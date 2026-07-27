Σάλος στην Ταϊλάνδη με Ιταλούς μαθητές που έβρισαν γυναίκα στο τρένο, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σχολική εκδρομή Τρένο Ταϊλάνδη Μπανγκόκ

Σάλος στην Ταϊλάνδη με Ιταλούς μαθητές που έβρισαν γυναίκα στο τρένο, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη, δείτε βίντεο

Το βίντεο του περιστατικού έγινε viral με περισσότερες από 16 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή

Σάλος στην Ταϊλάνδη με Ιταλούς μαθητές που έβρισαν γυναίκα στο τρένο, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη, δείτε βίντεο
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Αντιδράσεις προκάλεσε στην Ταϊλάνδη η συμπεριφορά ομάδας Ιταλών μαθητών που επισκεπτόταν τη Μπανγκόκ, όταν προσέβαλαν λεκτικά μια γυναίκα μέσα σε τρένο, επειδή τους ζήτησε να χαμηλώσουν τον τόνο της φωνής τους.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές.

Το επίμαχο επεισόδιο μέσα στο τρένο


Στο βίντεο, η γυναίκα απευθύνεται στους νεαρούς λέγοντάς τους: «Στην Ταϊλάνδη δεν φωνάζουμε», καλώντας τους να σεβαστούν τους υπόλοιπους επιβάτες.

Όταν τους ρώτησε από ποια χώρα κατάγονται, οι έφηβοι απάντησαν ειρωνικά «Ταϊλάνδη», ενώ στη συνέχεια την εξύβρισαν και ένας από αυτούς της έκανε άσεμνη χειρονομία, την ώρα που οι υπόλοιποι γελούσαν και συνέχιζαν να προκαλούν φασαρία.

Σύμφωνα με το βίντεο, ένας από τους συνοδούς της ομάδας φέρεται να απάντησε στη γυναίκα με ειρωνικό τρόπο, λέγοντας: «Συγγνώμη που φέρνουμε χρήματα στη χώρα σας», πριν της ζητήσει να σωπάσει, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται «απλώς για παιδιά».

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Το περιστατικό προκάλεσε κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χιλιάδες χρήστες καταδίκασαν τη συμπεριφορά της ομάδας, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός δεν δικαιολογεί την έλλειψη σεβασμού προς τους κατοίκους και την τοπική κουλτούρα. Κάποιοι εντόπισαν τα σχολεία των μαθητών, ενώ άλλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

Το βίντεο της συγγνώμης μετά τις αντιδράσεις

Μετά τον διεθνή σάλο, η ιταλική πρεσβεία στην Μπανγκόκ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι υπεύθυνοι της σχολικής αποστολής και ένας από τους μαθητές να ζητούν συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους.

Σε αυτό, τρεις ενήλικες και ένας από τους μαθητές υποκλίνονται και ζητούν συγγνώμη από τον λαό της Ταϊλάνδης για τη συμπεριφορά τους.



«Ζητούμε συγχώρεση από τον λαό και τη χώρα της Ταϊλάνδης για τη συμπεριφορά μας», ανέφερε ένας από τους υπεύθυνους, παραδεχόμενος ότι καθυστέρησαν να αντιδράσουν, κάτι που χαρακτήρισε λανθασμένη απόφαση.

Μία από τις συνοδούς δήλωσε ότι «τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν τον σεβασμό», εκφράζοντας τη βαθιά της λύπη προς όσους προσβλήθηκαν. Παράλληλα, ένας από τους μαθητές παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν λανθασμένη και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

Οι υπεύθυνοι της αποστολής τόνισαν ότι δεν αποδέχονται τέτοιες συμπεριφορές, γνωστοποιώντας ότι οι μαθητές θα επιστρέψουν άμεσα στην Ιταλία και ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε να κατανοήσουν τη σημασία του σεβασμού προς τις χώρες και τους πολιτισμούς που επισκέπτονται.
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