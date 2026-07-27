Πετρέλαιο: Βουτιά άνω του 8% μετά την παύση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν – Κάτω από τα $90 το Brent
Πετρέλαιο: Βουτιά άνω του 8% μετά την παύση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν – Κάτω από τα $90 το Brent
Στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας υποχώρησε το πετρέλαιο, καθώς η παύση των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν αναζωπύρωσε τις ελπίδες για αποκλιμάκωση της κρίσης
Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή πτώση τη Δευτέρα, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ και πλέον ημερών, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναστείλουν το Σαββατοκύριακο την αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά 8,42 δολάρια ή 8,7%, κλείνοντας στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου. Αντίστοιχα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 6,70 δολάρια ή 7,5%, τερματίζοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 16 Ιουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η πολεμική σύγκρουση επεκτάθηκε από τα Στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα, περιορίζοντας σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των βασικών θαλάσσιων διαδρομών. Η κατάσταση επηρέασε ιδιαίτερα τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού παγκοσμίως, καθώς δυσχέρανε τις αποστολές προς την Ασία μέσω των Στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ.
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία». Παράλληλα, προειδοποίησε πως σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε «ισχυρή στρατιωτική δράση».
Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, παρά το γεγονός ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ. Την ίδια στιγμή, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κρίσιμες εγκαταστάσεις εφοδιασμού και μεταφοράς πετρελαίου που συνδέουν την ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.
Όπως εξήγησε, η προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποτελεί ασφαλώς μια θετική εξέλιξη, όμως δεν διασφαλίζει ότι οι ροές πετρελαίου θα αποκατασταθούν σύντομα. Κατά την εκτίμησή του, οι τιμές θα συνεχίσουν να υποχωρούν μόνο εάν τα υψηλά επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων περιορίσουν ουσιαστικά τη ζήτηση και όχι εξαιτίας «αμφίβολων μικρών εκεχειριών».
Ο Άλεξ Χόουντς, επικεφαλής στρατηγικής ενεργειακών αγορών της StoneX, σημείωσε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές εξακολουθούν να κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα μετά την προσωρινή εκεχειρία του Ιουνίου, αναγκάζοντας τα φορτία της Σαουδικής Αραβίας να ακολουθούν μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.
Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου λιγότερα από 10 δεξαμενόπλοια ημερησίως διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ.
Ο αναλυτής της SEB Research, Όλε Χβάλμπεϊ, εκτίμησε ότι οι ροές έχουν περιοριστεί περίπου στο 15% των προπολεμικών επιπέδων, έναντι μιας φυσιολογικής διακίνησης περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως αργού, συμπυκνωμάτων και πετρελαϊκών προϊόντων.
«Μια πολιτική παύση δεν προσθέτει ούτε ένα επιπλέον βαρέλι πετρελαίου στη διεθνή αγορά αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, το Καζακστάν, μία από τις δέκα μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του κόσμου, περιόρισε περισσότερο από το μισό της ημερήσιας παραγωγής του, μετά το προσωρινό κλείσιμο του βασικού εξαγωγικού τερματικού σταθμού της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, εξαιτίας επιθέσεων με drones.
Αργότερα, πάντως, το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι ο τερματικός σταθμός της CPC στη Μαύρη Θάλασσα επανέλαβε κανονικά τις φορτώσεις πετρελαίου.
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Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά 8,42 δολάρια ή 8,7%, κλείνοντας στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου. Αντίστοιχα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 6,70 δολάρια ή 7,5%, τερματίζοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 16 Ιουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η πολεμική σύγκρουση επεκτάθηκε από τα Στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα, περιορίζοντας σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των βασικών θαλάσσιων διαδρομών. Η κατάσταση επηρέασε ιδιαίτερα τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού παγκοσμίως, καθώς δυσχέρανε τις αποστολές προς την Ασία μέσω των Στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ.
Η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ και τα μηνύματα ΤραμπΟ πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο Fox News Sunday και σε άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παγώσει προσωρινά τις αμερικανικές επιθέσεις, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία». Παράλληλα, προειδοποίησε πως σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε «ισχυρή στρατιωτική δράση».
Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, παρά το γεγονός ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ. Την ίδια στιγμή, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κρίσιμες εγκαταστάσεις εφοδιασμού και μεταφοράς πετρελαίου που συνδέουν την ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.
Οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές«Η αγορά φαίνεται να αναζητά διαρκώς θετικές ειδήσεις σε μια περιοχή που εξακολουθεί να μην τις προσφέρει», σχολίασε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.
Όπως εξήγησε, η προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποτελεί ασφαλώς μια θετική εξέλιξη, όμως δεν διασφαλίζει ότι οι ροές πετρελαίου θα αποκατασταθούν σύντομα. Κατά την εκτίμησή του, οι τιμές θα συνεχίσουν να υποχωρούν μόνο εάν τα υψηλά επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων περιορίσουν ουσιαστικά τη ζήτηση και όχι εξαιτίας «αμφίβολων μικρών εκεχειριών».
Παραμένει περιορισμένη η προσφορά πετρελαίουΟι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν κάθε νέα πληροφορία γύρω από την άτυπη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν ότι οι πραγματικές ροές πετρελαίου παραμένουν σημαντικά μειωμένες.
Ο Άλεξ Χόουντς, επικεφαλής στρατηγικής ενεργειακών αγορών της StoneX, σημείωσε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές εξακολουθούν να κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα μετά την προσωρινή εκεχειρία του Ιουνίου, αναγκάζοντας τα φορτία της Σαουδικής Αραβίας να ακολουθούν μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.
Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου λιγότερα από 10 δεξαμενόπλοια ημερησίως διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ.
Ο αναλυτής της SEB Research, Όλε Χβάλμπεϊ, εκτίμησε ότι οι ροές έχουν περιοριστεί περίπου στο 15% των προπολεμικών επιπέδων, έναντι μιας φυσιολογικής διακίνησης περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως αργού, συμπυκνωμάτων και πετρελαϊκών προϊόντων.
«Μια πολιτική παύση δεν προσθέτει ούτε ένα επιπλέον βαρέλι πετρελαίου στη διεθνή αγορά αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Νέα προβλήματα σε Ερυθρά Θάλασσα και ΚαζακστάνΠαράλληλα, η κίνηση των πλοίων στα Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ μειώθηκε περαιτέρω την Κυριακή, μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, αν και ένα τρίτο κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο κατάφερε να εξέλθει από τη θαλάσσια οδό.
Την ίδια ώρα, το Καζακστάν, μία από τις δέκα μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του κόσμου, περιόρισε περισσότερο από το μισό της ημερήσιας παραγωγής του, μετά το προσωρινό κλείσιμο του βασικού εξαγωγικού τερματικού σταθμού της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, εξαιτίας επιθέσεων με drones.
Αργότερα, πάντως, το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι ο τερματικός σταθμός της CPC στη Μαύρη Θάλασσα επανέλαβε κανονικά τις φορτώσεις πετρελαίου.
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