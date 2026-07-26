Πρώτη δύναμη η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κ23 της κωπηλασίας: Ξεπέρασε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ελλάδας Κωπηλασία Μηλένα Κοντού χρυσό μετάλλιο

Πρώτη δύναμη η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κ23 της κωπηλασίας: Ξεπέρασε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, δείτε βίντεο

Την τελευταία ημέρα η Εθνική ομάδα, πανηγύρισε ακόμα δύο χρυσά μετάλλια, ο απολογισμός ήταν τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια

Πρώτη δύναμη η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κ23 της κωπηλασίας: Ξεπέρασε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, δείτε βίντεο
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Η Ελλάδα αναδείχθηκε σε πρώτη δύναμη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στην κωπηλασία, διοργάνωση, που ολοκληρώθηκε σήμερα Κυριακή (26/7) στο Ντούισμπουργκ. 

Την τελευταία ημέρα η Εθνική ομάδα, πανηγύρισε ακόμα δύο χρυσά μετάλλια. Ο απολογισμός ήταν τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατακτήσει την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων. 

Άφησε στη δεύτερη θέση τις ΗΠΑ με τέσσερα χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο και στην τρίτη τη Μεγάλη Βρετανία με τρία χρυσά και τρία χάλκινα μετάλλια. 

Και οι δύο χώρες, παραδοσιακές δυνάμεις στην κωπηλασία. 

Πρώτη δύναμη η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κ23 της κωπηλασίας: Ξεπέρασε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, δείτε βίντεο


Την αρχή, την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης έκαναν οι Πασχαλινα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου. Κατέκτησαν το χρυσό στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών.

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Την σκυτάλη πήραν ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης και η Μηλένα Κοντού, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό μεικτό. 

Για την Κοντού ήταν ο πέμπτος παγκόσμιος τίτλος στην καριέρα της στην κατηγορία Κ23. 

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