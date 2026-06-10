Στη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου οι κολοσσοί Alibaba, Baidu, BYD και NIO για φερόμενους δεσμούς με τον κινεζικό στρατό

Η Ουάσιγκτον διευρύνει τον κατάλογο εταιρειών που θεωρεί ότι υποστηρίζουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Πεκίνου - Έντονη αντίδραση από την Κίνα και απειλές για νομικές προσφυγές από τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Alibaba και Baidu, καθώς και οι αυτοκινητοβιομηχανίες BYD και NIO.



Το «Chinese Military Companies» (CMC), στην οποία καταγράφονται επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμβάλλουν στην ενίσχυση των στρατιωτικών και βιομηχανικών δυνατοτήτων της Κίνας.



Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες επιχειρούν να διατηρήσουν εύθραυστη ισορροπία στον εμπορικό τους ανταγωνισμό.



Η νέα λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εταιρείες Alibaba, Baidu, BYD και NIO, καθώς και κορυφαίες εταιρείες παραγωγής μνημών όπως η CXMT και η YMTC.







Προστέθηκαν επίσης η φαρμακευτική και βιοτεχνολογική εταιρεία WuXi AppTec, η εταιρεία αισθητήρων και ρομποτικής RoboSense και η Unitree Robotics, γνωστή για την ανάπτυξη ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ.



Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη λίστα «διακριτική και κατασταλτική», κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να περιορίσουν αδικαιολόγητα κινεζικές επιχειρήσεις. «Η Κίνα θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν.



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Η Alibaba δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία βάση» για την ένταξή της στη λίστα, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί στρατιωτική εταιρεία ούτε συμμετέχει σε στρατηγικές στρατιωτικο-πολιτικής συγχώνευσης.



Ανάλογη ήταν η αντίδραση της Baidu, η οποία χαρακτήρισε την κατηγορία «εντελώς αβάσιμη» και προανήγγειλε νομικές ενέργειες για την απομάκρυνσή της από τον κατάλογο.



Η BYD, η μεγαλύτερη εταιρεία πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει «κάθε διαθέσιμο διοικητικό και νομικό μέσο» για την υπεράσπιση των συμφερόντων της, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση πλήττει τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Νέα ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας προκαλεί η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας να προσθέσει δεκάδες κινεζικές εταιρείες σε κατάλογο επιχειρήσεων που θεωρεί ότι συνδέονται με τον κινεζικό στρατό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κολοσσοί της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίουκαι, καθώς και οι αυτοκινητοβιομηχανίεςκαιΤο Πεντάγωνο δημοσιοποίησε τη Δευτέρα την επικαιροποιημένη εκδοχή της λεγόμενης λίστας, στην οποία καταγράφονται επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, συμβάλλουν στην ενίσχυση των στρατιωτικών και βιομηχανικών δυνατοτήτων της Κίνας.Η κίνηση έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου,, με τον Κινέζο πρόεδρο,, στο Πεκίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες επιχειρούν να διατηρήσουν εύθραυστη ισορροπία στον εμπορικό τους ανταγωνισμό.Η νέα λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εταιρείεςκαι, καθώς και κορυφαίες εταιρείες παραγωγής μνημών όπως ηκαι ηΠροστέθηκαν επίσης η φαρμακευτική και βιοτεχνολογική εταιρεία, η εταιρεία αισθητήρων και ρομποτικήςκαι η, γνωστή για την ανάπτυξη ανθρωποειδών και τετράποδων ρομπότ.Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη λίστα «διακριτική και κατασταλτική», κατηγορώντας τιςότι επιχειρούν να περιορίσουν αδικαιολόγητα κινεζικές επιχειρήσεις. «Η Κίνα θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών,Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απέρριψαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί στρατιωτικών διασυνδέσεων.δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία βάση» για την ένταξή της στη λίστα, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί στρατιωτική εταιρεία ούτε συμμετέχει σε στρατηγικές στρατιωτικο-πολιτικής συγχώνευσης.Ανάλογη ήταν η αντίδραση της, η οποία χαρακτήρισε την κατηγορία «εντελώς αβάσιμη» και προανήγγειλε νομικές ενέργειες για την απομάκρυνσή της από τον κατάλογο., η μεγαλύτερη εταιρεία πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει «κάθε διαθέσιμο διοικητικό και νομικό μέσο» για την υπεράσπιση των συμφερόντων της, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση πλήττει τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνέπειες για τις εταιρείες Παρότι η ένταξη στη λίστα δεν συνεπάγεται άμεσες οικονομικές κυρώσεις, οι συνέπειες μπορεί να είναι σημαντικές. Σύμφωνα με πρόσφατη αμερικανική νομοθεσία, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δεν θα μπορεί από τα τέλη του μήνα να συνάπτει συμβάσεις απευθείας με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ενώ από το 2027 θα απαγορεύεται και η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών τους μέσω τρίτων προμηθευτών.



Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αφαίρεσή τους από τη λίστα μέσω ειδικής διαδικασίας επανεξέτασης.



Ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, Τζον Μουλεναάρ, δήλωσε ότι η επικαιροποιημένη λίστα αποτελεί «προειδοποίηση προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τον αμερικανικό λαό», υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες συνεργάζονται με τον κινεζικό στρατό εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων.



Αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση επιβεβαιώνει πως η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει πλέον ολόκληρο το κινεζικό τεχνολογικό οικοσύστημα ως πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού. Όπως σχολίασε ο ειδικός σε θέματα Κίνας του Foundation for Defense of Democracies, Κρεγκ Σίνγκλετον, «η Ουάσιγκτον δεν αντιμετωπίζει πλέον αυτές τις εταιρείες ως μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά ολόκληρη την τεχνολογική αλυσίδα ως στρατηγικά αμφισβητούμενο πεδίο».