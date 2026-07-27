Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Νέος κανονισμός στην Premier League για να σταματήσουν οι «τακτικοί» τραυματισμοί των γκολκίπερ
Νέος κανονισμός στην Premier League για να σταματήσουν οι «τακτικοί» τραυματισμοί των γκολκίπερ
Όταν το παιχνίδι διακόπτεται λόγω τραυματισμού τερματοφύλακα, ο προπονητής θα πρέπει αμέσως να υποδείξει έναν ποδοσφαιριστή γηπέδου, που θα αποχωρεί υποχρεωτικά από τον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον ένα λεπτό
Το αγγλικό ποδόσφαιρο θα εφαρμόσει από τη νέα σεζόν ένα νέο σύστημα με στόχο να αποτρέψει τις ομάδες από το να εκμεταλλεύονται τους λεγόμενους «τακτικούς» τραυματισμούς των γκολκίπερ, αφού έλαβε την έγκριση του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαιρικών Κανονισμών (IFAB), όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA).
Η δοκιμαστική εφαρμογή, που υποστηρίζεται από την FA, την Premier League, την English Football League (EFL), τη National League και τη Women's Super League, θα ισχύσει σε όλο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της περιόδου 2026-27.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, όταν το παιχνίδι διακόπτεται λόγω τραυματισμού τερματοφύλακα, ο προπονητής θα πρέπει αμέσως να υποδείξει έναν ποδοσφαιριστή γηπέδου, ο οποίος θα αποχωρεί υποχρεωτικά από τον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να εξαλειφθεί οποιοδήποτε πιθανό τακτικό όφελος από τη διακοπή.
Ήδη ισχύει κι εφαρμόζεται ο κανονισμός που αναφέρει πως ένας ποδοσφαιριστής γηπέδου που δέχεται τις πρώτες βοήθειες εντός αγωνιστικού χώρου υποχρεώνεται να μείνει εκτός παιχνιδιού για ένα λεπτό. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά το φαινόμενο τερματοφυλάκων που ζητούν ιατρική βοήθεια, συχνά χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια φιλάθλων, σχολιαστών και προπονητών των αντίπαλων ομάδων. Οι διακοπές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους προπονητές να δώσουν οδηγίες στους παίκτες τους κοντά στον πάγκο.
Την περασμένη σεζόν υπήρξαν αρκετά τέτοια περιστατικά σε κρίσιμα σημεία αγώνων. Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτσελερ, είχε επικρίνει τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ, Νταβίντ Ράγια, ο οποίος δέχθηκε ιατρική φροντίδα τρεις φορές, ενώ οι «κανονιέρηδες» διατηρούσαν το υπέρ τους 1-0 σε κομβικό παιχνίδι της μάχης για τον τίτλο της Premier League.
«Γενικά, η Premier League πρέπει να βρει έναν κανόνα, γιατί αυτό που έκανε εκεί η Άρσεναλ δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο», είχε δηλώσει τότε ο Χιούρτσελερ. Παράλληλα, ο προπονητής της Λιντς, Ντάνιελ Φάρκε, είχε κατηγορήσει τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ότι προσποιήθηκε τραυματισμό για να «λυγίσει τους κανονισμούς» και να διακόψει τον ρυθμό του αγώνα.
Η νέα διαδικασία δεν θα εφαρμόζεται όταν ο τερματοφύλακας χρειάζεται περίθαλψη έπειτα από φάουλ, όταν συγκρούεται με ποδοσφαιριστή γηπέδου που επίσης χρειάζεται ιατρική φροντίδα ή όταν υπάρχει αιμορραγία.
Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τον πρώτο γύρο του League Cup, την 1η Αυγούστου, και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου αλλαγών για τη σεζόν 2026-27, με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων για καθυστερημένες επαναφορές από πλάγιο και ελεύθερα βολέ τερματοφύλακα, καθώς και χρονικό όριο 10 δευτερολέπτων για την αποχώρηση των αλλαγών από τον αγωνιστικό χώρο.
Η δοκιμαστική εφαρμογή, που υποστηρίζεται από την FA, την Premier League, την English Football League (EFL), τη National League και τη Women's Super League, θα ισχύσει σε όλο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της περιόδου 2026-27.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, όταν το παιχνίδι διακόπτεται λόγω τραυματισμού τερματοφύλακα, ο προπονητής θα πρέπει αμέσως να υποδείξει έναν ποδοσφαιριστή γηπέδου, ο οποίος θα αποχωρεί υποχρεωτικά από τον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να εξαλειφθεί οποιοδήποτε πιθανό τακτικό όφελος από τη διακοπή.
🚨 English football is preparing to introduce a trial designed to stop goalkeepers from using injuries to waste time.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 27, 2026
The Football Association, Premier League, English Football League, National League and Women's Super League have all backed the proposal, with final approval… pic.twitter.com/jfwuH2zBpG
Ήδη ισχύει κι εφαρμόζεται ο κανονισμός που αναφέρει πως ένας ποδοσφαιριστής γηπέδου που δέχεται τις πρώτες βοήθειες εντός αγωνιστικού χώρου υποχρεώνεται να μείνει εκτός παιχνιδιού για ένα λεπτό. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά το φαινόμενο τερματοφυλάκων που ζητούν ιατρική βοήθεια, συχνά χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια φιλάθλων, σχολιαστών και προπονητών των αντίπαλων ομάδων. Οι διακοπές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους προπονητές να δώσουν οδηγίες στους παίκτες τους κοντά στον πάγκο.
Την περασμένη σεζόν υπήρξαν αρκετά τέτοια περιστατικά σε κρίσιμα σημεία αγώνων. Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτσελερ, είχε επικρίνει τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ, Νταβίντ Ράγια, ο οποίος δέχθηκε ιατρική φροντίδα τρεις φορές, ενώ οι «κανονιέρηδες» διατηρούσαν το υπέρ τους 1-0 σε κομβικό παιχνίδι της μάχης για τον τίτλο της Premier League.
«Γενικά, η Premier League πρέπει να βρει έναν κανόνα, γιατί αυτό που έκανε εκεί η Άρσεναλ δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο», είχε δηλώσει τότε ο Χιούρτσελερ. Παράλληλα, ο προπονητής της Λιντς, Ντάνιελ Φάρκε, είχε κατηγορήσει τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ότι προσποιήθηκε τραυματισμό για να «λυγίσει τους κανονισμούς» και να διακόψει τον ρυθμό του αγώνα.
Η νέα διαδικασία δεν θα εφαρμόζεται όταν ο τερματοφύλακας χρειάζεται περίθαλψη έπειτα από φάουλ, όταν συγκρούεται με ποδοσφαιριστή γηπέδου που επίσης χρειάζεται ιατρική φροντίδα ή όταν υπάρχει αιμορραγία.
Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τον πρώτο γύρο του League Cup, την 1η Αυγούστου, και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου αλλαγών για τη σεζόν 2026-27, με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων για καθυστερημένες επαναφορές από πλάγιο και ελεύθερα βολέ τερματοφύλακα, καθώς και χρονικό όριο 10 δευτερολέπτων για την αποχώρηση των αλλαγών από τον αγωνιστικό χώρο.
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