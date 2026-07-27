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Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα στην Πορτογαλία, κινητοποιήθηκαν πάνω από 1.000 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα
Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα στην Πορτογαλία, κινητοποιήθηκαν πάνω από 1.000 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα
Η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου - Κάθε καλοκαίρι, στην Πορτογαλία ξεσπούν μεγάλες πυρκαγιές, φέτος η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου, πριν από έναν μήνα, όπου κάηκαν 130.000 στρέμματα
Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία και για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες, που υποστηρίζονται από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.
Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες του Σανταρέμ, της Γκουάρντα, της Μπράγκα και της Μπραγκάνσα και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις.
Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία αυξάνεται και πάλι και μπορεί να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κίνδυνος φωτιάς θεωρείται «πολύ υψηλός» σε όλη σχεδόν τη χώρα, ανέφερε το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).
Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, στην Πορτογαλία ξεσπούν μεγάλες πυρκαγιές. Φέτος, η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου, πριν από περίπου έναν μήνα, όπου έγιναν στάχτη 130.000 στρέμματα βλάστησης.
Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία ευθύνεται για τα συχνότερα κύματα καύσωνα και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Η Πορτογαλία βίωσε πέρυσι το θερμότερο καλοκαίρι της από το 1931.
Οι πιο ενεργές εστίες είναι εκείνες του Σανταρέμ, της Γκουάρντα, της Μπράγκα και της Μπραγκάνσα και αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις.
Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ενώ η θερμοκρασία στην Πορτογαλία αυξάνεται και πάλι και μπορεί να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια.
🇵🇹🧯 Plusieurs incendies se sont déclarés dans le nord et le centre du Portugal, mobilisant lundi après-midi plus d'un millier de pompiers et autres professionnels, soutenus par une vingtaine d’avions et d'hélicoptères, selon les services de la protection civile.— Hespress Français (@HespressFr) July 27, 2026
Les foyers les… pic.twitter.com/8iONsqI7zT
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κίνδυνος φωτιάς θεωρείται «πολύ υψηλός» σε όλη σχεδόν τη χώρα, ανέφερε το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).
Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, στην Πορτογαλία ξεσπούν μεγάλες πυρκαγιές. Φέτος, η σημαντικότερη ήταν εκείνη του Βιζέου, πριν από περίπου έναν μήνα, όπου έγιναν στάχτη 130.000 στρέμματα βλάστησης.
Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία ευθύνεται για τα συχνότερα κύματα καύσωνα και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Η Πορτογαλία βίωσε πέρυσι το θερμότερο καλοκαίρι της από το 1931.
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