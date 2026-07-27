Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά την ωχρά κηλίδα χαρίζοντας σε μια 67χρονη τυφλή γυναίκα την όρασή της

«Περιμένουμε τώρα να δούμε σε ποιο βαθμό ο μεταμοσχευμένος αμφιβληστροειδής θα μπορέσει να λειτουργήσει, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά», σχολίασε ο καθηγητής Ρεϊνάλντι - Η επέμβαση κράτησε σχεδόν έξι ώρες