Κόλπου να εμποδίσουν τα αμερικανικά πλήγματα
Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε χθες το πρωί πως η Ουάσιγκτον βρισκόταν κοντά σε «πολύ καλή συμφωνία» για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, δίνοντας μάλιστα χρονοδιάγραμμα, «δύο ως τριών ημερών».
Η όποια αισιοδοξία διαγράφτηκε αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν ανακοίνωσε ότι ελικόπτερο AH-64 Apache καταρρίφθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και διαμηνύοντας πως θα ακολουθούσε η προσήκουσα κατ’ αυτόν ανταπόδοση.
Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε πως προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Ενώ στο Κουβέιτ, οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως αντιμετώπιζαν «εναέριους εχθρικούς στόχους», χωρίς να ξεκαθαρίσουν ως αυτό το στάδιο σε ποιον επιρρίπτουν την ευθύνη για την επίθεση αυτή.
The US and Iran exchanged strikes overnight.— Clash Report (@clashreport) June 10, 2026
CENTCOM launched attacks on Iranian air-defense systems, radar sites, and command facilities near the Strait of Hormuz.
Iran responded by launching missiles and drones at US targets across the Middle East.
By early morning, CENTCOM… pic.twitter.com/V55DMy0F6F
Στην Ιορδανία, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι «στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν τέσσερις σημαντικοί στόχοι», κάνοντας λόγο ιδίως για «ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του αμερικανικού στρατού» στην Αζράκ. Οι ένοπλες δυνάμεις του χασεμιτικού βασιλείου πάντως αντέτειναν πως «κατέρριψαν» πέντε ιρανικούς πυραύλους και δεν αναφέρθηκαν ούτε θύματα ούτε ζημιές.
Στο Μπαχρέιν, το επίλεκτο σώμα αυτό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε πως το ναυτικό του «διεξήγαγε επίθεση με drones εναντίον του 5ου στόλου» των ΗΠΑ, το αρχηγείο του οποίου βρίσκεται στο Μπαχρέιν, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών της μοναρχίας αυτής ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας.
Οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για επιχειρήσεις σε ανταπόδοση για τις αμερικανικές επιθέσεις στη Τζασκ, στη Σιρίκ και στο νησί Κεσμ - που «προκάλεσαν ζημιές σε πυλώνα τηλεπικοινωνιών στη Σιρίκ και κατέστρεψαν δυο δεξαμενές νερού στην πόλη». Πρόκειται για περιοχές στις νότιες ακτές του Ιράν στο στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει de facto κλειστό.
Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως υπήρξαν σειρές εκρήξεων σε περιοχές κοντά στο στενό αυτό, στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.
Several interceptions and at least two impacts seen at or near the U.S. Navy’s 5th Fleet Headquarters in Bahrain earlier, amid a ballistic missile attack by Iran. pic.twitter.com/jNJCquoKz5— OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026
Η Τεχεράνη καλεί τις χώρες του Κόλπου να εμποδίσουν τα αμερικανικά πλήγματα
Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι χώρες του Κόλπου έχουν «τη νομική και ηθική ευθύνη» να βάλουν τέλος στις αμερικανικές επιθέσεις που διεξάγονται από το έδαφός τους εναντίον του Ιράν, δικαιολογώντας νέες ιρανικές επιδρομές εναντίον των γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.
Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του «υπογραμμίζει και πάλι τη νομική και ηθική ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής... να εμποδίσουν τον αμερικανικό στρατό και το Ισραήλ να χρησιμοποιούν το έδαφός τους ή τις εγκαταστάσεις τους για να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εκτελούν ή να υποστηρίζουν εχθρικές ενέργειες εναντίον του Ιράν». Το υπουργείο προειδοποιεί ότι το Ιράν «δεν θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές και θεμιτό δικαίωμά του στην άμυνα» στοχοθετώντας ιδιαίτερα τις βάσεις και τις εγκαταστάσεις επιμελητείας που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
A video released by Iranian media reportedly shows Iran’s strikes this morning on the U.S. Navy’s 5th Fleet Headquarters in Bahrain. pic.twitter.com/nqjRnYep85— OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026
Τα αμερικανικά πλήγματα
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «έπληξαν εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου στο έδαφος και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Η CENTCOM παρουσίασε τους βομβαρδισμούς αυτούς ως επιχείρηση «σε νόμιμη άμυνα» και «αναλογική» μετά την κατάρριψη του Apache.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, το επιθετικό ελικόπτερο εκτελούσε πτήση στο στενό του Ορμούζ όταν καταρρίφθηκε από το Ιράν τη Δευτέρα.
Οι νέες εχθροπραξίες στην περιοχή ανέβασαν, αν και όχι θεαματικά μέχρι στιγμής, την τιμή του πετρελαίου, με το βαρέλι του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, να αυξάνεται κατά 0,74% στα 88,85 δολάρια, περί τις 05:30 (ώρα Ελλάδας).
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) June 9, 2026
I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured.
Nevertheless, the… pic.twitter.com/r1bacYUmbA
Η συμφωνία θα περιμένει
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί φάνηκε να προσπαθεί να υποβαθμίσει τη συντριβή του ελικοπτέρου.
«Οι ξένες δυνάμεις κοντά στην επικράτειά μας εκτίθενται μόνιμα σε κίνδυνο (...) η καλύτερη λύση είναι να φύγουν», πρότεινε μέσω X, προσθέτοντας πως «προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες».
Παρότι είχε τεθεί σε ισχύ την 8η Απριλίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, το Ιράν και το Ισραήλ ενεπλάκησαν σε νέες ανταλλαγές πληγμάτων την Κυριακή και τη Δευτέρα, με απολογισμό τρεις νεκρούς --συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτικών-- και δεκαπέντε τραυματίες στην Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
Ο κ. Τραμπ αξίωσε κι οι δυο χώρες να παύσουν πυρ «αμέσως». Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους φέρεται να θέλει να γυρίσει τη σελίδα του εξαιρετικά αντιδημοφιλούς στις ΗΠΑ πολέμου αυτού, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία.
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πρώτη ότι τερμάτισε την επιχείρησή της εναντίον του Ισραήλ. Η άλλη πλευρά επιβεβαίωσε την αναστολή των εχθροπραξιών.
Στην Τύρο
Η Τεχεράνη απαιτεί η οποία συμφωνία κλειστεί με τον Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να συμπεριλαμβάνει το τέλος των εχθροπραξιών στον Λίβανο, το άλλο βασικό θέατρο της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολά από τη 2η Μαρτίου. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει το ζήτημα του Λιβάνου να επιλυθεί χωριστά, σε δεύτερο χρόνο.
Η Τύρος, στον νότιο Λίβανο, σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό τις τελευταίες ημέρες. Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες σε βομβαρδισμούς στην πόλη και προάστιά της, ανακοίνωσαν οι λιβανικές αρχές το βράδυ.
Για πρώτη φορά αφότου άρχισε ο νέος πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, η χριστιανική συνοικία συμπεριλήφθηκε σε προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα, επισήμανε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Η χριστιανική συνοικία είναι πλέον άδεια κατά το 99%, είπε στο AFP ο Ουάλιντ ατ Ταουίλ, μέλος του δημοτικού συμβουλίου.
Η Χεζμπολά ανέλαβε από πλευράς της την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων παρόντων στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας, ιδίως στη Ρας αλ Νακούρα, στα σύνορα, καθώς και εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός στις τάξεις του ούτε σε αυτές των αμάχων. Ισχυρίστηκε εξάλλου ότι σκότωσε άνδρα ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον ανδρών του αφού πέρασε τη μεθόριο ερχόμενος από τον Λίβανο, στην περιοχή της Κιριάτ Σιμόνα.
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