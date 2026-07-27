Καρέ καρέ τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φονικό στη Σύρο, όπως τα κατέγραψε η κάμερα του σπιτιού: Η μεταμφιεσμένη 41χρονη, το μαχαίρι και η καταδίωξη στα σκαλιά

Η 41χρονη περνά με ορμή στο εσωτερικό της κατοικίας και από εκείνη τη στιγμή τα γεγονότα εξελίσσονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Στην καταγραφή ακούγονται φωνές και γυναικεία ουρλιαχτά.Μόλις επτά δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03:00, η 41χρονη εμφανίζεται ξανά στην κάμερα. Βγαίνει από το σπίτι, παίρνει το σακίδιο που είχε αφήσει προηγουμένως έξω από την είσοδο και αρχίζει να κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια.Στις 17:03:03, τρία δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζεται στην πόρτα ο 40χρονος.Αυτή τη φορά βγαίνει από την κατοικία φορώντας μόνο μαύρο εσώρουχο. Κρατά μία ξύλινη καρέκλα και, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, στο δεξί του χέρι έχει ένα αντικείμενο που ομοιάζει με μαχαίρι.Ο 40χρονος φωνάζει κάτι που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από την καταγραφή και πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της 41χρονης, η οποία κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Αμέσως μετά αρχίζει να τρέχει πίσω της.Στις 17:03:05, μόλις δύο δευτερόλεπτα αργότερα, από την κατοικία βγαίνει και η σύντροφός του. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί, ακούγεται να φωνάζει τρεις φορές «βοήθεια» και δύο φορές το όνομά του. Στη συνέχεια επιστρέφει για λίγο στο εσωτερικό του σπιτιού και βγαίνει ξανά, έχοντας μαζί της τα κλειδιά και φωνάζοντας ακόμα δύο φορές το όνομα.Η χρονική ακολουθία είναι εξαιρετικά πυκνή. Από τις 17:02, όταν η 41χρονη εμφανίζεται στα σκαλοπάτια, μέχρι τις 17:03:05, όταν η σύντροφος του 40χρονου βγαίνει από το σπίτι καλώντας σε βοήθεια, έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένα λεπτό.Η κάμερα αποτυπώνει όσα συμβαίνουν μπροστά στην είσοδο και την έναρξη της καταδίωξης, όχι όμως ολόκληρη την εξέλιξη που ακολουθεί στα στενά της Άνω Σύρου. Η 41χρονη εντοπίζεται στη συνέχεια περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, έχοντας υποστεί θανάσιμο τραυματισμό.Το βιντεοληπτικό υλικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ανασύνθεση όσων συνέβησαν εκείνο το απόγευμα. Καταγράφει με συγκεκριμένη χρονική σειρά τις κινήσεις των τριών προσώπων πριν από το φονικό, αλλά αφήνει εκτός κάδρου το πλέον κρίσιμο κομμάτι: όσα συνέβησαν μετά την καταδίωξη και μέχρι τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης.Αυτό ακριβώς το χρονικό κενό επιχειρούν να συμπληρώσουν οι Αρχές μέσα από τα υπόλοιπα βίντεο που έχουν συγκεντρωθεί, τα ευρήματα από τον χώρο, τις καταθέσεις και τα ψηφιακά δεδομένα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στα κινητά τηλέφωνα της 41χρονης, του 40χρονου και της συντρόφου του, καθώς οι επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα προκύψουν από την εξέτασή τους ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν, αλλά και για το τι ακριβώς συνέβη στα λεπτά που δεν κατέγραψε η συγκεκριμένη κάμερα.