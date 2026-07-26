Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, δείτε βίντεο από τη βόλτα τους στις Σπέτσες
Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, δείτε βίντεο από τη βόλτα τους στις Σπέτσες
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατάει στο νησί και να τρώσει σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα
Στην Ελλάδα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγος του, Χέιλι με το ζευγάρι να απαθανατίζεται σε βόλτα του στις Σπέτσες.
Ο τραγουδιστής και το μοντέλο δεν έχουν κάνει δημοσιεύσεις στα social media σχετικά με το ταξίδι τους, ωστόσο μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θαυμαστές τους, έγινε γνωστό ότι επέλεξαν τη χώρα σε ένα από τα διαλείμματα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Πιο αναλυτικά, ο Μπίμπερ και η Χέιλι εθεάθησαν να περπατούν αγκαλιά στο νησί, ενώ σε άλλο βίντεο καταγράφονται την ώρα που βγαίνουν από φουσκωτό. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με μία κίτρινη βερμούδα και λευκό φανελάκι, ενώ η σύζυγός του με λευκό T-shirt και μαύρη φούστα. Σε άλλες εικόνες το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει το γεύμα του σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα.
Δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής και το μοντέλο δεν έχουν κάνει δημοσιεύσεις στα social media σχετικά με το ταξίδι τους, ωστόσο μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θαυμαστές τους, έγινε γνωστό ότι επέλεξαν τη χώρα σε ένα από τα διαλείμματα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Πιο αναλυτικά, ο Μπίμπερ και η Χέιλι εθεάθησαν να περπατούν αγκαλιά στο νησί, ενώ σε άλλο βίντεο καταγράφονται την ώρα που βγαίνουν από φουσκωτό. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με μία κίτρινη βερμούδα και λευκό φανελάκι, ενώ η σύζυγός του με λευκό T-shirt και μαύρη φούστα. Σε άλλες εικόνες το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει το γεύμα του σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα.
Δείτε βίντεο
@eleniorph
You came to Spetses for a holiday and ended up spotting Justin & Hailey Bieber 👀🇬🇷 #justinbieber #haileybieber #spotted #greece #spetses♬ original sound - lochie
@jbbr64
Justin Bieber foi visto na ilha de Spetses, na Grécia. O cantor também tirou fotos e conversou com fãs que estavam no local. Spetses, Grécia — 23 e 25 de julho #JustinBieber #Beliebers #Spetses #Greece♬ original sound - مسَلّم
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