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Οι φλόγες στη Γαλλία απειλούν και κρίσιμες πυρηνικές και αμυντικές εγκαταστάσεις
Οι φλόγες στη Γαλλία απειλούν και κρίσιμες πυρηνικές και αμυντικές εγκαταστάσεις
Στα δυτικά του Μπορντώ παρουσιάζεται υψηλή συγκέντρωση βιομηχανιών του τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής
Σημαντικές στρατηγικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία και την πυρηνική αποτρεπτική δύναμη της Γαλλίας βρίσκονται κοντά στις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντώ.
Το δυτικό τμήμα της γαλλικής μεγαλούπολης παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση βιομηχανιών του τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής, επισημαίνει το CNN.
Στο Λε Αϊλάν και το Σεντ-Μεντάρ-αν-Ζαλ, δύο από τις περιοχές που εκκενώθηκαν προληπτικά το Σάββατο, βρίσκονται εργοστάσια για την παραγωγή και τον ανεφοδιασμό των γαλλικών βαλλιστικών πυραύλων M51, οι οποίοι εκτοξεύονται από υποβρύχια.
Η ArianeGroup, η αεροδιαστημική και αμυντική εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια αυτών των εργοστασίων, δήλωσε στο CNN ότι όλες οι πληγείσες εγκαταστάσεις έχουν εκκενωθεί «και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους».
Κοντά στο Μπορντώ βρίσκεται και το ερευνητικό κέντρο που φιλοξενεί το γαλλικό «Laser Mégajoule», μια τεράστια συσκευή που προσομοιώνει πυρηνικές δοκιμές. Αν και η εγκατάσταση δεν περιέχει πυρηνικό υλικό, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής, έχει κλείσει εντελώς λόγω των πυρκαγιών.
Επίσης, οι πυροσβέστες έχουν αναλάβει χωματουργικές εργασίες γύρω από μια σειρά ευαίσθητων περιοχών, προκειμένου να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, δήλωσε η νομάρχης της Ζιρόντ.
Το δυτικό τμήμα της γαλλικής μεγαλούπολης παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση βιομηχανιών του τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής, επισημαίνει το CNN.
Στο Λε Αϊλάν και το Σεντ-Μεντάρ-αν-Ζαλ, δύο από τις περιοχές που εκκενώθηκαν προληπτικά το Σάββατο, βρίσκονται εργοστάσια για την παραγωγή και τον ανεφοδιασμό των γαλλικών βαλλιστικών πυραύλων M51, οι οποίοι εκτοξεύονται από υποβρύχια.
Η ArianeGroup, η αεροδιαστημική και αμυντική εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια αυτών των εργοστασίων, δήλωσε στο CNN ότι όλες οι πληγείσες εγκαταστάσεις έχουν εκκενωθεί «και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους».
Κοντά στο Μπορντώ βρίσκεται και το ερευνητικό κέντρο που φιλοξενεί το γαλλικό «Laser Mégajoule», μια τεράστια συσκευή που προσομοιώνει πυρηνικές δοκιμές. Αν και η εγκατάσταση δεν περιέχει πυρηνικό υλικό, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής, έχει κλείσει εντελώς λόγω των πυρκαγιών.
Επίσης, οι πυροσβέστες έχουν αναλάβει χωματουργικές εργασίες γύρω από μια σειρά ευαίσθητων περιοχών, προκειμένου να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, δήλωσε η νομάρχης της Ζιρόντ.
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