Ιωάννα Τούνη: Νιώθω ευλογημένη που τελείωσα το πανεπιστήμιο - Έχω το πορτοφόλι μου και μπορώ να μείνω σε πολύ όμορφα ξενοδοχεία

μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και την οικονομική ανεξαρτησία που έχει αποκτήσει, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν αισθάνεται πως στερήθηκε κάτι ως παιδί, παρότι μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια:

«Νιώθω ευλογημένη φυσικά σήμερα που έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο και παρ’ όλα αυτά ασχολήθηκα με τη μόδα, με τα ρούχα, με την Bubblegum, με το influencing αργότερα και έχω καταφέρει να έχω το πορτοφόλι μου και να μπορώ να πάω να μείνω και σε πολύ όμορφα μέρη και σε πολύ όμορφα ξενοδοχεία.

Είναι σίγουρα αυτό μία τεράστια ευκολία σε μία υλιστική κοινωνία, για να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί καλά όλα αυτά που λέω, αλλά για να μπορείς να είσαι άνετος σήμερα, καλώς ή κακώς, πρέπει τουλάχιστον να έχεις λύσει το βασικό βιοποριστικό σου και μετά να σε νοιάζει το πού θα πας διακοπές, δεν το συζητώ, έτσι; Αλλά μιλώντας για μία απλή οικογένεια, όπως εγώ που μεγάλωσα σε μία μονογονεϊκή οικογένεια με μηδέν οικονομική βοήθεια, μηδέν γενικά βοήθεια από τον πατέρα, και με αποκλειστικά τα χρήματα της μαμάς, δεν νιώθω ότι έχω στερηθεί σε κάτι. Έχω περάσει τόσο όμορφα, έχω περάσει τόσο ανέμελα. Και τέλος πάντων, άλλο να κάνουμε ωραία βιντεάκια, αλλά η ουσία των πραγμάτων δεν μετριέται σε καμία περίπτωση σύμφωνα με το πορτοφόλι σου».

Σε άλλο σημείο περιέγραψε τις αναμνήσεις που έχει από τα παιδικά της καλοκαίρια, εξηγώντας ότι, παρά τις σημερινές ανέσεις που μπορεί να απολαμβάνει, οι πιο όμορφες στιγμές της συνδέονται με τα χρόνια που έκανε κάμπινγκ στη Χαλκιδική: «

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Έπειτα, αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία και στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε, εξηγώντας γιατί περνούσε κάθε καλοκαίρι σε κάμπινγκ μαζί με τη μητέρα, τη θεία και την ξαδέρφη της:

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Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη στάθηκε στην αξία των ανθρώπινων σχέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική ευτυχία δεν εξαρτάται από την οικονομική άνεση ή τις πολυτελείς διακοπές, αλλά από τους ανθρώπους που έχει κανείς δίπλα του:

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