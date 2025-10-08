Τουλάχιστον τρία σκάφη νέου στόλου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν από τον στρατό του Ισραήλ
Ναυάγησε και η νέα προσπάθειά των σκαφών του Gaza Freedom Flotilla να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακο
Ο «στόλος για την ελευθερία της Γάζας» (Gaza Freedom Flotilla) ανακοίνωσε σήμερα πως πλοία του υπέστησαν επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και ότι τουλάχιστον τρία αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια νέας προσπάθειάς τους να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που πλέον έχει εισέλθει στον τρίτο του χρόνο, προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια.
Η συλλογικότητα ανέφερε μέσω Instagram ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στόλου για να τα αναχαιτίσουν.
Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε πως τα σκάφη του στόλου είναι ασφαλή και οδηγούνται σε ισραηλινό λιμάνι όπου οι επιβαίνοντες θα απελαθούν άμεσα.
Breaking | The Freedom Flotilla Coalition, including Thousand Madleens to Gaza and Conscience, is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters.— Quds News Network (@QudsNen) October 8, 2025
Around 8 Israeli naval vessels are surrounding the ships, with occupation forces destroying CCTV cameras… pic.twitter.com/fhF1bjFAPb
