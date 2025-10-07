Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Δήμαρχος Επίθεση με μαχαίρι Παιδιά

Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας

Ο 15χρονος φέρεται να υποστήριξε πως η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στον δρόμο - Άκουσα την 57χρονη με τον γιο της να καβγαδίζουν, υποστήριξε γείτονας

Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
93 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ, μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε την Τρίτη (7/10) στο σπίτι της. Η 57χρονη, φέρει πολλαπλά τραύματα στην κοιλιά και την πλάτη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Στάλτσερ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της στην περιοχή Χέρεντις, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Στο σπίτι, βρίσκονταν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, ένα αγόρι 15 ετών και ένα κορίτσι 17 ετών, τα οποία ειδοποίησαν τις Αρχές.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο περιπολικό, του πέρασαν χειροπέδες και του φόρεσαν μία ειδική στολή για τη διατήρηση πιθανών αποτυπωμάτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό έγινε μόνο για να αποφευχθεί η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στον δρόμο.

SPD-Politikerin Iris Stalzer niedergestochen


Η Στάλτσερ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πολιτικό κίνητρο ή μαρτυρίες για υπόπτους που εγκατέλειψαν το σημείο.

Παράλληλα, ερευνάται και το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με το Spiegel, το περασμένο καλοκαίρι η 17χρονη θετή κόρη της Στάλτσερ φέρεται να είχε επιτεθεί στην 57χρονη με μαχαίρι μέσα στο ίδιο σπίτι. Οι δύο έφηβοι βρίσκονται τώρα υπό ανάκριση, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει επίσημα σε συλλήψεις.

Γείτονας δήλωσε στην BILD: «Μισή ώρα πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσα το αγόρι και τη μητέρα του να μαλώνουν. Κυριολεκτικά ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον».

Κλείσιμο
Η Ίρις Στάλτσερ είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στο οικογενειακό δίκαιο και δραστηριοποιείται στην τοπική πολιτική της Χέρντεκε εδώ και χρόνια, έχοντας συμμετάσχει στο δημοτικό συμβούλιο και στην επιτροπή νεολαίας. Στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη δήμαρχος με 52,2% των ψήφων, με τη στήριξη των Πρασίνων, επικρατώντας του υποψηφίου της CDU, Φάμπιαν Κόναντ Χάας. Επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από 16 χρόνια συντηρητικής διοίκησης στην πόλη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.


Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες

Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω
93 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης