Φονικό στη Σύρο: Τα δύο μαχαίρια, τα 13.000 ευρώ και το οπλοστάσιο μέσα στο σπίτι, τι αποκαλύπτει η δικογραφία, δείτε φωτογραφίες ντοκουμέντα