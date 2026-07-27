Μικρή νίκη στη φωτιά στο Μπορντώ, αλλά είναι «απρόσμενη σαν να έχει δική της ζωή», λέει η γαλλική κυβέρνηση
Λιγότερα τα ενεργά μέτωπα, ακόμη δεν οριοθετήθηκε και οι κίνδυνοι παραμένουν - Υπό έλεγχο η φωτιά στον γειτονικό νομό Λαντ - Έρχεται νέος καύσωνας και ξηροί άνεμοι στην περιοχή
Μόλις σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης μπόρεσαν να μιλήσουν για «μια μικρή νίκη στα μέτωπα» αλλά ο κίνδυνος από τις στάχτες και τις ξαφνικές αλλαγές του ανέμου είναι υπαρκτός.
🚨🇫🇷🔥 FLASH | Aucune évacuation de Bordeaux n’est envisagée à ce stade.— Info France (@information360_) July 27, 2026
Thomas Cazenave assure que le feu se situe à environ 15 km de la métropole et qu’il ne progresse pas sur son flanc ouest.#Bordeaux #Gironde #Incendie #France #Pompiers pic.twitter.com/OL3uWdQ63X
❗️ [ 🇫🇷 FRANCE ]— Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 27, 2026
🔸 Vidéo du 1er Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile engagé sur l'immense incendie en Gironde.
De son côté, le porte-parole des sapeurs-pompiers assure que ses hommes ne sont « pas démoralisés » et ont « la rage au ventre ». pic.twitter.com/QUprvyqgym
Παρά ταύτα και ο ίδιος είπε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες και η βλάστηση στα δάση της περιοχής κάνουν την φωτιά να συμπεριφέρεται «με εντελώς απρόσμενο τρόπο». «Είναι αυτόνομη, διατηρείται από μόνη της και εκτείνεται παντού, είναι μια φωτιά που είναι δύσκολο να την ελέγξεις», παραδέχτηκε.
🔴 INFO - #FaitsDivers : Le gigantesque incendie ayant ravagé 42 000 hectares aux portes de #Bordeaux est désormais stabilisé, mais pas encore fixé, selon le ministre de l’Intérieur.— FranceNews24 (@FranceNews24) July 27, 2026
👉 Les autorités restent très vigilantes et craignent une reprise du feu avec la vague de… pic.twitter.com/eqEfmlM44E
Μακρόν: «Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος»Στην περιοχή έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για να συναντηθεί με τις ομάδες πυρόσβεσης, τις οποίες ευχαρίστησε για το έργο τους.
Message radio à toutes les forces engagées contre les incendies en Gironde. pic.twitter.com/icOw9vjC3z— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 27, 2026
🔴🔥🛰️ FLASH INFO - Les images satellites montrent une reprise progressive des incendies en #Gironde depuis le milieu de l'après-midi.— ActuCenter (@ActuCenter) July 27, 2026
▶️ Les pompiers redoutent une nouvelle nuit de lutte particulièrement difficile. pic.twitter.com/8aEbW14rNY
🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Irréel : Les images apocalyptiques prises depuis un Canadair montrent l’ampleur de l’incendie qui ravage la Gironde, à seulement 15 km de la métropole bordelaise. pic.twitter.com/6twJ1kuyOa— Bastion (@BastionMediaFR) July 26, 2026
Εκτεταμένη καταστροφή
Αλλά και οι τοπικές Αρχές μιλούν για τη «φωτιά του αιώνα» που φτάνει πλέον μόλις στα 15 χιλιόμετρα από τα περίχωρα του Μπορντώ. Η καταστροφή είναι και οικονομική, σε μια τουριστική περιοχή με αξιόλογη παραγωγή κρασιού.
Η πυροσβεστική προσπαθεί να περιορίσει τα μέτωπα με επιβραδυντικό υγρό -έχει επιστρατευτεί και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό A400M σε ειδική, πειραματική διαμόρφωση- αλλά τα αποτελέσματα παραμένουν πενιχρά.
🇫🇷🔥👮 EN IMAGES | "Prenez vos enfants, vos animaux, et quittez la zone". Les gendarmes procèdent en catastrophe aux évacuations lors des incendies de Gironde. pic.twitter.com/DDG25kEmJe— Cerfia (@CerfiaFR) July 27, 2026
Τα στατιστικά από την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντώ είναι οδυνηρά: 420.000 καμμένα στρέμματα στο Ζιρόντ, περίπου 220.000 άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και 13.000 επιχειρήσεις έκλεισαν.
Η έκταση που έχει καεί μέχρι στιγμής στο Ζιρόντ είναι διπλάσια από αυτή που κάηκε το 2022 στην ίδια επαρχία.
🔴🔥 FLASH INFO - Des habitantes tentent d'éteindre les multiples reprises de feu en #Gironde en cet fin d'après-midi.— ActuCenter (@ActuCenter) July 27, 2026
▶️ Les incendies en Gironde progressent moins, mais ils ne sont toujours pas fixés.
(Image BFMTV à Arès) pic.twitter.com/HKSF2ntrE9
Ενισχύονται οι ευρωπαϊκές δυνάμεις
Στη μάχη έχουν ριχτεί 2.750 πυροσβέστες με 18 εναέρια μέσα, 1.500 στρατιώτες και 1.440 από άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως βέβαια και πολίτες. Οι κατοικίες που έχουν καταστραφεί είναι τουλάχιστον 240 ενώ πυροσβέστες που έχουν τραυματιστεί ανέρχονται σε 88 (οι 10 πιο σοβαρά), πάντα με την τελευταία καταγραφή.
Σήμερα η Κομισιόν ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνδρομής προς τη Γαλλία αλλά και την Ισπανία που επίσης αντιμετωπίζει καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.
Στη Γαλλία επιχειρούν επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα από την Τσεχία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr