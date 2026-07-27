Ο Μπέρναμ συμφώνησε με τον Ζελένσκι για παροχή τεχνολογίας που θα προστατεύει τα ουκρανικά drones
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Ο Μπέρναμ συμφώνησε με τον Ζελένσκι για παροχή τεχνολογίας που θα προστατεύει τα ουκρανικά drones

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας και ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκαν στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ και μίλησαν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιώτες, που συμμετέχουν σε άσκηση για την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης

Ο Μπέρναμ συμφώνησε με τον Ζελένσκι για παροχή τεχνολογίας που θα προστατεύει τα ουκρανικά drones
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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα παράσχει στην Ουκρανία μια νέα τεχνολογία που αναπτύσσει για την αντιμετώπιση των παρεμβολών, ώστε να προστατευθούν τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ο Μπέρναμ έκανε τη δήλωση αυτή έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρώτο ξένο ηγέτη που επισκέπτεται το Λονδίνο αφότου ανέλαβε την πρωθυπουργία ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, την περασμένη εβδομάδα.

Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο ταξίδι που θα πραγματοποιήσει ο Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον αύριο, για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.


Οι Μπέρναμ και Ζελένσκι συναντήθηκαν στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ και μίλησαν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιώτες οι οποίοι συμμετέχουν σε μια άσκηση για την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης, με στόχο να προετοιμάσουν μελλοντικές αποστολές αυτού του είδους στη Μαύρη Θάλασσα.

«Βολοντίμιρ, είστε ο πρώτος ηγέτης που υποδέχομαι αφότου ανέλαβα καθήκοντα και αυτό δεν συνέβη τυχαία», είπε ο Εργατικός πρωθυπουργός, δηλώνοντας ότι θέλει να στείλει ένα «ξεκάθαρο μήνυμα».

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«Είμαστε 100% στο πλευρό της Ουκρανίας και εγώ προσωπικά 100% στο δικό σας πλευρό και θα τιμήσω όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβε αυτή η χώρα» απέναντι στο Κίεβο, πρόσθεσε.

Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι θα μοιραστεί με την Ουκρανία την πνευματική ιδιοκτησία του νέου βρετανικού συστήματος αντιμετώπισης των ηλεκτρονικών παρεμβολών, του αποκαλούμενου Stone Cloak, το οποίο θεωρείται ικανό να δυσχεράνει τον εντοπισμό και τη στόχευση των δρόνων από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Το Κίεβο θα μπορέσει έτσι να παράγει «σε μεγάλη κλίμακα» τέτοιου είδους συσκευές και τα μη επανδρωμένα αεροπλάνα του θα μπορούν «να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να σώσουν ουκρανικές ζωές», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την απόφαση που έλαβε η βρετανική κυβέρνηση και προσκάλεσε «τον Άντι», όπως τον αποκάλεσε, να επισκεφθεί την Ουκρανία.

Ο προκάτοχος του Μπέρναμ στην πρωθυπουργία, ο Κιρ Στάρμερ, επισκέφθηκε το Κίεβο λίγες ημέρες προτού παραιτηθεί, νωρίτερα αυτόν τον μήνα και δεσμεύτηκε ότι θα δώσει 300 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Ουκρανία να αγοράσει 16 σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen.
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