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Ρωσικές επιθέσεις από αέρος και εδάφους με τρεις νεκρούς κι έξι τραυματίες στη νοτιοανατολική Ουκρανία, βίντεο
Ρωσικές επιθέσεις από αέρος και εδάφους με τρεις νεκρούς κι έξι τραυματίες στη νοτιοανατολική Ουκρανία, βίντεο
Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ενημέρωσε μέσω Telegram για επιθέσεις πυροβολικού και επιδρομές drones σε αρκετές τοποθεσίες
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων σήμερα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.
Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ενημέρωσε μέσω Telegram για επιθέσεις πυροβολικού και επιδρομές drones σε αρκετές τοποθεσίες. Σημείωσε πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, μια γυναίκα βρήκε τον θάνατο στην περιοχή Σινελνίκοβε, κι ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πόλη Πάβλοχραντ.
Δείτε βίντεο
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.
Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά ενημέρωσε μέσω Telegram για επιθέσεις πυροβολικού και επιδρομές drones σε αρκετές τοποθεσίες. Σημείωσε πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Νικόπολη, μια γυναίκα βρήκε τον θάνατο στην περιοχή Σινελνίκοβε, κι ένας άνδρας τραυματίστηκε στην πόλη Πάβλοχραντ.
Δείτε βίντεο
‼️🇺🇦🏴☠"It stings my eyes, I can't breathe": After the strike, Dnipropetrovsk was enveloped in acrid smoke.— King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) July 27, 2026
▪️After the night attack in Dnepropetrovsk, there is a strong smell of ammonia, it is difficult to breathe in the streets, people on the streets cover their faces.… pic.twitter.com/HYLMQRCGBb
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.
💥 The moment a Geran jet struck Dnipropetrovsk. pic.twitter.com/ou7K0MV4An— Military Summary (@MilitarySummary) July 27, 2026
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