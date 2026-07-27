Οι 30 τρίχες, τα εξαφανιζόμενα μηνύματα και η αμοιβή: Πώς ο τοξικολόγος της μαφίας της Κρήτης έδινε οδηγίες για τις ψευδείς εκθέσεις

Η συνομιλία συνεχίζεται με αναφορές σε οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενη υπόθεση, με τον Συνήγορο να αναφέρει ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα. Λίγο αργότερα, η συζήτηση περνά σε νέα υπόθεση που αφορά άτομο το οποίο είχε συλληφθεί για υπόθεση κοκαΐνης και επρόκειτο να περάσει από ανακριτική διαδικασία.Ο Συνήγορος ζητά νέα πραγματογνωμοσύνη, ενώ ο Καθηγητής Τοξικολογίας εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.: «Χρειάζομαι και άλλη πραγματογνωμοσύνη μάλλον… μέχρι την Παρασκευή.»: «Δεν γίνεται τώρα αυτό. Σε μία μέρα δεν υπάρχει περίπτωση.»Στη συνέχεια, ο Συνήγορος αναφέρεται στο πρόσωπο της υπόθεσης λέγοντας ότι πρόκειται για βαρύ χρήστη κοκαΐνης, ενώ ο Καθηγητής Τοξικολογίας επιμένει ότι απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και χρόνος.: «Είναι βαρύς χρήστης κοκαΐνης… αυτό μπορώ να στο εγγυηθώ και εγώ.»: «Μπορούμε να πάρουμε τα δείγματα, αλλά δεν θα είναι έτοιμο αυτό. Δεν γίνεται τυπικά να γίνουν όλα αυτά τα έγγραφα.»Η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορά στον τρόπο λήψης του δείγματος, καθώς το πρόσωπο που αφορά η υπόθεση βρίσκεται υπό κράτηση.Ο Καθηγητής Τοξικολογίας εμφανίζεται να επισημαίνει ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει με τρόπο που να μπορεί να υποστηριχθεί επίσημα.: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι εκεί αυτό… πρέπει να είναι κάπως επίσημα αυτό. Για να φανεί.»Ο Συνήγορος αναφέρει ότι το δείγμα θα μπορούσε να σταλεί μέσω συγγενικού προσώπου με κούριερ, ενώ στη συνέχεια συζητούνται οι αμοιβές.: «Θα συνεννοηθώ και ό,τι καλύτερο για την τιμή και θα σας ενημερώσω.»Σε άλλο σημείο της συνομιλίας γίνεται αναφορά σε ποσό άνω των 1.000 ευρώ για τη νέα υπόθεση.: «Θα μιλήσω και εγώ να δω τι λεφτά έχει… Πάνω από χίλια σίγουρα.»Η συνομιλία επεκτείνεται και σε τρίτη υπόθεση, την οποία ο Συνήγορος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή, κάνοντας αναφορά σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης.: «Ήθελα να είμαι προετοιμασμένη. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το άλλο. Είναι εγκληματική.»Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο συνομιλητές αναφέρονται σε διαφορετικές υποθέσεις, σε δείγματα τρίχας, σε πραγματογνωμοσύνες και σε οικονομικές συμφωνίες.Το περιεχόμενο της καταγεγραμμένης συνομιλίας, όπως περιλαμβάνεται στη δικογραφία, εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τον τρόπο έκδοσης και αξιοποίησης τοξικολογικών εκθέσεων.