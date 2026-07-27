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Εξιτήριο για τον Μιτς ΜακΚόνελ, αλλά η ανάρρωση συνεχίζεται μακριά από τη Γερουσία
Εξιτήριο για τον Μιτς ΜακΚόνελ, αλλά η ανάρρωση συνεχίζεται μακριά από τη Γερουσία
0 84χρονος γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών απουσιάζει από τα καθήκοντά του εδώ και 1,5 μήνα, χωρίς να υπάρχει για μεγάλο διάστημα ουσιαστική ενημέρωση για την κατάστασή του
Ο Μιτς ΜακΚόνελ βγήκε από το νοσοκομείο, αλλά ακόμη δεν έχει ακόμη λάβει το πράσινο φως των γιατρών για να επιστρέψει στις εργασίες του στη Γερουσία, επισημαίνουν από το γραφείο του.
Ο 84χρονος γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών από το Κεντάκι και πρώην αρχηγός των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία είχε εισαχθεί στα μέσα Ιουνίου, μετά από πτώση και «ήπια περίπτωση πνευμονίας».
Για πολλές ημέρες δεν υπήρχε καμία ουσιαστική ανακοίνωση για την υγεία του, μέχρι που το γραφείο του έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με τον ΜακΚόνελ σε κέντρο αποκατάστασης. Ως τότε τα ερωτήματα ήταν πολλά και οι φήμες ότι είναι βαριά άρρωστος ή ακόμη και νεκρός οργιάζαν.
«Εξακολουθώ να εργάζομαι σκληρά για να επιστρέψω στο πλήρες πρόγραμμα εργασιών μου στη Γερουσία και στο Κεντάκι, ακολουθώντας εντατική φυσιοθεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών μου», ανέφερε σε δήλωση που δημοσίευσε το γραφείο του τη Δευτέρα.
Το γραφείο του ΜακΚόνελ δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Ο ίδιος παραμένει σε κέντρο αποκατάστασης.
Μαζί με τη δήλωση, το γραφείο του δημοσίευσε μια φωτογραφία που, όπως αναφέρουν, τραβήχτηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου. Στη φωτογραφία, ο ΜακΚόνελ εμφανίζεται να χαμογελάει δίπλα στη σύζυγό του, την πρώην υπουργό Μεταφορών Ελέιν Τσάο.
Ο ΜακΚόνελ κατέχει τον τίτλο του μακροβιότερου ηγέτη κόμματος στη Γερουσία στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων υγείας τα τελευταία χρόνια, πολλά από τα οποία ξεκινούν από την παιδική πολιομυελίτιδα.
Έχει δηλώσει ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της θητείας του στη Γερουσία αυτόν τον Νοέμβριο.
Ο 84χρονος γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών από το Κεντάκι και πρώην αρχηγός των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία είχε εισαχθεί στα μέσα Ιουνίου, μετά από πτώση και «ήπια περίπτωση πνευμονίας».
Για πολλές ημέρες δεν υπήρχε καμία ουσιαστική ανακοίνωση για την υγεία του, μέχρι που το γραφείο του έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με τον ΜακΚόνελ σε κέντρο αποκατάστασης. Ως τότε τα ερωτήματα ήταν πολλά και οι φήμες ότι είναι βαριά άρρωστος ή ακόμη και νεκρός οργιάζαν.
«Εξακολουθώ να εργάζομαι σκληρά για να επιστρέψω στο πλήρες πρόγραμμα εργασιών μου στη Γερουσία και στο Κεντάκι, ακολουθώντας εντατική φυσιοθεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών μου», ανέφερε σε δήλωση που δημοσίευσε το γραφείο του τη Δευτέρα.
Το γραφείο του ΜακΚόνελ δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Ο ίδιος παραμένει σε κέντρο αποκατάστασης.
Μαζί με τη δήλωση, το γραφείο του δημοσίευσε μια φωτογραφία που, όπως αναφέρουν, τραβήχτηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου. Στη φωτογραφία, ο ΜακΚόνελ εμφανίζεται να χαμογελάει δίπλα στη σύζυγό του, την πρώην υπουργό Μεταφορών Ελέιν Τσάο.
Ο ΜακΚόνελ κατέχει τον τίτλο του μακροβιότερου ηγέτη κόμματος στη Γερουσία στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων υγείας τα τελευταία χρόνια, πολλά από τα οποία ξεκινούν από την παιδική πολιομυελίτιδα.
Έχει δηλώσει ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της θητείας του στη Γερουσία αυτόν τον Νοέμβριο.
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