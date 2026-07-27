Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε δάνειο ύψους 302 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ για τον εκσυγχρονισμό του στρατού

«Το δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις στην άμυνα, κυρίως στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Αλβανία απέναντι στο ΝΑΤΟ», είπε στη Βουλή ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσαλιστών, Ταουλάντ Μπάλα