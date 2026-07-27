Βίντεο ντοκουμέντο από τη Σύρο: Η 41χρονη εισβάλλει μεταμφιεσμένη στο σπίτι του ζευγαριού, την καταδιώκει ο άνδρας και της πετάει καρέκλα
Βίντεο ντοκουμέντο από τη Σύρο: Η 41χρονη εισβάλλει μεταμφιεσμένη στο σπίτι του ζευγαριού, την καταδιώκει ο άνδρας και της πετάει καρέκλα
Το βιντεοληπτικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία καταγράφει τις κινήσεις του 40χρονου και της 41χρονης διασώστριας λίγο πριν από το φονικό στην Άνω Σύρο, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για ένα μοιραίο χτύπημα
Τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φονικό στην Άνω Σύρο αποτυπώνονται καρέ-καρέ στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το protothema.gr με την άφιξη της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, τις κινήσεις της πριν περάσει την πόρτα του σπιτιού, αλλά και όσα ακολούθησαν δευτερόλεπτα αργότερα μέχρι τον θάνατό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες από στοιχεία της δικογραφίας, η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου. Η 41χρονη γυναίκα εμφανίζεται έξω από την κατοικία, προτού περάσει την είσοδο του σπιτιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, οι κινήσεις της αποτυπώνονται καθαρά από την κάμερα ασφαλείας, η οποία καταγράφει και τη συνέχεια των γεγονότων.
Τα όσα ακολουθούν εξελίσσονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το υλικό φέρεται να αποτυπώνει τις κινήσεις μετά την είσοδο της 41χρονης στο σπίτι, καθώς και την καταδίωξη στα σκαλοπάτια, στοιχείο που οι Αρχές αξιολογούν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:
Η κάμερα αποτυπώνει όσα συμβαίνουν μπροστά στην είσοδο και την έναρξη της καταδίωξης, όχι όμως ολόκληρη την εξέλιξη που ακολουθεί στα στενά της Άνω Σύρου. Η 41χρονη εντοπίζεται στη συνέχεια περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, έχοντας υποστεί θανάσιμο τραυματισμό.
Το βιντεοληπτικό υλικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ανασύνθεση όσων συνέβησαν εκείνο το απόγευμα. Καταγράφει με συγκεκριμένη χρονική σειρά τις κινήσεις των τριών προσώπων πριν από το φονικό, αλλά αφήνει εκτός κάδρου το πλέον κρίσιμο κομμάτι: όσα συνέβησαν μετά την καταδίωξη και μέχρι τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης.
Αυτό ακριβώς το χρονικό κενό επιχειρούν να συμπληρώσουν οι Αρχές μέσα από τα υπόλοιπα βίντεο που έχουν συγκεντρωθεί, τα ευρήματα από τον χώρο, τις καταθέσεις και τα ψηφιακά δεδομένα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στα κινητά τηλέφωνα της 41χρονης, του 40χρονου και της συντρόφου του, καθώς οι επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα προκύψουν από την εξέτασή τους ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν, αλλά και για το τι ακριβώς συνέβη στα λεπτά που δεν κατέγραψε η συγκεκριμένη κάμερα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το εύρημα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο». Από την εξέταση προέκυψε ότι η 41χρονη δέχθηκε ένα χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο.
Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό για την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, καθώς η ύπαρξη ενός και μόνο πλήγματος ενδέχεται να συνεκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές στην περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό.
Η δικογραφία εστιάζει πλέον στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, στις κινήσεις που καταγράφονται από την κάμερα ασφαλείας και στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να αποτελέσουν βασικό κορμό της αξιολόγησης για το τι συνέβη μέσα στα λίγα λεπτά που μεσολάβησαν από την άφιξη της 41χρονης στην κατοικία έως τη μοιραία επίθεση.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Σύρου, καθώς το βιντεοληπτικό υλικό και τα στοιχεία της δικογραφίας φωτίζουν λεπτό προς λεπτό την πορεία προς το έγκλημα. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του φονικού και ο ρόλος κάθε επιμέρους στοιχείου στην ποινική διερεύνηση.
Η ακολουθία των γεγονότων
Ο 40χρονος εμφανίζεται να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια προς την κεντρική είσοδο της κατοικίας, φορώντας γκρι κοντομάνικη μπλούζα, μπεζ βερμούδα και γκρι αθλητικά παπούτσια. Για λίγα δευτερόλεπτα συνομιλεί με γείτονες που βρίσκονται στο σημείο και στη συνέχεια ξεκλειδώνει την πόρτα και μπαίνει στο σπίτι.
Στις 16:55 φτάνει η σύντροφός του. Κρατά μια μπλε νάιλον σακούλα, έχει ένα μαύρο σακίδιο περασμένο στον δεξί ώμο και, έχοντας τα κλειδιά στο χέρι, πλησιάζει την είσοδο και περνά στο εσωτερικό της κατοικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από στοιχεία της δικογραφίας, η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου. Η 41χρονη γυναίκα εμφανίζεται έξω από την κατοικία, προτού περάσει την είσοδο του σπιτιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, οι κινήσεις της αποτυπώνονται καθαρά από την κάμερα ασφαλείας, η οποία καταγράφει και τη συνέχεια των γεγονότων.
Τα όσα ακολουθούν εξελίσσονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το υλικό φέρεται να αποτυπώνει τις κινήσεις μετά την είσοδο της 41χρονης στο σπίτι, καθώς και την καταδίωξη στα σκαλοπάτια, στοιχείο που οι Αρχές αξιολογούν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:
Το βιντεοληπτικό υλικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ανασύνθεση όσων συνέβησαν εκείνο το απόγευμα. Καταγράφει με συγκεκριμένη χρονική σειρά τις κινήσεις των τριών προσώπων πριν από το φονικό, αλλά αφήνει εκτός κάδρου το πλέον κρίσιμο κομμάτι: όσα συνέβησαν μετά την καταδίωξη και μέχρι τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης.
Αυτό ακριβώς το χρονικό κενό επιχειρούν να συμπληρώσουν οι Αρχές μέσα από τα υπόλοιπα βίντεο που έχουν συγκεντρωθεί, τα ευρήματα από τον χώρο, τις καταθέσεις και τα ψηφιακά δεδομένα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στα κινητά τηλέφωνα της 41χρονης, του 40χρονου και της συντρόφου του, καθώς οι επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα προκύψουν από την εξέτασή τους ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν, αλλά και για το τι ακριβώς συνέβη στα λεπτά που δεν κατέγραψε η συγκεκριμένη κάμερα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το εύρημα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο». Από την εξέταση προέκυψε ότι η 41χρονη δέχθηκε ένα χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο.
Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό για την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, καθώς η ύπαρξη ενός και μόνο πλήγματος ενδέχεται να συνεκτιμηθεί από τις δικαστικές αρχές στην περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό.
Η δικογραφία εστιάζει πλέον στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, στις κινήσεις που καταγράφονται από την κάμερα ασφαλείας και στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να αποτελέσουν βασικό κορμό της αξιολόγησης για το τι συνέβη μέσα στα λίγα λεπτά που μεσολάβησαν από την άφιξη της 41χρονης στην κατοικία έως τη μοιραία επίθεση.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Σύρου, καθώς το βιντεοληπτικό υλικό και τα στοιχεία της δικογραφίας φωτίζουν λεπτό προς λεπτό την πορεία προς το έγκλημα. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του φονικού και ο ρόλος κάθε επιμέρους στοιχείου στην ποινική διερεύνηση.
Η ακολουθία των γεγονότων
Ο 40χρονος εμφανίζεται να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια προς την κεντρική είσοδο της κατοικίας, φορώντας γκρι κοντομάνικη μπλούζα, μπεζ βερμούδα και γκρι αθλητικά παπούτσια. Για λίγα δευτερόλεπτα συνομιλεί με γείτονες που βρίσκονται στο σημείο και στη συνέχεια ξεκλειδώνει την πόρτα και μπαίνει στο σπίτι.
Στις 16:55 φτάνει η σύντροφός του. Κρατά μια μπλε νάιλον σακούλα, έχει ένα μαύρο σακίδιο περασμένο στον δεξί ώμο και, έχοντας τα κλειδιά στο χέρι, πλησιάζει την είσοδο και περνά στο εσωτερικό της κατοικίας.
Επτά λεπτά αργότερα, στις 17:02, στην κάμερα εμφανίζεται η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Η εμφάνισή της είναι χαρακτηριστική: φορά μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι με δύο γκρι ρίγες σε κάθε πόδι και μαύρα παπούτσια με λευκή σόλα. Στην πλάτη έχει σακίδιο, στα χέρια φορά μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, ενώ το κεφάλι της είναι καλυμμένο με κουκούλα ή μαντήλι και τα μάτια της με μαύρα γυαλιά.
Η 41χρονη ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και πλησιάζει την είσοδο. Για περίπου 20 δευτερόλεπτα παραμένει έξω από την πόρτα και όπως περιγράφεται στα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνεται να αφουγκράζεται όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό.
Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι με το αριστερό χέρι και αφήνει το σακίδιο που μεταφέρει σε μία γωνία του μπαλκονιού.
Ακολουθεί μία από τις κινήσεις που εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η 41χρονη έχει το δεξί της χέρι κρυμμένο μέσα σε μαύρη νάιλον σακούλα. Σύμφωνα με την περιγραφή του βιντεοληπτικού υλικού, στη συνέχεια εμφανίζεται να κρατά ένα αντικείμενο που ομοιάζει με μαχαίρι, πάνω από κάτι που μοιάζει με λευκή πετσέτα, ενώ διακρίνεται να προεξέχει η ασημένια λάμα.
Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει.
Η 41χρονη περνά με ορμή στο εσωτερικό της κατοικίας και από εκείνη τη στιγμή τα γεγονότα εξελίσσονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Στην καταγραφή ακούγονται φωνές και γυναικεία ουρλιαχτά.
Μόλις επτά δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03:00, η 41χρονη εμφανίζεται ξανά στην κάμερα. Βγαίνει από το σπίτι, παίρνει το σακίδιο που είχε αφήσει προηγουμένως έξω από την είσοδο και αρχίζει να κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια.
Στις 17:03:03, τρία δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζεται στην πόρτα ο 40χρονος.
Αυτή τη φορά βγαίνει από την κατοικία φορώντας μόνο μαύρο εσώρουχο. Κρατά μία ξύλινη καρέκλα και, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, στο δεξί του χέρι έχει ένα αντικείμενο που ομοιάζει με μαχαίρι.
Ο 40χρονος φωνάζει κάτι που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από την καταγραφή και πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της 41χρονης, η οποία κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Αμέσως μετά αρχίζει να τρέχει πίσω της.
Στις 17:03:05, μόλις δύο δευτερόλεπτα αργότερα, από την κατοικία βγαίνει και η σύντροφός του. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί, ακούγεται να φωνάζει τρεις φορές «βοήθεια» και δύο φορές το όνομά του. Στη συνέχεια επιστρέφει για λίγο στο εσωτερικό του σπιτιού και βγαίνει ξανά, έχοντας μαζί της τα κλειδιά και φωνάζοντας ακόμα δύο φορές το όνομα.
Η χρονική ακολουθία είναι εξαιρετικά πυκνή. Από τις 17:02, όταν η 41χρονη εμφανίζεται στα σκαλοπάτια, μέχρι τις 17:03:05, όταν η σύντροφος του 40χρονου βγαίνει από το σπίτι καλώντας σε βοήθεια, έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένα λεπτό.
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