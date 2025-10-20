Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Σκάνδαλο με τον «δυτικό» γάμο της κόρης του στενότερου συμβούλου του Χαμενεΐ στο Ιράν - Το αποκαλυπτικό νυφικό και η διαρροή του βίντεο
Την ίδια ώρα η Αστυνομία Ηθών στο Ιράν δείχνει προς τις γυναίκες το πιο αυστηρό και σκληρό της πρόσωπο
Ο γάμος έγινε τον Μαΐο του 2024 ωστόσο η αναταραχή έχει προκληθεί τώρα, γιατί διέρρευσαν βίντεο που δείχνουν τη νύφη όχι μόνο να μη φοράει μαντίλα, αλλά να έχει εμφανιστεί με αποκαλυπτικό νυφικό.
Και όλα αυτά ενώ η Αστυνομία Ηθών στη χώρα δείχνει προς τις γυναίκες το πιο αυστηρό και σκληρό της πρόσωπο.
Τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου έδειχναν τον Σαμκάνι να συνοδεύει την κόρη του, η οποία φορούσε ένα νυφικό με ανοχτό μπούστο, γυναίκες με χαλαρά μαντίλια που δεν κάλυπταν τα μαλλιά τους, ενώ ο γαμπρός και μια γυναίκα, που πιστεύεται ότι είναι η μητέρα του, φορούσαν ρούχα «δυτικού τύπου», όπως χαρακτηρίστηκαν.
Και δεν είναι μόνο η εμφάνιση της νύφης που έχει προκαλέσει σάλο αλλά και το κόστος της τελετής. Η ιρανική εφημερίδα Arman Melli γράφει πώς γίνεται οι αρχές μπορούσαν να ζητούν υπομονή από τους πολίτες κατά τη διάρκεια των οικονομικών κυρώσεων, την ώρα που διοργάνωναν τόσο ακριβές γιορτές. «Μπορούμε να ρωτήσουμε πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τον κόσμο να είναι υπομονετικός ενόψει των οικονομικών κυρώσεων, όταν η τελετή γάμου της κόρης του πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας πραγματοποιείται σε μία από τις πιο πολυτελείς και ακριβές αίθουσες της χώρας;», έγραψε η εφημερίδα.
Η θητεία του Σαμκάνι ως γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας διήρκεσε από το 2013 έως το 2023.
Το Ισραήλ κατηγόρησε για τη διαρροή των βίντεο ο Σαμκανί
Ο ίδιος ο Αλί Σαμκάνι, που παραμένει στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέρρευσε τα βίντεο από τον γάμο της κόρης του το 2024, τα οποία επανεμφανίστηκαν πρόσφατα ξαφνικά στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν viral.
«Η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων είναι η νέα μέθοδος δολοφονίας του Ισραήλ», δήλωσε ο Σαμκάνι, όπως αναφέρθηκε από το Iran International. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, ο πρώην υπουργός του καθεστώτος Εζατολάχ Ζαργκαμί, υπερασπίστηκε τον Σαμκανί, δηλώνοντας ότι είχε κρατήσει χαμηλό προφίλ και ότι η τελετή ήταν «αποκλειστικά για γυναίκες». «Ορισμένες γυναίκες φορούσαν πέπλο, ενώ οι υπόλοιπες ήταν στενές συγγενείς», δήλωσε ο Ζαργκάμι.
Οι χρήστες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έχουν επικρίνει ιδιαίτερα τον «δυτικό» χαρακτήρα της τελετής, επισημαίνοντας την απόκλισή της από τις συμβατικές ιρανικές γαμήλιες παραδόσεις.
Το βίντεο έχει προσελκύσει επιπλέον προσοχή λόγω των πρόσφατων ανακοινώσεων της κυβέρνησης σχετικά με τη δημιουργία ενός «Διαχειριστικού Κέντρου για τη Σεμνότητα και το Χιτζάμπ» και την ανάπτυξη 80.000 αστυνομικών δυνάμεων ηθικής. Οι επικριτές έχουν καταδικάσει αυτές τις πρωτοβουλίες επιβολής του νόμου, επισημαίνοντας την αντίθεση με τον τρόπο που γιορτάζουν οι ελίτ οικογένειες.
