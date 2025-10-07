Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών

Η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σήμερα, ευχαριστεί όλους τους φίλους του βιβλιοπωλείου για την αμέριστη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη που του έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν υπάρχουν λόγια, και το ευχαριστώ είναι λίγο, για να εκφράσουν τα συναισθήματά μας», αναφέρεται στην ανάρτηση. «Να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε και να στηρίζετε τα μικρά βιβλιοπωλεία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πιστεύουμε ότι, στην υπόθεση του βιβλίου, το Επί Λέξει ένα λιθαράκι το έβαλε. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Μιχαήλου, τη ζωγράφο μας, που οι επιλογές της, των καλλιτεχνών και των έργων τους κόσμησαν τον Μαύρο Τοίχο του βιβλιοπωλείου. Να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε και να στηρίζετε τα μικρά βιβλιοπωλεία».



