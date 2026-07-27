Τραμπ για Τουρκία: Πολύ ισχυρή χώρα και τρομερός σύμμαχος, δεν θα μου πει κανένας πού να πουλήσω F-35
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ F-35 Τουρκία

Τραμπ για Τουρκία: Πολύ ισχυρή χώρα και τρομερός σύμμαχος, δεν θα μου πει κανένας πού να πουλήσω F-35

Είναι μια τρομερή χώρα  με πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για την Τουρκία

Τραμπ για Τουρκία: Πολύ ισχυρή χώρα και τρομερός σύμμαχος, δεν θα μου πει κανένας πού να πουλήσω F-35
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Το εγκώμιο της Τουρκίας έπλεξε για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ισχυρή χώρα και πιστή σύμμαχος, ενώ επισήμανε ότι αν θα πουλήσει στην Άγκυρα τα F-35 είναι δική του απόφαση, ακόμη και αν διαφωνεί το Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, σε πτήση προς το Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία είναι «πολύ ισχυρή χώρα».

«Τρομερή χώρα και με πολύ μεγάλες ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός τους έχει πολύ και σπουδαίο υλικό», επισήμανε.

Επιπλέον, σε ερώτημα που του έθεσαν με την παρατήρηση ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι αντίθετος με την πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι αυτό είναι σημείο διαφωνίας μαζί του.

«Κανένας δεν μου λέει τι θα πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Η Τουρκία ήταν σπουδαίος σύμμαχος», είπε.

Ενδιαφέρουσα ήταν όμως και η αποστροφή του για το ποια χώρα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει χωρίς τις ΗΠΑ. Όπως είπε, αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.

Σχετικά με το Ιράν είπε οι ΗΠΑ θα πάρουν «δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια από το Ιράν, «όπως πήραμε από τη Βενεζουέλα».

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Είπε ακόμη ότι έχει «πολύ χρόνο» (και άρα υπομονή) ως προς το ζήτημα του Ιράν, ενώ ανέφερε ότι η Τεχεράνη ήταν αυτή που ζήτησε μια συνάντηση μετά τις δύο εβδομάδες καθημερινών βομβαρδισμούς. Εξάλλου, όπως είπε σε άλλο σημείο, «η ισχύς του Ιράν είναι το 8% αυτού που ήταν» πριν από τις 28 Φεβρουαρίου – χωρίς, φυσικά, να εξηγήσει από που προκύπτει αυτό.



Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει και το ζήτημα της βιομηχανικής κατασκοπίας από την Κίνα. Σε ερώτημα ρεπόρτερ αν «κλέβουν από εμάς», ο πρόεδρος απάντησε ότι «τους κοιτάμε και μας κοιτούν».

Στο ίδιο πλαίσιο υποβάθμισε και την αναφορά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. «Θα μάθουμε αν ισχύει, θα ρωτήσω τον Πούτιν, αλλά αν ισχύει δεν έχει και μεγάλη επίδραση».
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