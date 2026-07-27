Εξιτήριο για τον Μιτς ΜακΚόνελ, αλλά η ανάρρωση συνεχίζεται μακριά από τη Γερουσία

0 84χρονος γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών απουσιάζει από τα καθήκοντά του εδώ και 1,5 μήνα, χωρίς να υπάρχει για μεγάλο διάστημα ουσιαστική ενημέρωση για την κατάστασή του