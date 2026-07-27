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Τραμπ για Τουρκία: Πολύ ισχυρή χώρα και τρομερός σύμμαχος, δεν θα μου πει κανένας πού να πουλήσω F-35
Τραμπ για Τουρκία: Πολύ ισχυρή χώρα και τρομερός σύμμαχος, δεν θα μου πει κανένας πού να πουλήσω F-35
Είναι μια τρομερή χώρα με πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για την Τουρκία
Το εγκώμιο της Τουρκίας έπλεξε για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ισχυρή χώρα και πιστή σύμμαχος, ενώ επισήμανε ότι αν θα πουλήσει στην Άγκυρα τα F-35 είναι δική του απόφαση, ακόμη και αν διαφωνεί το Ισραήλ.
Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, σε πτήση προς το Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία είναι «πολύ ισχυρή χώρα».
«Τρομερή χώρα και με πολύ μεγάλες ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός τους έχει πολύ και σπουδαίο υλικό», επισήμανε.
Επιπλέον, σε ερώτημα που του έθεσαν με την παρατήρηση ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι αντίθετος με την πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι αυτό είναι σημείο διαφωνίας μαζί του.
«Κανένας δεν μου λέει τι θα πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Η Τουρκία ήταν σπουδαίος σύμμαχος», είπε.
Ενδιαφέρουσα ήταν όμως και η αποστροφή του για το ποια χώρα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει χωρίς τις ΗΠΑ. Όπως είπε, αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
Σχετικά με το Ιράν είπε οι ΗΠΑ θα πάρουν «δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια από το Ιράν, «όπως πήραμε από τη Βενεζουέλα».
Είπε ακόμη ότι έχει «πολύ χρόνο» (και άρα υπομονή) ως προς το ζήτημα του Ιράν, ενώ ανέφερε ότι η Τεχεράνη ήταν αυτή που ζήτησε μια συνάντηση μετά τις δύο εβδομάδες καθημερινών βομβαρδισμούς. Εξάλλου, όπως είπε σε άλλο σημείο, «η ισχύς του Ιράν είναι το 8% αυτού που ήταν» πριν από τις 28 Φεβρουαρίου – χωρίς, φυσικά, να εξηγήσει από που προκύπτει αυτό.
Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει και το ζήτημα της βιομηχανικής κατασκοπίας από την Κίνα. Σε ερώτημα ρεπόρτερ αν «κλέβουν από εμάς», ο πρόεδρος απάντησε ότι «τους κοιτάμε και μας κοιτούν».
Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, σε πτήση προς το Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία είναι «πολύ ισχυρή χώρα».
«Τρομερή χώρα και με πολύ μεγάλες ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός τους έχει πολύ και σπουδαίο υλικό», επισήμανε.
Trump is turning on Israel— Aaron Rupar (@atrupar) July 27, 2026
TRUMP: You know who wouldn't survive without us? Israel
Q: Netanyahu disagrees with you on the F-35s to Turkey--
TRUMP: Turkey has been a great ally -- for me. Nobody tells me what we should be selling. Turkey has been a tremendous ally. If it was up… pic.twitter.com/YfAol9FEUz
«Κανένας δεν μου λέει τι θα πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Η Τουρκία ήταν σπουδαίος σύμμαχος», είπε.
Ενδιαφέρουσα ήταν όμως και η αποστροφή του για το ποια χώρα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει χωρίς τις ΗΠΑ. Όπως είπε, αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
Σχετικά με το Ιράν είπε οι ΗΠΑ θα πάρουν «δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια από το Ιράν, «όπως πήραμε από τη Βενεζουέλα».
Είπε ακόμη ότι έχει «πολύ χρόνο» (και άρα υπομονή) ως προς το ζήτημα του Ιράν, ενώ ανέφερε ότι η Τεχεράνη ήταν αυτή που ζήτησε μια συνάντηση μετά τις δύο εβδομάδες καθημερινών βομβαρδισμούς. Εξάλλου, όπως είπε σε άλλο σημείο, «η ισχύς του Ιράν είναι το 8% αυτού που ήταν» πριν από τις 28 Φεβρουαρίου – χωρίς, φυσικά, να εξηγήσει από που προκύπτει αυτό.
Q: Zelenskyy says Russia is giving Iran satellite imagery of US bases in the Gulf to help them target. What can you do about that?— Aaron Rupar (@atrupar) July 27, 2026
TRUMP: We'll find out if that's true. I'll ask Putin about it. Hasn't had much impact. pic.twitter.com/Tx6dMXKnDf
Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει και το ζήτημα της βιομηχανικής κατασκοπίας από την Κίνα. Σε ερώτημα ρεπόρτερ αν «κλέβουν από εμάς», ο πρόεδρος απάντησε ότι «τους κοιτάμε και μας κοιτούν».
Στο ίδιο πλαίσιο υποβάθμισε και την αναφορά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. «Θα μάθουμε αν ισχύει, θα ρωτήσω τον Πούτιν, αλλά αν ισχύει δεν έχει και μεγάλη επίδραση».
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