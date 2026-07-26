Αύριο στην Αθήνα ο τρίτος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης
ΕΛΛΑΔΑ
Λιβύη ΥΠΕΞ

Αύριο στην Αθήνα ο τρίτος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης

Η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το Διεθνές Δίκαιο, την επήρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου

Αύριο στην Αθήνα ο τρίτος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης
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Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στη διαπραγμάτευση για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, η ελληνική πλευρά θέτει ως βάση το Διεθνές Δίκαιο, την επήρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Είχαν προηγηθεί ο πρώτος κύκλος επαφών στην Αθήνα και ο δεύτερος στις 10 Ιουνίου 2026 στην Τρίπολη, με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν φτάσει κοντά σε διευθέτηση και το 2010, χωρίς να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
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