Νευρική η Wall Street - Οι επενδυτές περιμένουν τις Big Tech και τη Fed
Νευρική η Wall Street - Οι επενδυτές περιμένουν τις Big Tech και τη Fed
Mεικτές τάσεις στους δείκτες, καθώς η βουτιά του πετρελαίου αντισταθμίστηκε από τις πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών μετά την επίδειξη καινοτομίας από την Κίνα - Βαρόμετρο τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών και η κατεύθυνση των επιτοκίων
Η Wall Street κινήθηκε επιφυλακτικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς τα αρχικά κέρδη εξανεμίστηκαν μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Κίνα έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη μιας πλήρως εγχώριας αλυσίδας παραγωγής ημιαγωγών, ασκώντας ισχυρές πιέσεις στις μετοχές του κλάδου.
Εξάλλου, οι επενδυτές περιμένουν να πάρουν κατεύθυνση από τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, αλλά και την ετυμηγορία της Fed.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 52.210 μονάδες και ο S&P 500 έκλεισε τελικά οριακά σε θετικό έδαφος στο +0,02% και τις 7.413 μονάδες. Αντιθέτως ο Nasdaq έχασε 0,18% πέφτοντας στις 24.932 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς έπεσε στο 4,645% και του 30ετούς στο 5,125%.
Οι βασικοί δείκτες είχαν ξεκινήσει ανοδικά τη συνεδρίαση, καθώς η σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε άμεση ανακούφιση στις αγορές, οι οποίες ανησυχούν για τις πληθωριστικές πιέσεις.
Η προθεσμιακή τιμή του Brent που είχε ξεπεράσει και πάλι το όριο των 100 δολαρίων, με συνολική άνοδο άνω του 20% μέσα σε δύο εβδομάδες, έπεσε κάτω από τα 89 δολάρια, με βουτιά 8,7%, κλείνοντας τελικά στα 88,36. Αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε 7,5% στα 82,61 δολάρια το βαρέλι.
Η αποκλιμάκωση των τιμών ακολούθησε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, έπειτα από σύσκεψη με κορυφαίους συνεργάτες του και αξιωματούχους του Πενταγώνου, λόγω κυρίως της μείωσης των αμερικανικών αποθεμάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Το Ιράν προχώρησε επίσης σε διακοπή των πληγμάτων κατά γειτονικών κρατών.
Είχαν προηγηθεί δε, 13 συνεχόμενες ημέρες αμερικανικών πληγμάτων, στα οποία η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε γειτονικές χώρες.
Πάντως, οι επενδυτές δεν πρόλαβαν να «γιορτάσουν» τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το θετικό κλίμα κυρίως για τον τεχνολογικό κλάδο άλλαξε μετά από δημοσίευμα του The Information, σύμφωνα με το οποίο μια κρατικά υποστηριζόμενη εταιρεία με έδρα τη Σανγκάη ξεκίνησε επιτυχώς τη μαζική παραγωγή μηχανών λιθογραφίας DUV (Deep Ultraviolet) εγχώριας σχεδίασης.
Η εξέλιξη θεωρείται σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του Πεκίνου να δημιουργήσει μια αυτάρκη βιομηχανία ημιαγωγών και να μειώσει την εξάρτησή του από δυτικές τεχνολογίες, σε μια αγορά όπου κυριαρχεί σήμερα η ολλανδική ASML.
Στο ίδιο πλαίσιο της επίδειξης δύναμης από το Πεκίνο εντάχθηκε και το άκρως εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της κινεζικής CXMT στο Χρηματιστήριο της Σανγκάης, με τη μετοχή της τέταρτης μεγαλύτερης κατασκευάστριας μικροτσίπ μνήμης να εκτινάσσεται κατά 466%.
Οι ειδήσεις αυτές που αναζωπύρωσαν τους φόβους για ενίσχυση του ανταγωνισμού από την Κίνα προκάλεσαν έντονες ρευστοποιήσεις στον κλάδο, με τη μετοχή της ASML να φτάσει να χάνει πάνω από 7%, πριν σταθεροποιηθεί γύρω στο 5%, συμπαρασύροντας και άλλες εταιρείες παραγωγής εξοπλισμού και ημιαγωγών.
Εξάλλου, οι επενδυτές περιμένουν να πάρουν κατεύθυνση από τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, αλλά και την ετυμηγορία της Fed.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,51% στις 52.210 μονάδες και ο S&P 500 έκλεισε τελικά οριακά σε θετικό έδαφος στο +0,02% και τις 7.413 μονάδες. Αντιθέτως ο Nasdaq έχασε 0,18% πέφτοντας στις 24.932 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς έπεσε στο 4,645% και του 30ετούς στο 5,125%.
Οι βασικοί δείκτες είχαν ξεκινήσει ανοδικά τη συνεδρίαση, καθώς η σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε άμεση ανακούφιση στις αγορές, οι οποίες ανησυχούν για τις πληθωριστικές πιέσεις.
Η προθεσμιακή τιμή του Brent που είχε ξεπεράσει και πάλι το όριο των 100 δολαρίων, με συνολική άνοδο άνω του 20% μέσα σε δύο εβδομάδες, έπεσε κάτω από τα 89 δολάρια, με βουτιά 8,7%, κλείνοντας τελικά στα 88,36. Αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε 7,5% στα 82,61 δολάρια το βαρέλι.
Η αποκλιμάκωση των τιμών ακολούθησε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, έπειτα από σύσκεψη με κορυφαίους συνεργάτες του και αξιωματούχους του Πενταγώνου, λόγω κυρίως της μείωσης των αμερικανικών αποθεμάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Το Ιράν προχώρησε επίσης σε διακοπή των πληγμάτων κατά γειτονικών κρατών.
Είχαν προηγηθεί δε, 13 συνεχόμενες ημέρες αμερικανικών πληγμάτων, στα οποία η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε γειτονικές χώρες.
Πάντως, οι επενδυτές δεν πρόλαβαν να «γιορτάσουν» τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το θετικό κλίμα κυρίως για τον τεχνολογικό κλάδο άλλαξε μετά από δημοσίευμα του The Information, σύμφωνα με το οποίο μια κρατικά υποστηριζόμενη εταιρεία με έδρα τη Σανγκάη ξεκίνησε επιτυχώς τη μαζική παραγωγή μηχανών λιθογραφίας DUV (Deep Ultraviolet) εγχώριας σχεδίασης.
Η εξέλιξη θεωρείται σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του Πεκίνου να δημιουργήσει μια αυτάρκη βιομηχανία ημιαγωγών και να μειώσει την εξάρτησή του από δυτικές τεχνολογίες, σε μια αγορά όπου κυριαρχεί σήμερα η ολλανδική ASML.
Στο ίδιο πλαίσιο της επίδειξης δύναμης από το Πεκίνο εντάχθηκε και το άκρως εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της κινεζικής CXMT στο Χρηματιστήριο της Σανγκάης, με τη μετοχή της τέταρτης μεγαλύτερης κατασκευάστριας μικροτσίπ μνήμης να εκτινάσσεται κατά 466%.
Οι ειδήσεις αυτές που αναζωπύρωσαν τους φόβους για ενίσχυση του ανταγωνισμού από την Κίνα προκάλεσαν έντονες ρευστοποιήσεις στον κλάδο, με τη μετοχή της ASML να φτάσει να χάνει πάνω από 7%, πριν σταθεροποιηθεί γύρω στο 5%, συμπαρασύροντας και άλλες εταιρείες παραγωγής εξοπλισμού και ημιαγωγών.
Ως βαρίδι για τον τεχνολογικό κλάδο λειτούργησε και η Nvidia, που έχασε περίπου 5%, καθώς το κόστος ασφάλισης του χρέους της έναντι κινδύνου αθέτησης (CDS) εκτινάχθηκε μετά τις πληροφορίες για νέο κύμα συμφωνιών στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης συνολικής αξίας άνω των 750 δισ. δολαρίων.
Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών, περιορίζοντας την αισιοδοξία που προκάλεσε η πτώση των ενεργειακών τιμών.
Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στα αποτελέσματα των Microsoft, Meta Platforms, Amazon και Apple, αναζητώντας απαντήσεις για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI αρχίζουν να μεταφράζονται σε υψηλότερα έσοδα και κέρδη ή εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα περιθώρια κερδοφορίας. Την Τετάρτη ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm, ενώ μια μέρα μετά ακολουθεί η Amazon και η Apple.
Πάντως, σύμφωνα με τον Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley, ακόμη κι αν τα αποτελέσματα των εταιρειών των Υπέροχων Επτά αποδειχτούν ισχυρά δεν αποτελούν πλέον εγγύηση για μια ανοδική αντίδραση των αγορών, δεδομένου ότι οι επενδυτές εξακολουθήσουν να προβληματίζονται για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό φάνηκε και από την υποδοχή της αγοράς στις εταιρικές επιδόσεις της Alphabet, την περασμένη εβδομάδα.
Οι επενδυτές εστιάζουν πλέον στο κατά πόσο οι αποτιμήσεις του κλάδου δικαιολογούνται, εάν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν σύντομα και αν οι εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυξης που να στηρίζουν τις υψηλές αποτιμήσεις τους.
Εξίσου σημαντική για την κατεύθυνση που θα πάρει η αγορά θεωρείται και η ετυμηγορία της Fed, που θα ολοκληρώσει τη διήμερη συνεδρίαση της την Τετάρτη.
Ο αγορές αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, ωστόσο τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις δηλώσεις του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, για τις προοπτικές του πληθωρισμού και την πορεία της νομισματικής πολιτικής.
Η εβδομάδα περιλαμβάνει επίσης τη δημοσίευση των στοιχείων για το ΑΕΠ των ΗΠΑ στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς και του δείκτη PCE του Ιουνίου, που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού το οποίο παρακολουθεί η Fed για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.
Σε επίπεδο μετοχών, τα μικροτσίπ δέχτηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Πέρα από την Nvida και την ASML, ισχυρή πτώση κατέγραψαν επίσης η AMD και η Sandisk.
Σε καθοδική τροχιά βρέθηκε και ο ενεργειακός κλάδος, με τις μετοχές των πετρελαϊκών να ακολουθούν τις απώλειες του μαύρου χρυσού.
Αντιθέτως οι εταιρείες software ευνοήθηκαν με την Salesforce να κερδίζει έδαφος, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε εταιρείες λογισμικού με πιο περιορισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε σχέση με τους κατασκευαστές chips,
Ανοδικά κινήθηκε και η Apple, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι διαθέτει πιο ισχυρό ισολογισμό και μικρότερη έκθεση στους κινδύνους των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση της μετοχής της Nvidia, η κατασκευάστρια των iPhones μπόρεσε για την ώρα να ανακτήσει τον τίτλο της εταιρείας με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο.
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Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών, περιορίζοντας την αισιοδοξία που προκάλεσε η πτώση των ενεργειακών τιμών.
Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στα αποτελέσματα των Microsoft, Meta Platforms, Amazon και Apple, αναζητώντας απαντήσεις για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI αρχίζουν να μεταφράζονται σε υψηλότερα έσοδα και κέρδη ή εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα περιθώρια κερδοφορίας. Την Τετάρτη ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm, ενώ μια μέρα μετά ακολουθεί η Amazon και η Apple.
Πάντως, σύμφωνα με τον Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley, ακόμη κι αν τα αποτελέσματα των εταιρειών των Υπέροχων Επτά αποδειχτούν ισχυρά δεν αποτελούν πλέον εγγύηση για μια ανοδική αντίδραση των αγορών, δεδομένου ότι οι επενδυτές εξακολουθήσουν να προβληματίζονται για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό φάνηκε και από την υποδοχή της αγοράς στις εταιρικές επιδόσεις της Alphabet, την περασμένη εβδομάδα.
Οι επενδυτές εστιάζουν πλέον στο κατά πόσο οι αποτιμήσεις του κλάδου δικαιολογούνται, εάν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν σύντομα και αν οι εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυξης που να στηρίζουν τις υψηλές αποτιμήσεις τους.
Εξίσου σημαντική για την κατεύθυνση που θα πάρει η αγορά θεωρείται και η ετυμηγορία της Fed, που θα ολοκληρώσει τη διήμερη συνεδρίαση της την Τετάρτη.
Ο αγορές αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, ωστόσο τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις δηλώσεις του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, για τις προοπτικές του πληθωρισμού και την πορεία της νομισματικής πολιτικής.
Η εβδομάδα περιλαμβάνει επίσης τη δημοσίευση των στοιχείων για το ΑΕΠ των ΗΠΑ στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς και του δείκτη PCE του Ιουνίου, που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού το οποίο παρακολουθεί η Fed για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.
Σε επίπεδο μετοχών, τα μικροτσίπ δέχτηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Πέρα από την Nvida και την ASML, ισχυρή πτώση κατέγραψαν επίσης η AMD και η Sandisk.
Σε καθοδική τροχιά βρέθηκε και ο ενεργειακός κλάδος, με τις μετοχές των πετρελαϊκών να ακολουθούν τις απώλειες του μαύρου χρυσού.
Αντιθέτως οι εταιρείες software ευνοήθηκαν με την Salesforce να κερδίζει έδαφος, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε εταιρείες λογισμικού με πιο περιορισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε σχέση με τους κατασκευαστές chips,
Ανοδικά κινήθηκε και η Apple, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι διαθέτει πιο ισχυρό ισολογισμό και μικρότερη έκθεση στους κινδύνους των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση της μετοχής της Nvidia, η κατασκευάστρια των iPhones μπόρεσε για την ώρα να ανακτήσει τον τίτλο της εταιρείας με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο.
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