Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Το Charlie Hebdo προκαλεί ξανά με αφορμή τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά: Γαλλία ολέ για το «μουντιάλ της παιδοφιλίας»
Το Charlie Hebdo προκαλεί ξανά με αφορμή τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά: Γαλλία ολέ για το «μουντιάλ της παιδοφιλίας»
Για τη δολοφονία της 11χρονης έχει συλληφθεί ως ύποπτος ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρέλα, ο οποίος στο παρελθόν είχε αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά
Με πρωτοσέλιδο που προκαλεί ξανά αντιδράσεις κυκλοφόρησε σήμερα, Τετάρτη, στη Γαλλία το περιοδικό Charlie Hebdo.
Στο εξώφυλλο πρωταγωνιστεί ένας άνδρας με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας που κρατάει ένα κύπελλο με τη μορφή παιδιού με ανοιχτά πόδια, γράφοντας «Γαλλία ολέ, παγκόσμιο κύπελλο παιδοφιλίας».
Το εξώφυλλο έρχεται στη σκιά της υπόθεσης της δολοφονίας της 11χρονης Λιανά και τη σύλληψη ως υπόπτου του 41χρονου Ζερόμ Μπαρέλα, του πατέρα μιας συμμαθήτριας και φίλης του κοριτσιού, ο οποίος στο παρελθόν είχε αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.
Η σορός της Λιανά εντοπίστηκε την Πέμπτη (4/6) σε απομονωμένο σημείο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στον νομό Ζερ της Γαλλίας, με τα τεστ DNA να επιβεβαιώνουν ότι ανήκει στην 11χρονη που είχε εξαφανίστεί από τις 29 Μαΐου έπειτα από το μεσημεριανό σχόλασμα.
Η υπόθεση της Λιανά πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα της μάχης κατά των εγκλημάτων σε βάρος παιδιών και τα μέσα που παρέχονται στη δικαιοσύνη.
Ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος προήδρευσε κυβερνητικής σύσκεψης με τη συμμετοχή πολλών υπουργών, πρότεινε να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τους κατά συρροή βιαστές, οι οποίες θα μπορούσαν να επισύρουν ισόβια κάθειρξη αντί για την κάθειρξη 20 ετών που ισχύει αυτήν τη στιγμή.
Σχετικά με τα εγκλήματα σε βάρος των παιδιών, οι ανακριτικές διαδικασίες θα πρέπει να διεξάγονται «εντός ενός μέγιστου διαστήματος 3 μηνών», πρότεινε επίσης ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης.
Στο εξώφυλλο πρωταγωνιστεί ένας άνδρας με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας που κρατάει ένα κύπελλο με τη μορφή παιδιού με ανοιχτά πόδια, γράφοντας «Γαλλία ολέ, παγκόσμιο κύπελλο παιδοφιλίας».
Το εξώφυλλο έρχεται στη σκιά της υπόθεσης της δολοφονίας της 11χρονης Λιανά και τη σύλληψη ως υπόπτου του 41χρονου Ζερόμ Μπαρέλα, του πατέρα μιας συμμαθήτριας και φίλης του κοριτσιού, ο οποίος στο παρελθόν είχε αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.
Η σορός της Λιανά εντοπίστηκε την Πέμπτη (4/6) σε απομονωμένο σημείο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στον νομό Ζερ της Γαλλίας, με τα τεστ DNA να επιβεβαιώνουν ότι ανήκει στην 11χρονη που είχε εξαφανίστεί από τις 29 Μαΐου έπειτα από το μεσημεριανό σχόλασμα.
Η υπόθεση της Λιανά πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα της μάχης κατά των εγκλημάτων σε βάρος παιδιών και τα μέσα που παρέχονται στη δικαιοσύνη.
Ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος προήδρευσε κυβερνητικής σύσκεψης με τη συμμετοχή πολλών υπουργών, πρότεινε να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τους κατά συρροή βιαστές, οι οποίες θα μπορούσαν να επισύρουν ισόβια κάθειρξη αντί για την κάθειρξη 20 ετών που ισχύει αυτήν τη στιγμή.
Σχετικά με τα εγκλήματα σε βάρος των παιδιών, οι ανακριτικές διαδικασίες θα πρέπει να διεξάγονται «εντός ενός μέγιστου διαστήματος 3 μηνών», πρότεινε επίσης ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης.
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