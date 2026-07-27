Τραμπ: Νικάμε το Ιράν κατά κράτος, τους έχουμε καταστρέψει, εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο

Μιλώντας στις εγκαταστάσεις της Τζένεραλ Μότορς στο Μίσιγκαν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε αιχμές και για την πολιτική του Μπαράκ Ομπάμα για το Ιράν, τονίζοντας ότι δεν δωροδοκούνται, αλλά τους νικάς στη μάχη