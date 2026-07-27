Βίντεο ντοκουμέντο από τη Σύρο: Η 41χρονη εισβάλλει μεταμφιεσμένη στο σπίτι του ζευγαριού, την καταδιώκει ο άνδρας και της πετάει καρέκλα

Στις 16:55 φτάνει η σύντροφός του. Κρατά μια μπλε νάιλον σακούλα, έχει ένα μαύρο σακίδιο περασμένο στον δεξί ώμο και, έχοντας τα κλειδιά στο χέρι, πλησιάζει την είσοδο και περνά στο εσωτερικό της κατοικίας.

Ο 40χρονος εμφανίζεται να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια προς την κεντρική είσοδο της κατοικίας, φορώντας γκρι κοντομάνικη μπλούζα, μπεζ βερμούδα και γκρι αθλητικά παπούτσια. Για λίγα δευτερόλεπτα συνομιλεί με γείτονες που βρίσκονται στο σημείο και στη συνέχεια ξεκλειδώνει την πόρτα και μπαίνει στο σπίτι.

Επτά λεπτά αργότερα, στις 17:02, στην κάμερα εμφανίζεται η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Η εμφάνισή της είναι χαρακτηριστική: φορά μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι με δύο γκρι ρίγες σε κάθε πόδι και μαύρα παπούτσια με λευκή σόλα. Στην πλάτη έχει σακίδιο, στα χέρια φορά μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, ενώ το κεφάλι της είναι καλυμμένο με κουκούλα ή μαντήλι και τα μάτια της με μαύρα γυαλιά.

Η 41χρονη ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και πλησιάζει την είσοδο. Για περίπου 20 δευτερόλεπτα παραμένει έξω από την πόρτα και όπως περιγράφεται στα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνεται να αφουγκράζεται όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό.

Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι με το αριστερό χέρι και αφήνει το σακίδιο που μεταφέρει σε μία γωνία του μπαλκονιού.

Ακολουθεί μία από τις κινήσεις που εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η 41χρονη έχει το δεξί της χέρι κρυμμένο μέσα σε μαύρη νάιλον σακούλα. Σύμφωνα με την περιγραφή του βιντεοληπτικού υλικού, στη συνέχεια εμφανίζεται να κρατά ένα αντικείμενο που ομοιάζει με μαχαίρι, πάνω από κάτι που μοιάζει με λευκή πετσέτα, ενώ διακρίνεται να προεξέχει η ασημένια λάμα.

Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει.

Η 41χρονη περνά με ορμή στο εσωτερικό της κατοικίας και από εκείνη τη στιγμή τα γεγονότα εξελίσσονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Στην καταγραφή ακούγονται φωνές και γυναικεία ουρλιαχτά.

Μόλις επτά δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03:00, η 41χρονη εμφανίζεται ξανά στην κάμερα. Βγαίνει από το σπίτι, παίρνει το σακίδιο που είχε αφήσει προηγουμένως έξω από την είσοδο και αρχίζει να κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια.

Στις 17:03:03, τρία δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζεται στην πόρτα ο 40χρονος.

Αυτή τη φορά βγαίνει από την κατοικία φορώντας μόνο μαύρο εσώρουχο. Κρατά μία ξύλινη καρέκλα και, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, στο δεξί του χέρι έχει ένα αντικείμενο που ομοιάζει με μαχαίρι.

Ο 40χρονος φωνάζει κάτι που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από την καταγραφή και πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της 41χρονης, η οποία κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Αμέσως μετά αρχίζει να τρέχει πίσω της.

Στις 17:03:05, μόλις δύο δευτερόλεπτα αργότερα, από την κατοικία βγαίνει και η σύντροφός του. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί, ακούγεται να φωνάζει τρεις φορές «βοήθεια» και δύο φορές το όνομά του. Στη συνέχεια επιστρέφει για λίγο στο εσωτερικό του σπιτιού και βγαίνει ξανά, έχοντας μαζί της τα κλειδιά και φωνάζοντας ακόμα δύο φορές το όνομα.

Η χρονική ακολουθία είναι εξαιρετικά πυκνή. Από τις 17:02, όταν η 41χρονη εμφανίζεται στα σκαλοπάτια, μέχρι τις 17:03:05, όταν η σύντροφος του 40χρονου βγαίνει από το σπίτι καλώντας σε βοήθεια, έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένα λεπτό.