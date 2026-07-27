Ο Μπέρναμ συμφώνησε με τον Ζελένσκι για παροχή τεχνολογίας που θα προστατεύει τα ουκρανικά drones

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας και ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκαν στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ και μίλησαν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιώτες, που συμμετέχουν σε άσκηση για την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης