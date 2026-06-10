Το Charlie Hebdo προκαλεί ξανά με αφορμή τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά: Γαλλία ολέ για το «μουντιάλ της παιδοφιλίας»

Για τη δολοφονία της 11χρονης έχει συλληφθεί ως ύποπτος ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρέλα, ο οποίος στο παρελθόν είχε αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά