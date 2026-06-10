Ο Νετανιάχου κατεβαίνει επίσημα στις φετινές εκλογές στο Ισραήλ, παρά τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Τραμπ

«Είχε μια εκπληκτική καριέρα. Θέλει να συνεχίσει;» είχε διερωτηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του για το μέλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην πολιτική - Δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία εκλογών

Την επανεκλογή του στον πρωθυπουργικό θώκο του Ισραήλ θα διεκδικήσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στις φετινές εκλογές, όπως ανακοίνωσε το κόμμα του την Τετάρτη, κι αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα ξανακατέβαινε ως υποψήφιος.



Σε μια σύντομη δήλωση, το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου ανέφερε ότι «θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και, αν ο Θεός το θελήσει, θα κερδίσει». Οι εκλογές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, αλλά πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο.







Νωρίτερα, ο επικεφαλής ανταποκριτής του ABC News στην Ουάσινγκτον, Τζόναθαν Καρλ, δημοσίευσε στο X ότι ο Τραμπ του είχε πει ότι δεν γνώριζε αν ο Νετανιάχου θα ήταν υποψήφιος. «Δεν ξέρω, είχε μια εκπληκτική καριέρα. Θέλει να συνεχίσει;», ανέφερε ο δημοσιογράφος ότι είπε ο Τραμπ.







Οι ισραηλινές εκλογές θα είναι οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τη χειρότερη αποτυχία της χώρας στον τομέα της ασφάλειας, η οποία προκάλεσε την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.



Η ταραχώδης θητεία του Νετανιάχου Ο Νετανιάχου έχει αντιμετωπίσει μια ταραχώδη θητεία από την επιστροφή του στην εξουσία τον Δεκέμβριο του 2022, ως επικεφαλής της πιο δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού στην ιστορία του Ισραήλ. Αντιμετώπισε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πριν από τους πολέμους στη Γάζα, το Λίβανο και το Ιράν.



Οι δημοσκοπήσεις έχουν επανειλημμένα δείξει ότι η συμμαχία του δεν θα καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουνίου από το think tank Israel Democracy Institute με έδρα την Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι το 61% του ισραηλινού κοινού πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιος.



Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι μια πιθανή συμμαχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εκτός αν σχηματίσει συμμαχία με αραβικά κόμματα, κάτι που ορισμένοι ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν αποκλείσει.



Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, οι οποίοι ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, εξακολουθούν να διατηρούν στενές σχέσεις, αν και αυτές έχουν υποστεί κατά καιρούς πιέσεις, μεταξύ άλλων τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να περιορίσει τις στρατιωτικές του ενέργειες στο Λίβανο, ενώ η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη.



Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι αποκάλεσε τον Νετανιάχου «γαμ... τρελό» σε μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία, αν και είπε επίσης ότι τα πάνε καλά μεταξύ τους. Μάλιστα, έχει καλέσει επανειλημμένα τον πρόεδρο του Ισραήλ να χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου για εκκρεμείς κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο Νετανιάχου αρνείται.