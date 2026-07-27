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Ένας νεκρός από τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθo που ξέσπασε μετά από έκρηξη
Ένας νεκρός από τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθo που ξέσπασε μετά από έκρηξη
Δύο άτομα μετέβησαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου φέροντας ελαφρά εγκαύματα
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, μετά από ισχυρή έκρηξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως εντός τους εργοστασίου εντοπίστηκε νεκρός ένας 25χρονος.
Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων. Λίγο πριν τις 15:00, η φωτιά εντός του εργοστασίου είχε τεθεί υπό έλεγχο.
Στον χώρο του εργοστασίου, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν βρεθεί όλοι σώοι, πλην του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός.
Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων. Λίγο πριν τις 15:00, η φωτιά εντός του εργοστασίου είχε τεθεί υπό έλεγχο.
Στον χώρο του εργοστασίου, βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι και ένας οδηγός και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν βρεθεί όλοι σώοι, πλην του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός.
Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Σε αυξημένη ετοιμότητα το Νοσοκομείο Κορίνθου
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Παράλληλα, στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται σε επιφυλακή ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η διακομιδή τραυματιών, εφόσον παραστεί ανάγκη.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άτομα προσήλθαν περιπατητικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου φέροντας ελαφρά εγκαύματα. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Οι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό και στη συνέχεια αποχώρησαν, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία.
Δήμαρχος Κορίνθου: «Έχει σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο όμως είχαμε έναν νέο άνθρωπο νεκρό
O Δήμαρχος Κορίνθου Νίκος Σταυρέλης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού η φωτιά ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη και πως οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο.
Όπως είπε «η φωτιά έχει σβήσει». Όσον αφορά τους εργαζομένους που ήταν στο σημείο κατά την διάρκεια της έκρηξης ανέφερε πως υπάρχει «ένας νεκρός ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν στο σημείο διασώθηκαν». Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε «ότι το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».
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Δείτε τις φωτογραφίες από το protothema.gr:
Σε αυξημένη ετοιμότητα το Νοσοκομείο Κορίνθου
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.
Παράλληλα, στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται σε επιφυλακή ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η διακομιδή τραυματιών, εφόσον παραστεί ανάγκη.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άτομα προσήλθαν περιπατητικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου φέροντας ελαφρά εγκαύματα. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Οι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό και στη συνέχεια αποχώρησαν, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία.
Δήμαρχος Κορίνθου: «Έχει σβήσει η φωτιά στο εργοστάσιο όμως είχαμε έναν νέο άνθρωπο νεκρό
O Δήμαρχος Κορίνθου Νίκος Σταυρέλης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού η φωτιά ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη και πως οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο.
Όπως είπε «η φωτιά έχει σβήσει». Όσον αφορά τους εργαζομένους που ήταν στο σημείο κατά την διάρκεια της έκρηξης ανέφερε πως υπάρχει «ένας νεκρός ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν στο σημείο διασώθηκαν». Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε «ότι το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».
Δείτε τις φωτογραφίες από το protothema.gr:
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