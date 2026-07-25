«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο»: Η Ελλάδα δίνει μάχη για την ένταξη του Ολύμπου στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο»: Η Ελλάδα δίνει μάχη για την ένταξη του Ολύμπου στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς εξετάζει την ελληνική υποψηφιότητα, με τον υπερτουρισμό, τις πυρκαγιές και την ανάγκη αυστηρότερης προστασίας του μυθικού βουνού να βρίσκονται στο επίκεντρο
Ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια προσπαθειών, η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η υποψηφιότητα του μυθικού βουνού, που σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση αποτελούσε την κατοικία των δώδεκα θεών και τον θρόνο του Δία, εξετάζεται αυτές τις ημέρες από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία συνεδριάζει στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
Η συζήτηση για την ελληνική πρόταση ξεκινά την Κυριακή, στο πλαίσιο της 48ης συνόδου της Επιτροπής, ενώ οι εργασίες ολοκληρώνονται στις 29 Ιουλίου. Η Ελλάδα υπέβαλε για πρώτη φορά τον φάκελο υποψηφιότητας το 1981, υποστηρίζοντας ότι ο Όλυμπος διαθέτει μοναδική πολιτιστική, ιστορική, μυθολογική αλλά και περιβαλλοντική αξία για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Ευάγγελος Γερολιόλιος, θυμάται ακόμη την πρώτη του ανάβαση στην κορυφή πριν από περισσότερα από 40 χρόνια.
«Δεν ξέχασα ποτέ εκείνη τη μοναδική στιγμή, εκείνο το συναίσθημα όταν βρέθηκα στον θρόνο του Δία», δηλώνει, υπογραμμίζοντας πως ο Όλυμπος συνδυάζει όσο λίγα μέρη στον κόσμο τη μυθολογία, την ιστορία και τη φυσική ομορφιά.
Η συζήτηση για την ελληνική πρόταση ξεκινά την Κυριακή, στο πλαίσιο της 48ης συνόδου της Επιτροπής, ενώ οι εργασίες ολοκληρώνονται στις 29 Ιουλίου. Η Ελλάδα υπέβαλε για πρώτη φορά τον φάκελο υποψηφιότητας το 1981, υποστηρίζοντας ότι ο Όλυμπος διαθέτει μοναδική πολιτιστική, ιστορική, μυθολογική αλλά και περιβαλλοντική αξία για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Surely, the Gods themselves would support this….— David Bicknell (@davidbicknell1) July 25, 2026
‘No time to waste’: Greece bids for Mount Olympus to be included on Unesco list of world heritage sites https://t.co/de9vLUzvKw
Το βουνό που συνδέει τη μυθολογία με τη φύσηΜε υψόμετρο 2.918 μέτρων, ο Όλυμπος δεν αποτελεί μόνο το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, αλλά και ένα από τα πιο εμβληματικά τοπία του κόσμου. Ο Όμηρος τον περιέγραφε ως την «έδρα των αθανάτων», τον τόπο όπου ο Δίας κυβερνούσε μαζί με τους υπόλοιπους θεούς του Ολύμπου.
Ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Ευάγγελος Γερολιόλιος, θυμάται ακόμη την πρώτη του ανάβαση στην κορυφή πριν από περισσότερα από 40 χρόνια.
«Δεν ξέχασα ποτέ εκείνη τη μοναδική στιγμή, εκείνο το συναίσθημα όταν βρέθηκα στον θρόνο του Δία», δηλώνει, υπογραμμίζοντας πως ο Όλυμπος συνδυάζει όσο λίγα μέρη στον κόσμο τη μυθολογία, την ιστορία και τη φυσική ομορφιά.
Ένας μοναδικός φυσικός θησαυρόςΗ σημασία του Ολύμπου δεν περιορίζεται μόνο στην αρχαία ελληνική παράδοση. Το 1938 ανακηρύχθηκε το πρώτο εθνικό δάσος της Ελλάδας, ενώ το 1981 η UNESCO το ενέταξε στο πρόγραμμα των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας, αναγνωρίζοντας τον εξαιρετικό πλούτο της χλωρίδας και της πανίδας του. Το 2021 απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη προστασία, καθώς ανακηρύχθηκε επίσημα Εθνικό Πάρκο.
Στις πλαγιές του συναντώνται πυκνά δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες και δεκάδες πηγές, ενώ σε απόσταση μόλις πέντε χιλιομέτρων βρίσκεται το Λιτόχωρο και οι παραλίες του Θερμαϊκού, δημιουργώντας ένα σπάνιο φυσικό τοπίο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα.
Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει σημαντική θρησκευτική κληρονομιά. Στον φάκελο της ελληνικής υποψηφιότητας περιλαμβάνεται η ανακάλυψη αρχαίου υπαίθριου ιερού αφιερωμένου στον Δία, το οποίο θεωρείται ότι είχε περιγράψει ο Πλούταρχος, ενώ στον Όλυμπο βρίσκονται βυζαντινά μοναστήρια και το υψηλότερο σε υψόμετρο ορθόδοξο ξωκλήσι στον κόσμο.
Η μεγάλη πρόκληση του υπερτουρισμούΗ πιθανή ένταξη στη λίστα της UNESCO θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για το διεθνές κύρος του Ολύμπου αλλά και για την προστασία του.
Το τελευταίο διάστημα η επισκεψιμότητα έχει εκτοξευθεί, με περίπου 500.000 επισκέπτες να καταγράφονται μόνο την προηγούμενη χρονιά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία βασίζεται στο ομηρικό έπος και γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα.
«Είμαστε χαρούμενοι που έρχονται επισκέπτες, όμως όσο αυξάνονται τόσο μεγαλώνουν και οι κίνδυνοι», επισημαίνει ο αναπληρωτής διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, Δημήτρης Παππάς.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη απειλή για το βουνό είναι οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Όπως εξηγεί, απαιτούνται επιπλέον πόροι για την ενίσχυση της πυροπροστασίας, τη συντήρηση των μονοπατιών, την κατασκευή καταφυγίων αλλά και τη βελτίωση των γεφυρών και του οδικού δικτύου.
Τι θα σημαίνει η ένταξη στη UNESCOΗ ένταξη ενός μνημείου στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς συνοδεύεται από διεθνή τεχνική υποστήριξη, επιστημονική καθοδήγηση και δυνατότητα χρηματοδότησης για έργα προστασίας και διατήρησης.
Σήμερα η UNESCO έχει αναγνωρίσει 1.428 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε 170 χώρες, ενώ η Ελλάδα διαθέτει 21 εγγεγραμμένους χώρους, εκ των οποίων μόνο δύο χαρακτηρίζονται ως μικτής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
Ωστόσο, η έκβαση της ελληνικής υποψηφιότητας παραμένει αβέβαιη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβουλευτικοί οργανισμοί της UNESCO έχουν ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αναβολή της τελικής απόφασης.
Παρά την αβεβαιότητα, οι τοπικές αρχές επιμένουν ότι η προστασία του Ολύμπου δεν μπορεί να περιμένει.
«Η φέρουσα ικανότητα του βουνού έχει σχεδόν εξαντληθεί. Είτε εγκριθεί είτε όχι η υποψηφιότητα, πρέπει να ληφθούν άμεσα περισσότερα μέτρα προστασίας. Η ισορροπία ανάμεσα στην επισκεψιμότητα και στη διατήρηση αυτού του μοναδικού τοπίου είναι το μεγάλο στοίχημα», τονίζει ο δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος.
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