Από τη Λιβύη στην Κρήτη, το μεταναστευτικό από την απέναντι πλευρά: «Πρώτα ο Θεός, μετά θα πάω στη Ελλάδα, ακολουθούμε όσους έφυγαν πριν από εμάς»

Η νέα αποστολή της «Μέδουσας» του protothema.gr δεν καταγράφει μόνο τις βάρκες που φεύγουν - Αναζητά τους ανθρώπους, τα δίκτυα, τις αιτίες και τις πολιτικές ευθύνες πίσω από μία διαδρομή που έχει πλέον εδραιωθεί και συνδέει άμεσα τις ακτές της Λιβύης με τη Γαύδο και την Κρήτη