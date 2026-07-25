«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο»: Η Ελλάδα δίνει μάχη για την ένταξη του Ολύμπου στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Η μεγάλη πρόκληση του υπερτουρισμού

Τι θα σημαίνει η ένταξη στη UNESCO

Στις πλαγιές του συναντώνταικαι, ενώ σε απόσταση μόλις πέντε χιλιομέτρων βρίσκεται τοκαι οιδημιουργώντας ένα σπάνιο φυσικό τοπίο όπου τοΠαράλληλα, η περιοχή διαθέτει σημαντική θρησκευτική κληρονομιά. Στον φάκελο της ελληνικής υποψηφιότητας περιλαμβάνεται, το οποίο θεωρείται ότι είχε περιγράψει ο Πλούταρχος, ενώ στον Όλυμπο βρίσκονται βυζαντινά μοναστήρια και το υψηλότερο σε υψόμετρο ορθόδοξο ξωκλήσι στον κόσμο., όχι μόνο για το διεθνές κύρος του Ολύμπου αλλά καιΤο τελευταίο διάστημα η επισκεψιμότητα έχει εκτοξευθεί, με περίπουνα καταγράφονται μόνο την προηγούμενη χρονιά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότιμετά την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας, η οποία βασίζεται στο ομηρικό έπος και γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα.«Είμαστε χαρούμενοι που έρχονται επισκέπτες, όμως όσο αυξάνονται τόσο μεγαλώνουν και οι κίνδυνοι», επισημαίνει ο αναπληρωτής διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου,Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη απειλή για το βουνό είναι οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Όπως εξηγεί, απαιτούνται επιπλέον πόροι για την ενίσχυση της πυροπροστασίας, τη συντήρηση των μονοπατιών, την κατασκευή καταφυγίων αλλά και τη βελτίωση των γεφυρών και του οδικού δικτύου.Η ένταξη ενός μνημείου στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάςκαι δυνατότητα χρηματοδότησης για έργα προστασίας και διατήρησης.Σήμερασε, ενώ η Ελλάδα διαθέτει, εκ των οποίων μόνο δύο χαρακτηρίζονται ως μικτής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.Ωστόσο, η έκβαση της ελληνικής υποψηφιότητας παραμένει αβέβαιη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβουλευτικοί οργανισμοί της UNESCO έχουν ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αναβολή της τελικής απόφασης.Παρά την αβεβαιότητα, οι τοπικές αρχές επιμένουν ότι η προστασία του Ολύμπου δεν μπορεί να περιμένει.«Η φέρουσα ικανότητα του βουνού έχει σχεδόν εξαντληθεί. Είτε εγκριθεί είτε όχι η υποψηφιότητα, πρέπει να ληφθούν άμεσα περισσότερα μέτρα προστασίας. Η ισορροπία ανάμεσα στην επισκεψιμότητα και στη διατήρηση αυτού του μοναδικού τοπίου είναι το μεγάλο στοίχημα», τονίζει ο δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος.