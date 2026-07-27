Ένας νεκρός από τη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθo που ξέσπασε μετά από έκρηξη

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Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.Παράλληλα, στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται σε επιφυλακή ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η διακομιδή τραυματιών, εφόσον παραστεί ανάγκη.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άτομα προσήλθαν περιπατητικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου φέροντας ελαφρά εγκαύματα. Όπως έγινε γνωστό, βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.Οι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό και στη συνέχεια αποχώρησαν, καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία.O Δήμαρχος Κορίνθου Νίκος Σταυρέλης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για την φωτιά στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού η φωτιά ανέφερε ότι η έκρηξη ήταν πολύ μεγάλη και πως οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σεαπό το σημείο.Όπως είπε «η φωτιά έχει σβήσει». Όσον αφορά τους εργαζομένους που ήταν στο σημείο κατά την διάρκεια της έκρηξης ανέφερε πως υπάρχει «ένας νεκρός ο οποίος είναι νεότατος, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν στο σημείο διασώθηκαν». Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε «ότι το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».