Νευρική η Wall Street - Οι επενδυτές περιμένουν τις Big Tech και τη Fed

Mεικτές τάσεις στους δείκτες, καθώς η βουτιά του πετρελαίου αντισταθμίστηκε από τις πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών μετά την επίδειξη καινοτομίας από την Κίνα - Βαρόμετρο τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών και η κατεύθυνση των επιτοκίων