43χρονη influencer δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ από τον εν διαστάσει σύζυγό της αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος, ούρλιαζε και έκλαιγε πριν τη σκοτώσει
ΚΟΣΜΟΣ
Οκλαχόμα Δολοφονία Σύζυγος influencer ΗΠΑ Παιδόφιλος

43χρονη influencer δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ από τον εν διαστάσει σύζυγό της αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος, ούρλιαζε και έκλαιγε πριν τη σκοτώσει

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν o γιος της Σάρα Γκίλσον κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο πατριός του, ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι, σκότωσε τη μητέρα του

43χρονη influencer δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ από τον εν διαστάσει σύζυγό της αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος, ούρλιαζε και έκλαιγε πριν τη σκοτώσει
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Θύμα δολοφονίας από τον εν διαστάσει σύζυγό της έπεσε στις ΗΠΑ η 43χρονη influencer Σάρα Γκίλσον λίγες εβδομάδες αφού τον κατήγγειλε ότι ήταν παιδόφιλος.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν ο γιος της 43χρονης κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο πατριός του, ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι, σκότωσε τη μητέρα του.

@protothema.gr

‼️ Θύμα δολοφονίας από τον εν διαστάσει σύζυγό της έπεσε στις ΗΠΑ η 43χρονη influencer Σάρα Γκίλσον λίγες εβδομάδες αφού τον κατήγγειλε ότι ήταν παιδόφιλος. ▪️ Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης όταν ο γιος της 43χρονης κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο πατριός του, ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι, σκότωσε τη μητέρα του. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

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Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι στο οποίο έμενε η 43χρονη στην πόλη Ουάσο στην Οκλαχόμα, βρήκαν τη γυναίκα πυροβολημένη στο κεφάλι και δίπλα της νεκρό τον 48χρονο, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί μετά την πράξη του.

Η τραγική εξέλιξη σημειώθηκε δύο εβδομάδες αφότου η Γκίλσον είχε δημοσιεύσει βίντεο στο TikTok χρησιμοποιώντας την τάση στα social media να παρουσιάζεται μια ιστορία σαν να γυρίζεται ντοκιμαντέρ του Netflix.



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Στο βίντεο η 43χρονη έλεγε ότι το δικό της ντοκιμαντέρ θα ήταν «για τον εν διαστάσει σύζυγό μου, για τον οποίο μόλις έμαθα ότι είναι παιδόφιλος». «Μακάρι να έκανα πλάκα», έγραφε τότε στη λεζάντα του βίντεο.

Όπως έγινε γνωστό μετά το έγκλημα, ο 48χρονος, ο οποίος ήταν προπονητής ομάδας μπάσκετ ανηλίκων, κατηγορήθηκε από τη μητέρα μιας 15χρονης αθλήτριας ότι τη φίλησε και την άγγιξε ανάρμοστα. Η ανήλικη κατήγγειλε επίσης στη μητέρα της ότι ο Ντάφι την είχε προσκαλέσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά και της είχε προσφέρει χρήματα «για να κρατήσει το στόμα της κλειστό».

43χρονη influencer δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ από τον εν διαστάσει σύζυγό της αφού αποκάλυψε ότι ήταν παιδόφιλος, ούρλιαζε και έκλαιγε πριν τη σκοτώσει
O 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι που σκότωσε την 43χρονη και μετά αυτοπυροβολήθηκε


Σύμφωνα με το People η πρώτη κλήση του γιου της 43χρονης στις αρχές έγινε πριν ο Ντάφι την πυροβολήσει στο κεφάλι. «Προσπαθώ να τον ξανακαλέσω, αλλά ακούω μια γυναίκα στο βάθος να ουρλιάζει και να κλαίει. Ακούστηκε επίσης ένας δυνατός κρότος», ακούγεται να λέει ο τηλεφωνητής προς τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο τηλεφωνητής αναφέρεται σε «έναν άνδρα που αναζητούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, αφού πιάστηκε να φιλά μια ανήλικη», επισημαίνοντας ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και πυροβόλο όπλο.

Από την πλευρά της η εφημερίδα The Oklahoman ανέφερε ότι στις 10 Ιουλίου, η Γκίλσον είχε καταθέσει αίτηση για περιοριστικά μέτρα σε βάρος του Ντάφι, υποστηρίζοντας ότι είχε στην κατοχή του όπλο και είχε απειλήσει να αυτοκτονήσει. Η τότε δικαστική απόφαση τον υποχρέωνε να εγκαταλείψει την οικογενειακή κατοικία και να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από τη Γκίλσον.

Κατά την ίδια πηγή η Γκίλσον είχε καταθέσει ακόμη δύο αιτήσεις για περιοριστικά μέτρα κατά του Ντάφι το 2021, ωστόσο οι υποθέσεις δεν προχώρησαν επειδή δεν εμφανίστηκε στις προγραμματισμένες δικαστικές ακροάσεις.
61 ΣΧΟΛΙΑ

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