Ζούμε με τις φωτιές μια πρωτοφανή κατάσταση, τη χειρότερη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο Μακρόν
Ζούμε με τις φωτιές μια πρωτοφανή κατάσταση, τη χειρότερη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει ο Μακρόν
Θα πρέπει να φυτέψουμε ένα διαφορετικό δάσος, προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος
Την ανάγκη για ένα «διαφορετικό» δάσος επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν που επισκέφτηκε στο Μπορντώ το συντονιστικό κέντρο για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς στην περιοχή.
«Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα του έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους.
Μεταξύ άλλων είπε ότι «αντιμετωπίζουμε μια πυρκαγιά που δεν έχει προηγούμενο» και τόνισε ότι «βρισκόμαστε στην πιο σοβαρή κατάσταση που έχει καταγραφεί ποτέ — τη χειρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».
Επισήμανε ότι «η περίοδος των πυρκαγιών απέχει πολύ από το τέλος της. Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τα επίπεδα-ρεκόρ που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής ξηρασίας τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία έχει ξεράνει τα δάση μας, έχει στερήσει την υγρασία τους και τα έχει καταστήσει πολύ πιο ευάλωτα».
Πρόσθεσε ότι «θα πρέπει -το γνωρίζουμε- να ξαναφυτέψουμε και να ανοικοδομήσουμε ένα διαφορετικό δάσος», διότι «πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής» καθώς και «στις πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό» που αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες, είπε από την αίθουσα όπου συνεδριάζει το επιχειρησιακό κέντρο.
Είχε πάντως να μεταφέρει και την καλή είδηση ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
Πρόκειται για πυρκαγιά διαφορετική από αυτή που καίει στον νομό Ζιρόντ, η οποία απειλεί τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντώ. Η κατάσταση σε αυτή έχει σταθεροποιηθεί κάπως αλλά παραμένει επικίνδυνη και «πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας.
«Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα του έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους.
Μεταξύ άλλων είπε ότι «αντιμετωπίζουμε μια πυρκαγιά που δεν έχει προηγούμενο» και τόνισε ότι «βρισκόμαστε στην πιο σοβαρή κατάσταση που έχει καταγραφεί ποτέ — τη χειρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».
French President Macron:— Clash Report (@clashreport) July 27, 2026
We are facing a fire that is completely unprecedented. We are experiencing the most severe situation we have ever recorded—the worst since the Second World War.
More than 160,000 hectares have already burned, and the fire season is far from over.
That… pic.twitter.com/Xe1TnoOjWa
July 27, 2026
Είχε πάντως να μεταφέρει και την καλή είδηση ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του νομού Λαντ, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
Πρόκειται για πυρκαγιά διαφορετική από αυτή που καίει στον νομό Ζιρόντ, η οποία απειλεί τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντώ. Η κατάσταση σε αυτή έχει σταθεροποιηθεί κάπως αλλά παραμένει επικίνδυνη και «πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και ημέρες», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας.
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