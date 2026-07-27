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43χρονη influencer δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ από τον εν διαστάσει σύζυγό της αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος, ούρλιαζε και έκλαιγε πριν τη σκοτώσει
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν o γιος της Σάρα Γκίλσον κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο πατριός του, ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι, σκότωσε τη μητέρα του
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν ο γιος της 43χρονης κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο πατριός του, ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι, σκότωσε τη μητέρα του.
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‼️ Θύμα δολοφονίας από τον εν διαστάσει σύζυγό της έπεσε στις ΗΠΑ η 43χρονη influencer Σάρα Γκίλσον λίγες εβδομάδες αφού τον κατήγγειλε ότι ήταν παιδόφιλος. ▪️ Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν ο γιος της 43χρονης κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο πατριός του, ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι, σκότωσε τη μητέρα του. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι στο οποίο έμενε η 43χρονη στην πόλη Ουάσο στην Οκλαχόμα, βρήκαν τη γυναίκα πυροβολημένη στο κεφάλι και δίπλα της νεκρό τον 48χρονο, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί μετά την πράξη του.
Η τραγική εξέλιξη σημειώθηκε δύο εβδομάδες αφότου η Γκίλσον είχε δημοσιεύσει βίντεο στο TikTok χρησιμοποιώντας την τάση στα social media να παρουσιάζεται μια ιστορία σαν να γυρίζεται ντοκιμαντέρ του Netflix.
🔥 A woman in Oklahoma was murdered over a TikTok she made on July 11th.— Unmasked True Crime (@crimeunmasked) July 25, 2026
Less than two weeks ago, Oklahoma mother of two, Sara Gilson, posted a viral TikTok that read:
“Preparing for when Netflix drops a documentary about my soon-to-be ex-husband who I just found out is a… pic.twitter.com/ue8TYDCMwE
Στο βίντεο η 43χρονη έλεγε ότι το δικό της ντοκιμαντέρ θα ήταν «για τον εν διαστάσει σύζυγό μου, για τον οποίο μόλις έμαθα ότι είναι παιδόφιλος». «Μακάρι να έκανα πλάκα», έγραφε τότε στη λεζάντα του βίντεο.
Όπως έγινε γνωστό μετά το έγκλημα, ο 48χρονος, ο οποίος ήταν προπονητής ομάδας μπάσκετ ανηλίκων, κατηγορήθηκε από τη μητέρα μιας 15χρονης αθλήτριας ότι τη φίλησε και την άγγιξε ανάρμοστα. Η ανήλικη κατήγγειλε επίσης στη μητέρα της ότι ο Ντάφι την είχε προσκαλέσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά και της είχε προσφέρει χρήματα «για να κρατήσει το στόμα της κλειστό».
Από την πλευρά της η εφημερίδα The Oklahoman ανέφερε ότι στις 10 Ιουλίου, η Γκίλσον είχε καταθέσει αίτηση για περιοριστικά μέτρα σε βάρος του Ντάφι, υποστηρίζοντας ότι είχε στην κατοχή του όπλο και είχε απειλήσει να αυτοκτονήσει. Η τότε δικαστική απόφαση τον υποχρέωνε να εγκαταλείψει την οικογενειακή κατοικία και να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από τη Γκίλσον.
Κατά την ίδια πηγή η Γκίλσον είχε καταθέσει ακόμη δύο αιτήσεις για περιοριστικά μέτρα κατά του Ντάφι το 2021, ωστόσο οι υποθέσεις δεν προχώρησαν επειδή δεν εμφανίστηκε στις προγραμματισμένες δικαστικές ακροάσεις.
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