Ανοίγει πιλοτικά για το κοινό η ΣΤΟΑ στη Στοά Αρσακείου: Γεύσεις, αγορές, πολιτισμός και εκπαίδευση στον νέο πολυχώρο της Αθήνας

Τη χρηματοδότηση της ανάπλασης στήριξε η Alpha Bank, ενώ η Crediabank χρηματοδότησε το ΣΤΟΑ AGORA, το σύγχρονο μπακάλικο που στόχο έχει να αναδείξει τους μικρούς και μεσαίους Έλληνες παραγωγούς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο χώρος εκτιμάται ότι σε πρώτη φάση θα υποδέχεται καθημερινά από 8.000 έως 10.000 επισκέπτες, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή εργάζονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι.Στη μετοχική σύνθεση της Legendary Food συμμετέχουν η Contner Holdings Ltd, συμφερόντων της εφοπλιστικής οικογένειας Οικονόμου, ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Κοντζιάς, ο Πήτερ Οικονομίδης και ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, οι οποίοι στήριξαν την υλοποίηση του εγχειρήματος.Η αποκατάσταση του Μεγάρου πραγματοποιήθηκε με σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1846, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου. Για την ενίσχυση της στατικότητας χρειάστηκαν περισσότερα από 300.000 λίτρα τσιμεντοενέσεων, ενώ όλες οι σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές ενσωματώθηκαν χωρίς να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του ιστορικού συγκροτήματος.Η νέα ΣΤΟΑ οργανώνεται γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες: Τη γαστρονομία, την αγορά, τη δημιουργία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με χώρους αφιερωμένους στα ελληνικά προϊόντα, δράσεις διατροφικής εκπαίδευσης, χώρους δημιουργών και πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αξιοποιεί το αίθριο και τους κοινόχρηστους χώρους του Μεγάρου.Επιπλέον, στο κτίριο οι επισκέπτες συναντούν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το Europa Experience του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ελεύθερη είσοδο και εμπορικά καταστήματα στην περατζάδα της Σταδίου.Στην παρούσα φάση ορισμένα καταστήματα αναπτύσσουν προοδευτικά το πλήρες μενού και τις υπηρεσίες τους, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη συνολική λειτουργία του ΣΤΟΑ με την εμπειρία της συνεστίασης.Την εμπειρία θα υποστηρίζει στο προσεχές χρονικό διάστημα ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας οι επισκέπτες μπορούν να παραγγέλνουν από διαφορετικά καταστήματα εστίασης, να δημιουργούν ένα ενιαίο καλάθι αγορών και να ολοκληρώνουν την πληρωμή μόνο με μία συναλλαγή. Στη συνέχεια θα ειδοποιούνται όταν οι παραγγελίες τους είναι έτοιμες, ενώ λειτουργεί και ειδικό σημείο παραλαβής για παραγγελίες προς κατανάλωση εκτός της Στοάς.Στον πυλώνα της αγοράς λειτουργεί ένα μπακάλικο νέας γενιάς που σταδιακά θα αναπτύξει περισσότερους από 4.000 κωδικούς προϊόντων από περισσότερους από 300 μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, καθώς και ανοιχτό παρασκευαστήριο όπου η πρώτη ύλη θα μεταρέπεται καθημερινά σε πίτες, σάντουιτς και άλλα προϊόντα. Παράλληλα, το αίθριο ήδη φιλοξενεί συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και άλλες πολιτιστικές δράσεις.Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Legendary Food, Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρισκόταν καθημερινά στο εργοτάξιο, συντονίζοντας την εξέλιξη του έργου και αντιμετωπίζοντας σειρά τεχνικών, κατασκευαστικών και γραφειοκρατικών προκλήσεων, έχει χαρακτηρίσει το έργο καταλύτη για την αναζωογόνηση της περιοχής, υπογραμμίζοντας το θετικό αποτύπωμα που φιλοδοξεί να δημιουργήσει στο κέντρο της Αθήνας.Όπως έχει αναφέρει, το όραμα για την αναβίωση της Στοάς δεν γεννήθηκε σε κάποιο γραφείο, αλλά μέσα από ταξίδια στην ελληνική περιφέρεια και τη γνωριμία με τους ανθρώπους της παραγωγής, με στόχο να δημιουργηθεί ένας προορισμός που θα αναδεικνύει την ελληνική παραγωγή ως αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.Ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος εργάστηκε επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα, στην Ελλάδα, όταν το 2015 αποφάσισε να αφιερωθεί στην προβολή και προώθηση των προϊόντων των Ελλήνων παραγωγών. Το 2018 ίδρυσε τη Legendary Food και έναν χρόνο αργότερα η εταιρεία ανέλαβε την ανάπλαση των χώρων του ιστορικού Μεγάρου Αρσακείου.Με τη σταδιακή επαναλειτουργία της, η Στοά Αρσακείου επιχειρεί να επανασυνδέσει τις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη, μετατρέποντας ένα ιστορικό πέρασμα της Αθήνας σε έναν ζωντανό χώρο καθημερινότητας. Έναν χώρο όπου η ελληνική παραγωγή, η γαστρονομία, ο πολιτισμός, η δημιουργία και η εκπαίδευση συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη, με στόχο να δημιουργήσουν ένα νέο σημείο αναφοράς για το κέντρο της πρωτεύουσας.ΑΠΕ-ΜΠΕ