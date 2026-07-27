Φωτιά και στα Χάιλαντς της Σκωτίας, μπορεί να καίει για εβδομάδες ή μήνες
ΚΟΣΜΟΣ
Σκωτία Φωτιά Δασική πυρκαγιά

Φωτιά και στα Χάιλαντς της Σκωτίας, μπορεί να καίει για εβδομάδες ή μήνες

Θεωρείται μία από τις χειρότερες στην ιστορία της Σκωτίας - Έχει προκαλέσει ζημιά που θα χρειαστεί δεκαετίες για να επανορθωθεί

Φωτιά και στα Χάιλαντς της Σκωτίας, μπορεί να καίει για εβδομάδες ή μήνες
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Εδώ και 12 ημέρες καίει η φωτιά σε ένα από τα ωραιότερα σημεία των Χάιλαντς στη Σκωτία, με τις Αρχές να φοβούνται ότι θα περάσουν εβδομάδες ή και μήνες ως την κατάσβεση.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εθνικό πάρκο Κέρνγκορμς καταστρέφει δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Έχει καεί δάσος με πεύκα 300 ετών, αλλά οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν φτιάχνοντας αντιπυρικές ζώνες παρθένο δάσος με ακόμη παλιότερα δέντρα.

Τουλάχιστον ένα χωριό εκκενώθηκε την Παρασκευή.





Σε αυτό το πλαίσιο οι Αρχές λένε ότι θα χρειαστούν εβδομάδες -αν όχι και μήνες- μέχρι να σβήσει η φωτιά.

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Κάτοικοι της περιοχής είπαν στον Guardian ότι οι Αρχές θα μπορούσαν να περιορίσουν την φωτιά από τις πρώτες ώρες όταν ήταν πιο εύκολα διαχειρίσιμη.

Ήδη θεωρείται η χειρότερη στην περιοχή, με ζημιά στο φυσικό τοπίο που θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να επανορθωθεί, αναφέρει ο Guardian.

Τα μεγάλα ζώα που ζούσαν εκεί, όπως τα ελάφια κατάφεραν να σωθούν, όχι όμως τα μικρά θηλαστικά, τα έντομα και τα πτηνά, σημειώνουν ακόμη οι ειδικοί.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. Στη Βρετανία οι δασικές πυρκαγιές κατά κανόνα οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια.

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