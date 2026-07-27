Πυροβολισμοί έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, δεν υπάρχουν τραυματίες
Πυροβολισμοί έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, δεν υπάρχουν τραυματίες
Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ έξω από το προξενείο των ΗΠΑ βρέθηκαν κάλυκες - Άγνωστο παραμένει το κίνητρο των δραστών
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, για δεύτερη φορά μέσα σε τεσσερισήμισι μήνες, ανακοίνωσε η αστυνομία του Καναδά, διευκρινίζοντας πως κανείς δεν τραυματίστηκε.
Στις 4:46 π.μ. (τοπική ώρα, 11:46 στην Ελλάδα), «αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή» κι ένα λευκό αυτοκίνητο «χωρίς πινακίδες» εθεάθη να φεύγει με ιλιγγιώδη ταχύτητα από το σημείο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Ακολούθησε καταδίωξη, όμως το ύποπτο όχημα κατάφερε να διαφύγει.
Στις 10 Μαρτίου, το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ενόπλων. Δύο νεαροί - ηλικίας 18 και 19 ετών - συνελήφθησαν τον Ιούνιο ως ύποπτοι για την επίθεση, λόγω της οποίας ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Στις 4:46 π.μ. (τοπική ώρα, 11:46 στην Ελλάδα), «αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή» κι ένα λευκό αυτοκίνητο «χωρίς πινακίδες» εθεάθη να φεύγει με ιλιγγιώδη ταχύτητα από το σημείο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας. Ακολούθησε καταδίωξη, όμως το ύποπτο όχημα κατάφερε να διαφύγει.
Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ έξω από το προξενείο των ΗΠΑ βρέθηκαν κάλυκες. Δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο των δραστών.
🇨🇦 Someone opened fire outside the U.S. Consulate in Toronto early this morning.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 27, 2026
Police found a shell casing, and a white sedan was seen leaving the area.
No one was hurt.
There are 6 other U.S. consulates in Canada. Why does this one keep getting hit? Thoughts?
Writer:…
Στις 10 Μαρτίου, το προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ενόπλων. Δύο νεαροί - ηλικίας 18 και 19 ετών - συνελήφθησαν τον Ιούνιο ως ύποπτοι για την επίθεση, λόγω της οποίας ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.
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