Δένδιας στο Πρώτο Θέμα: Αποκτάμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας
Δένδιας στο Πρώτο Θέμα: Αποκτάμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας
Σε ποσοστό τουλάχιστον 25% η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα - Ελληνικής ιδιοκτησίας το λογισμικό διαχείρισης και διασύνδεσης
Η Ελλάδα αποκτά «τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» που κυκλοφορεί στα περίπτερα.
Αναφερόμενος στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε: «Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας για τη δημιουργία ενός θόλου προστασίας της ελληνικής επικράτειας και την απόκτηση σειράς οπλικών συστημάτων με τεχνολογία αιχμής, αποτελεί ορόσημο για την άμυνα της πατρίδας μας. Σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, οι οποίες εισέρχονται οριστικά σε μια νέα εποχή με την υλοποίηση της εθνικής αμυντικής αρχιτεκτονικής, της “Ασπίδας του Αχιλλέα”, που αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης "Ατζέντα 2030"».
Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, «αξιοποιώντας τα διδάγματα από τις πρόσφατες συρράξεις στην ευρύτερη περιοχή και τις νέες τεχνολογίες, οικοδομούμε έναν ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο και επάλληλο αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και αντι-drone θόλο, με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Πρόκειται για τη μετάβαση από αποσπασματικές δυνατότητες σε ένα ενιαίο, διαλειτουργικό σύστημα προστασίας που καλύπτει τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και σταδιακά, το διάστημα». Παράλληλα, αναφέρει, θωρακίζουμε τις κρίσιμες υποδομές των νησιών και της ενδοχώρας μας απέναντι σε όλο το φάσμα των σύγχρονων και ασύμμετρων απειλών.
Ο κ. Δένδιας αναφέρεται και στα πλεονεκτήματα της χώρας από τα νέα εξοπλιστικά. «Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων, η πατρίδα μας αξιοποιεί οπλικά συστήματα με ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες. Ομοίως η συμμετοχή της Ελλάδας σε αστερισμό μικρών δορυφόρων, προσφέρει στη χώρα ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου και εναέριας επιτήρησης και μετάδοσης δεδομένων. Όλα αυτά αποτελούν ένα ποιοτικό άλμα των Ενόπλων Δυνάμεων» αναφέρει.
Ειδική μνεία έκανε και στα οφέλη που θα υπάρξουν και για την ελληνική οικονομία. «Εξίσου σημαντικό για την ελληνική οικονομία και την προοπτική της τα επόμενα χρόνια είναι ότι διασφαλίζεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα. Δηλαδή, ποσό που υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ και έχει σημαντικό αντίκτυπο ως προστιθέμενη αξία στο ελληνικό ΑΕΠ, όπως και στην ανάπτυξη της εγχώριας καινοτομίας και βιομηχανίας» επισήμανε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Μεγάλος μέρος των εξοπλιστικών συστημάτων θα παραχθεί στην Ελλάδα και θα συντελέσει στη δημιουργία εξαγωγικής βάσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις».
«Κεντρικός μας στόχος», υπογράμμισε, «είναι η επένδυση στην 'Αμυνα ναμετατρέπεται ταυτόχρονα σε επένδυση στη γνώση, στην τεχνολογία, στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη της χώρας».
«Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας το λογισμικό διαχείρισης και διασύνδεσης του συστήματος και να μην περιορισθούμε στην απόκτηση απλώς των νέων συστημάτων. Είναι μία επιλογή που εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο, αυτονομία και ασφάλεια στη λειτουργία του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τεχνογνωσία» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.
«Όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα εντάσσονται σε έναν μακροπρόθεσμο, πλήρως κοστολογημένο σχεδιασμό, με απόλυτο σεβασμό στα δημοσιονομικά όρια της χώρας. Κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου για την εθνική άμυνα οφείλουμε να το μετατρέπουμε σε πραγματική αποτρεπτική ισχύ, με υπευθυνότητα και διαφάνεια» ανέφερε.
«Με αυτό το βήμα, η Ελλάδα εντάσσεται στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες διαθέτουν τις πλέον σύγχρονεςκαι ολοκληρωμένες αμυντικές δυνατότητες. Αποκτάμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί τις πλέον τις εξελίξεις. Τις προλαμβάνει και σχεδιάζει μια ολοκληρωμένη αμυντική πολιτική για τις επόμενες δεκαετίες» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.
Αναφερόμενος στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε: «Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας για τη δημιουργία ενός θόλου προστασίας της ελληνικής επικράτειας και την απόκτηση σειράς οπλικών συστημάτων με τεχνολογία αιχμής, αποτελεί ορόσημο για την άμυνα της πατρίδας μας. Σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, οι οποίες εισέρχονται οριστικά σε μια νέα εποχή με την υλοποίηση της εθνικής αμυντικής αρχιτεκτονικής, της “Ασπίδας του Αχιλλέα”, που αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης "Ατζέντα 2030"».
Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, «αξιοποιώντας τα διδάγματα από τις πρόσφατες συρράξεις στην ευρύτερη περιοχή και τις νέες τεχνολογίες, οικοδομούμε έναν ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο και επάλληλο αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και αντι-drone θόλο, με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Πρόκειται για τη μετάβαση από αποσπασματικές δυνατότητες σε ένα ενιαίο, διαλειτουργικό σύστημα προστασίας που καλύπτει τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και σταδιακά, το διάστημα». Παράλληλα, αναφέρει, θωρακίζουμε τις κρίσιμες υποδομές των νησιών και της ενδοχώρας μας απέναντι σε όλο το φάσμα των σύγχρονων και ασύμμετρων απειλών.
Ο κ. Δένδιας αναφέρεται και στα πλεονεκτήματα της χώρας από τα νέα εξοπλιστικά. «Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων, η πατρίδα μας αξιοποιεί οπλικά συστήματα με ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες. Ομοίως η συμμετοχή της Ελλάδας σε αστερισμό μικρών δορυφόρων, προσφέρει στη χώρα ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου και εναέριας επιτήρησης και μετάδοσης δεδομένων. Όλα αυτά αποτελούν ένα ποιοτικό άλμα των Ενόπλων Δυνάμεων» αναφέρει.
Τουλάχιστον στο 25% η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας
Ειδική μνεία έκανε και στα οφέλη που θα υπάρξουν και για την ελληνική οικονομία. «Εξίσου σημαντικό για την ελληνική οικονομία και την προοπτική της τα επόμενα χρόνια είναι ότι διασφαλίζεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα. Δηλαδή, ποσό που υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ και έχει σημαντικό αντίκτυπο ως προστιθέμενη αξία στο ελληνικό ΑΕΠ, όπως και στην ανάπτυξη της εγχώριας καινοτομίας και βιομηχανίας» επισήμανε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Μεγάλος μέρος των εξοπλιστικών συστημάτων θα παραχθεί στην Ελλάδα και θα συντελέσει στη δημιουργία εξαγωγικής βάσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις».
«Κεντρικός μας στόχος», υπογράμμισε, «είναι η επένδυση στην 'Αμυνα ναμετατρέπεται ταυτόχρονα σε επένδυση στη γνώση, στην τεχνολογία, στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη της χώρας».
«Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας το λογισμικό διαχείρισης και διασύνδεσης του συστήματος και να μην περιορισθούμε στην απόκτηση απλώς των νέων συστημάτων. Είναι μία επιλογή που εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο, αυτονομία και ασφάλεια στη λειτουργία του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τεχνογνωσία» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.
«Όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα εντάσσονται σε έναν μακροπρόθεσμο, πλήρως κοστολογημένο σχεδιασμό, με απόλυτο σεβασμό στα δημοσιονομικά όρια της χώρας. Κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου για την εθνική άμυνα οφείλουμε να το μετατρέπουμε σε πραγματική αποτρεπτική ισχύ, με υπευθυνότητα και διαφάνεια» ανέφερε.
«Με αυτό το βήμα, η Ελλάδα εντάσσεται στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες διαθέτουν τις πλέον σύγχρονεςκαι ολοκληρωμένες αμυντικές δυνατότητες. Αποκτάμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί τις πλέον τις εξελίξεις. Τις προλαμβάνει και σχεδιάζει μια ολοκληρωμένη αμυντική πολιτική για τις επόμενες δεκαετίες» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.
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