Σύσκεψη κορυφής υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τη Γάζα
Σύσκεψη κορυφής υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τη Γάζα
Η σύσκεψη έγινε παρουσία και του Ουίτκοφ αλλά και του Τζάρεντ Κούσνερ οι οποίοι θα λάβουν από κοντά μέρος στις διαπραγματεύσεις - Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι Αίγυπτος – Κατάρ αλλά και Τουρκία κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να γεφυρωθούν οι διαφορές
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε με κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησής του σύσκεψη κορυφής νωρίτερα σήμερα στον Λευκό Οίκο για να ενημερωθεί αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Αίγυπτο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.
Η συγκεκριμένη σύσκεψη έγινε παρουσία και του Ουίτκοφ αλλά και του Τζάρεντ Κούσνερ οι οποίοι αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα – αργότερα εντός της ημέρας – με προορισμό το Κάιρο προκειμένου να λάβουν από κοντά μέρος στις διαπραγματεύσεις. Με βάση τα όσα διαρρέει το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει κινητικότητα «προς την σωστή κατεύθυνση» και «Αίγυπτος – Κατάρ αλλά και Τουρκία κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να γεφυρωθούν οι όποιες διαφορές παραμένουν».
Την ίδια στιγμή μετά την χθεσινή επιστολή των οικογενειών των απαχθέντων προς την Ακαδημία Νόμπελ στην οποία ζητούν ο Αμερικανός Πρόεδρος να λάβει την εξόχως τιμητική διάκριση για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει να τερματιστεί ο πόλεμος και να επιστρέψουν ζώντες και νεκροί όμηροι από τον Παλαιστινιακό θύλακα ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε και ο ίδιος επιστολή προς τις οικογένειες.
Σε αυτή υπογραμμίζει πως θα κάνει τα πάντα προκειμένου τα παιδιά τους να επιστρέψουν το συντομότερο και κλείνει σημειώνοντας πως «προσεύχεται ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο» αφήνοντας ανοιχτό να σκληρύνει την στάση του φτάνοντας στα άκρα εάν η έκβαση των διαπραγματεύσεων δεν είναι η επιθυμητή για τον ίδιο και τις ΗΠΑ.
Δείτε την επιστολή
