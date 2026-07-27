Νέος κανονισμός στην Premier League για να σταματήσουν οι «τακτικοί» τραυματισμοί των γκολκίπερ

Όταν το παιχνίδι διακόπτεται λόγω τραυματισμού τερματοφύλακα, ο προπονητής θα πρέπει αμέσως να υποδείξει έναν ποδοσφαιριστή γηπέδου, που θα αποχωρεί υποχρεωτικά από τον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον ένα λεπτό