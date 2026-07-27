Τα ζώα πληρώνουν βαρύ τίμημα στις πυρκαγιές στη Γαλλία, καταστρέφονται βιότοποι και απειλούνται είδη υπό εξαφάνιση

Περιοχές θα είναι αφιλόξενες καθώς θα σπάσει η τροφική αλυσίδα

και ιδίως τη Ζιρόντ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.



Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Οι συνέπειες όμως θα είναι «καταστροφικές», εκτιμά η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί, που αναμένει ότι οι απώλειες των άγριων ζώων θα είναι «εξαιρετικά μεγάλες».



κοινότητα του Πορζ που καταστράφηκε από τη φωτιά, «τίποτα δεν αντιστάθηκε» στις φλόγες, είπε ο δασοπόνος μηχανικός Λοράν Τιγιόν, που εργάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Δασών (ONF). «Η δύναμη της φωτιάς και η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστιες», είπε.



Όπως συμβαίνει συχνά στις δασικές πυρκαγιές, η πανίδα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στα ζώα που έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν και σε εκείνα που παγιδεύονται στις φλόγες.



Τα παγιδευμένα ζώα Αμφίβια, έντομα, ερπετά… Πάρα πολλά είδη δεν έχουν την ταχύτητα για να διαφύγουν καθώς εξαπλώνονται γοργά οι φλόγες. Μεταξύ αυτών είναι και ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο πηλοβάτης, ένα είδος φρύνου που ζει στη Μεσόγειο και στα παράλια του Ατλαντικού, η μαργαριτοσαύρα, μια από τις μεγαλύτερες σαύρες της Ευρώπης, που ξεχωρίζει από τα ζωηρά χρώματά της και η νανομυγαλή, το μικρότερο θηλαστικό του κόσμου.



έντομα θα επηρεαστούν επίσης σημαντικά, κυρίως εκείνα που βρίσκονται στο στάδιο της προνύμφης και όσα ζουν στα δάση, είπε ο Γκρεγκουάρ Λοΐς, ορνιθολόγος στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού. Ως αποτέλεσμα, η επιστροφή στα καμένα δάση θα είναι δύσκολη και για τα ωδικά πτηνά, που τρέφονται κατά κύριο λόγο με έντομα.



«Η περιοχή θα είναι εντελώς αφιλόξενη το επόμενο έτος», καθώς θα σπάσει η τροφική αλυσίδα, εξήγησε ο Λοΐς.



Για τα θαλάσσια είδη, οι στάχτες και τα τοξικά μόρια του καπνού θα αποδειχθούν ολέθρια, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενι, ειδική στην προστασία των ζώων και τη διαχείριση κρίσεων. Έφερε ως παράδειγμα τη στικτή νεροχελώνα, ένα είδος που έχει ήδη επηρεαστεί από τις πυρκαγιές του 2022.

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Τα ζώα που γλίτωσαν… δεν έχουν πλέον σπίτι Πολλά γρήγορα ζώα πρόλαβαν να φύγουν πριν τα φτάσουν οι φλόγες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή. Ένα ζαρκάδι ή ένα ελάφι μπορούν να πηδήξουν ένα φράχτη δύο μέτρων με ένα άλμα και να φτάσουν στον δρόμο όμως, τα πανικοβλημένα ζώα κινδυνεύουν, βγαίνοντας από τα δάση, να συγκρουστούν με αυτοκίνητα ή με τρένα, είπε ο Λοΐς.



Υπάρχουν επίσης «δευτερογενείς» παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται με την τοξικότητα των καπνών, ή με τα πλαστικά μόρια που θα εισπνεύσουν τα πουλιά, ανέφερε η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενί, η οποία αύριο θα μεταβεί στην κοινότητα Μεζός της Λαντ για να βοηθήσει τους πυροσβέστες να προστατεύσουν τα ζώα.



Όσα γλίτωσαν θα πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν. «Θα αναγκαστούν να βρουν μια θέση σε άλλα εδάφη, που είναι ήδη κατειλημμένα από άλλα ζώα και οι πόροι δεν επαρκούν για όλους», είπε ο Λοΐς.



Το θέμα της επανεισαγωγής των άγριων ζώων θα τεθεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, είπε η υπουργός Μονίκ Μπαρμπί, εξηγώντας ότι «χρειάζονται έναν βιότοπο».



Αποπροσανατολισμένα ζαρκάδια στα φλεγόμενα δάση, σαύρες παγιδευμένες από την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς ... Τα άγρια ζώα πληρώνουν βαρύ τίμημα στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που σαρώνουν τη Γαλλία , στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι. Οι συνέπειες όμως θα είναι «καταστροφικές», εκτιμά η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί, που αναμένει ότι οι απώλειες των άγριων ζώων θα είναι «εξαιρετικά μεγάλες».Σε ορισμένες ζώνες, όπως στηνπου καταστράφηκε από τη φωτιά, «τίποτα δεν αντιστάθηκε» στις φλόγες, είπε ο δασοπόνος μηχανικός Λοράν Τιγιόν, που εργάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Δασών (ONF). «Η δύναμη της φωτιάς και η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστιες», είπε.Όπως συμβαίνει συχνά στις δασικές πυρκαγιές, η: στα ζώα που έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν και σε εκείνα που παγιδεύονται στις φλόγες.Αμφίβια, έντομα, ερπετά… Πάρα πολλά είδη δεν έχουν την ταχύτητα για να διαφύγουν καθώς εξαπλώνονται γοργά οι φλόγες. Μεταξύ αυτών είναι και ζώα που, όπως ο πηλοβάτης, ένα είδος φρύνου που ζει στη Μεσόγειο και στα παράλια του Ατλαντικού, η μαργαριτοσαύρα, μια από τις μεγαλύτερες σαύρες της Ευρώπης, που ξεχωρίζει από τα ζωηρά χρώματά της και η νανομυγαλή, το μικρότερο θηλαστικό του κόσμου.Ταθα επηρεαστούν επίσης σημαντικά, κυρίως εκείνα που βρίσκονται στο στάδιο της προνύμφης και όσα ζουν στα δάση, είπε ο Γκρεγκουάρ Λοΐς, ορνιθολόγος στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού. Ως αποτέλεσμα, η επιστροφή στα καμένα δάση θα είναι δύσκολη και για τα, που τρέφονται κατά κύριο λόγο με έντομα.«Η περιοχή θα είναιτο επόμενο έτος», καθώς θα σπάσει η τροφική αλυσίδα, εξήγησε ο Λοΐς.Για ταείδη, οι στάχτες και τατου καπνού θα αποδειχθούν ολέθρια, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενι, ειδική στην προστασία των ζώων και τη διαχείριση κρίσεων. Έφερε ως παράδειγμα τη στικτή, ένα είδος που έχει ήδη επηρεαστεί από τις πυρκαγιές του 2022.Πολλά γρήγορα ζώα πρόλαβαν να φύγουν πριν τα φτάσουν οι φλόγες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή. Ένα ζαρκάδι ή ένα ελάφι μπορούν να πηδήξουν ένα φράχτη δύο μέτρων με ένα άλμα και να φτάσουν στον δρόμο όμως, τα πανικοβλημένα ζώα κινδυνεύουν, βγαίνοντας από τα δάση, να συγκρουστούν με αυτοκίνητα ή με τρένα, είπε ο Λοΐς.Υπάρχουν επίσης «δευτερογενείς» παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται με τηντων καπνών, ή με τα πλαστικά μόρια που θα εισπνεύσουν τα πουλιά, ανέφερε η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενί, η οποία αύριο θα μεταβεί στην κοινότητα Μεζός της Λαντ για να βοηθήσει τους πυροσβέστες να προστατεύσουν τα ζώα.Όσα γλίτωσαν θα πρέπει ναγια να επιβιώσουν. «Θα αναγκαστούν να βρουν μια θέση σε άλλα εδάφη, που είναι ήδη κατειλημμένα από άλλα ζώα και οι πόροι δεν επαρκούν για όλους», είπε ο Λοΐς.Το θέμα της επανεισαγωγής των άγριων ζώων θα τεθεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, είπε η υπουργός Μονίκ Μπαρμπί, εξηγώντας ότι «χρειάζονται έναν βιότοπο».

«Η επανεισαγωγή τους ενώ δεν υπάρχουν πλέον δάση είναι περίπλοκο ζήτημα. Επομένως, αρχικά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε το αναγκαίο περιβάλλον», είπε σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.