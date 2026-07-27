Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα στην Πορτογαλία, κινητοποιήθηκαν πάνω από 1.000 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα

Η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου - Κάθε καλοκαίρι, στην Πορτογαλία ξεσπούν μεγάλες πυρκαγιές, φέτος η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου, πριν από έναν μήνα, όπου κάηκαν 130.000 στρέμματα