Μικρή νίκη στη φωτιά στο Μπορντώ, αλλά είναι «απρόσμενη σαν να έχει δική της ζωή», λέει η γαλλική κυβέρνηση

Λιγότερα τα ενεργά μέτωπα, ακόμη δεν οριοθετήθηκε και οι κίνδυνοι παραμένουν - Υπό έλεγχο η φωτιά στον γειτονικό νομό Λαντ - Έρχεται νέος καύσωνας και ξηροί άνεμοι στην περιοχή

εξακολουθεί να κατακαίει δασικές περιοχές και να απειλεί κατοικημένες περιοχές.



Μόλις σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης μπόρεσαν να μιλήσουν για «μια μικρή νίκη στα μέτωπα» αλλά ο κίνδυνος από τις στάχτες και τις ξαφνικές αλλαγές του ανέμου είναι υπαρκτός.



λιγότερες ενεργές εστίες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Πρόσθεσε ότι οι άνεμοι έχουν πέσει, αλλά οι ενεργές εστίες παραμένουν.



Παρά ταύτα και ο ίδιος είπε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες και η βλάστηση στα δάση της περιοχής κάνουν την φωτιά να συμπεριφέρεται «με εντελώς απρόσμενο τρόπο». «Είναι αυτόνομη, διατηρείται από μόνη της και εκτείνεται παντού, είναι μια φωτιά που είναι δύσκολο να την ελέγξεις», παραδέχτηκε.



Κλείσιμο ο καιρός δεν σύμμαχος των πυροσβεστών: Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει ξανά ή και να ξεπεράσεις τους 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς σταγόνα βροχής, με ξηρούς ανέμους.



Μακρόν: «Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος» Στην περιοχή έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας ο Γάλλος πρόεδρος



«Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα του έχουν κατακάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους.



Είμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή κατάσταση τονίζουν οι γαλλικές Αρχές για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει από την περασμένη εβδομάδα στον ευρύτερη περιοχή του Μπορντώ , η οποίαΜόλις σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης μπόρεσαν να μιλήσουν για «μια μικρή νίκη στα μέτωπα» αλλά ο κίνδυνος από τις στάχτες και τις ξαφνικές αλλαγές του ανέμου είναι υπαρκτός.Η πυρκαγιά έχει πλέον, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Πρόσθεσε ότι οι άνεμοι έχουν πέσει, αλλά οι ενεργές εστίες παραμένουν.Παρά ταύτα και ο ίδιος είπε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες και η βλάστηση στα δάση της περιοχής κάνουν την φωτιά να. «Είναι αυτόνομη, διατηρείται από μόνη της και εκτείνεται παντού, είναι μια φωτιά που είναι δύσκολο να την ελέγξεις», παραδέχτηκε.Ωστόσο: Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει ξανά ή και να ξεπεράσεις τους 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς σταγόνα βροχής, με ξηρούς ανέμους.Στην περιοχή έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για να συναντηθεί με τις ομάδες πυρόσβεσης, τις οποίες ευχαρίστησε για το έργο τους.«Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα του έχουν κατακάψει

«Θα πρέπει, το γνωρίζουμε, να ξαναφυτέψουμε και να ανοικοδομήσουμε ένα διαφορετικό δάσος», διότι «πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής» καθώς και «στις πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό» που αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες, από το επιχειρησιακό κέντρο στο Μπορντώ.





Στον γειτονικό νομό Λαντ, η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε ακόμη ο Μακρόν.



Εκτεταμένη καταστροφή

Αλλά και οι τοπικές Αρχές μιλούν για τη «φωτιά του αιώνα» που φτάνει πλέον μόλις στα 15 χιλιόμετρα από τα περίχωρα του Μπορντώ. Η καταστροφή είναι και οικονομική, σε μια τουριστική περιοχή με αξιόλογη παραγωγή κρασιού.



Η πυροσβεστική προσπαθεί να περιορίσει τα μέτωπα με επιβραδυντικό υγρό -έχει επιστρατευτεί και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό A400M σε ειδική, πειραματική διαμόρφωση- αλλά τα αποτελέσματα παραμένουν πενιχρά.





Τα στατιστικά από την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντώ είναι οδυνηρά: 420.000 καμμένα στρέμματα στο Ζιρόντ, περίπου 220.000 άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και 13.000 επιχειρήσεις έκλεισαν.



Η έκταση που έχει καεί μέχρι στιγμής στο Ζιρόντ είναι διπλάσια από αυτή που κάηκε το 2022 στην ίδια επαρχία.





Ενισχύονται οι ευρωπαϊκές δυνάμεις

Στη μάχη έχουν ριχτεί 2.750 πυροσβέστες με 18 εναέρια μέσα, 1.500 στρατιώτες και 1.440 από άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως βέβαια και πολίτες. Οι κατοικίες που έχουν καταστραφεί είναι τουλάχιστον 240 ενώ πυροσβέστες που έχουν τραυματιστεί ανέρχονται σε 88 (οι 10 πιο σοβαρά), πάντα με την τελευταία καταγραφή.



Σήμερα η Κομισιόν ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνδρομής προς τη Γαλλία αλλά και την Ισπανία που επίσης αντιμετωπίζει καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.



Στη Γαλλία επιχειρούν επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα από την Τσεχία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία.